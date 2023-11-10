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Ирина Шейк призналась, что в детстве ненавидела быть девочкой

Ирина Шейк призналась, что в детстве ненавидела быть девочкой

Автор:
10 ноября 2023 13:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Фотомодель Ирина Шейк   звезды в детстве   известные женщины   известные люди   ирина шейк   подиум   фотомодель   шоу бизнес   
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Модель Ирина Шейк рассказала о трудностях с принятием своего тела, которые она испытывала в детстве. «Не то чтобы я хотела быть мальчиком. Но я чувствовала, что не принадлежу своему телу», — говорит она.



Как вы, наверное, знаете, Ирина Шейк – одна из самых известных моделей в мире.

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Франсуа Дюран / Getty Images

Ее «открыл» бренд Intimissimi в 2007 году. Уже в 2011 году девушка приобрела мировую известность, позируя для обложки Sports Illustrated

Даниэле Вентурелли / WireImage


На протяжении многих лет Ирина открыто критиковала свое телосложение.

Даниэле Вентурелли / WireImage



Еще в 2017 году Шейк рассказала, что она не чувствовала себя «комфортно» со своим телом, когда впервые начала заниматься модельным бизнесом. В следующем году она призналась журналу People , что всегда «очень критично» относилась к своей фигуре, размышляя о том, насколько несовместим с ней термин «супермодель».

Джим Спеллман / WireImage


«Я всего лишь человек, — сказала она. — Я не просыпаюсь с прической, макияжем и на высоких каблуках. Я обожаю носить максимально удобную одежду, и иногда мой агент говорит мне: "Ирина, это ненормально". А я отвечаю: "Но это я"».

Анджела Вайс / AFP через Getty Images

«Я не просыпаюсь и не говорю: "Боже мой, я такая идеальная". Я просыпаюсь и говорю: "Может быть, пора пойти в спортзал; у меня целлюлит". Я очень критична к себе».

Марк Пясецки / WireImage


И теперь Ирина более подробно рассказывает об отношениях со своим телом.

Савико / Гамма-Рафо через Getty Images


В новом интервью журналу Elle на этой неделе Ирина призналась, что всегда чувствовала, что «родилась не в том теле».

Тим Уитби / Getty Images


Размышляя о смерти отца (он умер, когда ей было 14 лет), Ирина сказала: «Мой отец всегда хотел иметь мальчика. Он любил нас, но когда он умер, я почувствовала: "Я должна позаботиться о семье"».

Джейми Маккарти / WireImage

Ирина рассказала, что в подростковом возрасте она отвергала идею женственности.

Mondadori Portfolio / Getty Images


«Я всегда думала, что родилась не в том теле. Я ненавидела быть девочкой. Я помню ссоры с мамой; она хотела одеть меня во что-нибудь с цветочками. Мне хотелось темных цветов и чего-то солидного»

Джефф Спайсер / Getty Images

«Не то чтобы я хотела быть мальчиком, но я чувствовала: "Я не принадлежу своему телу"»

Майк Марсланд / Майк Марсланд / WireImage


Ирина отметила, что чувствовала себя «полной противоположностью» своей сестре, которая очень любила делать прическу и макияж. Ирина часто сжимала губы, надеясь сделать их визуально меньше.

Патрик Макмаллан / Getty Images

К 20 годам Ирина начала работать моделью, а когда освоилась в этой индустрии, получила несколько критических комментариев по поводу своей внешности от агентов.

Витторио Зунино Челотто / Getty Images


«У меня были агенты, которые говорили: "Ты должна подстричься, сбросить 20 фунтов и стать блондинкой", — вспоминает она. — И я сказала: "Нет, черт возьми"».

Даниэле Вентурелли / WireImage


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотомодель Ирина Шейк   звезды в детстве   известные женщины   известные люди   ирина шейк   подиум   фотомодель   шоу бизнес   
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10  комментариев
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59
Artiom Час назад
А как я в детстве и юности не принимал свое тело, хотел быть Терминатором, Рэмбо, Робокопом а не вот то все, детские и юношеские прыщи.
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2k
Алексей Гулевич 9 минут назад
не поздно же переделать )))
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15k
Ivan 11 минут назад
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3k
Шапкин Полчаса назад
Это что за крокодил?
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34k
Fat Lynx 38 минут назад
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33k
Teodor 51 минуту назад
Хорошо, что не в гейропе жила, а то была бы сейчас не Ирина, а Ирин.
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38k
Александр Час назад
Я думаю, что судя по ее хлебальничку она на чем то сидит...
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5k
Lexx Час назад
Вскоре Ирина пришьёт себе огромный писюн, придёт к своим продюсерам и скажет: "Раньше вы ипали меня, а теперь я буду ипать вас!"
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