Джим Керри писал письма Тупаку, пока тот сидел в тюрьме

Между знаменитостями случается необычная дружба, и один из самых неожиданных примеров — Тупак Шакур и Джим Керри. Они больше всего сблизились, пока рэпер сидел в тюрьме. Оказывается, Керри писал Шакуру в тюрьму подбадривающие письма.
За свою карьеру актёр Джим Керри заработал репутацию весёлого и приятного парня с крутым чувством юмора — таким он был и за пределами съёмочной площадки. Не самый известный факт из его биографии, который не перестаёт удивлять поклонников: когда-то он дружил с рэпером Тупаком Шакуром.
Тупак родился в Нью-Йорке 16 июня 1971 года. В юности он изучал поэзию, балет, актерское мастерство и музыку, и даже исполнял Шекспира. В конце 1980-х Шакур заинтересовался рэпом, а уже в 1989 выступал под псевдонимом MC New York. В 1991 году рэпер выпустил свой дебютный альбом 2Pacalypse Now и дебютировал как актёр в фильме "Одни неприятности", а затем сыграл главную роль в криминальном триллере "Авторитет" (1992). Уже тогда у него появились связи в Голливуде.
У Тупака неоднократно были проблемы с законом. На протяжении всей карьеры он не раз участвовал в различных перестрелках, но самое громкое преступление произошло в ноябре 1993 года, когда его обвинили в изнасиловании. Рэпер отрицал все обвинения, но суд принял сторону жертвы и приговорил Шакура к 4,5 годам тюремного заключения. Из них он отсидел в тюрьме меньше года, но за это время многое успел: например, начал читать труды Никколо Макиавелли и китайского мыслителя Сунь-цзы, которые изменили его мировоззрение. Он также поддерживал дружбу с несколькими знаменитостями: среди его друзей были Джим Керри, Майк Тайсон и Тони Данца.
Джим Керри несколько раз связывалась с рэпером, пока тот сидел в тюрьме, и после этого они стали близкими друзьями. Известно, что во время заключения Керри писал ему смешные подбадривающие письма, которые были очень кстати и поднимали ему настроение в непростые времена. Актёра спрашивали, что именно он писал Шакуру — но он отказывался делиться содержанием писем, что доказывает их взаимное уважение. Сам рэпер восхищался актёрским талантом Керри, и упоминал, что он его любимый актёр.
"Первые восемь месяцев в тюрьме я проводил в полном одиночестве. По 23 часа в день был взаперти, только читал и писал. Написал сценарий для будущего фильма, назвал его "Live to tell" ("Живи, чтобы рассказывать") — полуавтобиографичный, наполовину обо мне, наполовину вымысел. Впервые в жизни написал сценарий. Я уже писал для фильма "Поэтичная Джастис", и целые сцены для "Над кольцом" и "Авторитета", но в этот раз я впервые написал полный сценарий с персонажами," — рассказывал Шакур.
Осенью 1996 года Шакур скончался. Он получил несколько огнестрельных ранений из проезжающего мимо автомобиля в Лас-Вегасе. Через несколько дней он умер в больнице от полученных ран, несмотря на попытки врачей вернуть его к жизни.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Как ненцы заботятся о тундре
- "Да я - миллионер, тут для души работаю": истории-небылицы от таксистов
- Нелепые ситуации, которые могли произойти только между мужем и женой
- Ситуации с коллегами, которые век не забудешь