Ирина Шейк призналась, что в детстве ненавидела быть девочкой

Модель Ирина Шейк рассказала о трудностях с принятием своего тела, которые она испытывала в детстве. «Не то чтобы я хотела быть мальчиком. Но я чувствовала, что не принадлежу своему телу», — говорит она.
Как вы, наверное, знаете, Ирина Шейк – одна из самых известных моделей в мире.
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Ее «открыл» бренд Intimissimi в 2007 году. Уже в 2011 году девушка приобрела мировую известность, позируя для обложки Sports Illustrated
Даниэле Вентурелли / WireImage
На протяжении многих лет Ирина открыто критиковала свое телосложение.
Даниэле Вентурелли / WireImage
Еще в 2017 году Шейк рассказала, что она не чувствовала себя «комфортно» со своим телом, когда впервые начала заниматься модельным бизнесом. В следующем году она призналась журналу People , что всегда «очень критично» относилась к своей фигуре, размышляя о том, насколько несовместим с ней термин «супермодель».
Джим Спеллман / WireImage
«Я всего лишь человек, — сказала она. — Я не просыпаюсь с прической, макияжем и на высоких каблуках. Я обожаю носить максимально удобную одежду, и иногда мой агент говорит мне: "Ирина, это ненормально". А я отвечаю: "Но это я"».
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«Я не просыпаюсь и не говорю: "Боже мой, я такая идеальная". Я просыпаюсь и говорю: "Может быть, пора пойти в спортзал; у меня целлюлит". Я очень критична к себе».
Марк Пясецки / WireImage
И теперь Ирина более подробно рассказывает об отношениях со своим телом.
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В новом интервью журналу Elle на этой неделе Ирина призналась, что всегда чувствовала, что «родилась не в том теле».
Тим Уитби / Getty Images
Размышляя о смерти отца (он умер, когда ей было 14 лет), Ирина сказала: «Мой отец всегда хотел иметь мальчика. Он любил нас, но когда он умер, я почувствовала: "Я должна позаботиться о семье"».
Джейми Маккарти / WireImage
Ирина рассказала, что в подростковом возрасте она отвергала идею женственности.
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«Я всегда думала, что родилась не в том теле. Я ненавидела быть девочкой. Я помню ссоры с мамой; она хотела одеть меня во что-нибудь с цветочками. Мне хотелось темных цветов и чего-то солидного»
Джефф Спайсер / Getty Images
«Не то чтобы я хотела быть мальчиком, но я чувствовала: "Я не принадлежу своему телу"»
Майк Марсланд / Майк Марсланд / WireImage
Ирина отметила, что чувствовала себя «полной противоположностью» своей сестре, которая очень любила делать прическу и макияж. Ирина часто сжимала губы, надеясь сделать их визуально меньше.
Патрик Макмаллан / Getty Images
К 20 годам Ирина начала работать моделью, а когда освоилась в этой индустрии, получила несколько критических комментариев по поводу своей внешности от агентов.
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«У меня были агенты, которые говорили: "Ты должна подстричься, сбросить 20 фунтов и стать блондинкой", — вспоминает она. — И я сказала: "Нет, черт возьми"».
Даниэле Вентурелли / WireImage
Источник: — переведено специально для fishki.net
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