Джим Керри писал письма Тупаку, пока тот сидел в тюрьме

За свою карьеру актёр Джим Керри заработал репутацию весёлого и приятного парня с крутым чувством юмора — таким он был и за пределами съёмочной площадки. Не самый известный факт из его биографии, который не перестаёт удивлять поклонников: когда-то он дружил с рэпером Тупаком Шакуром.

Тупак родился в Нью-Йорке 16 июня 1971 года. В юности он изучал поэзию, балет, актерское мастерство и музыку, и даже исполнял Шекспира. В конце 1980-х Шакур заинтересовался рэпом, а уже в 1989 выступал под псевдонимом MC New York. В 1991 году рэпер выпустил свой дебютный альбом 2Pacalypse Now и дебютировал как актёр в фильме "Одни неприятности", а затем сыграл главную роль в криминальном триллере "Авторитет" (1992). Уже тогда у него появились связи в Голливуде.