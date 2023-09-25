FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8011 постов • 888 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Джим Керри писал письма Тупаку, пока тот сидел в тюрьме

Джим Керри писал письма Тупаку, пока тот сидел в тюрьме

Автор:
25 сентября 2023 20:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Тупак Шакур   джим керри   дружба   звезды   знаменитости   известные люди   истории   тюрьма   шакур тупак   шоу бизнес   
913
6

Между знаменитостями случается необычная дружба, и один из самых неожиданных примеров — Тупак Шакур и Джим Керри. Они больше всего сблизились, пока рэпер сидел в тюрьме. Оказывается, Керри писал Шакуру в тюрьму подбадривающие письма.

За свою карьеру актёр Джим Керри заработал репутацию весёлого и приятного парня с крутым чувством юмора — таким он был и за пределами съёмочной площадки. Не самый известный факт из его биографии, который не перестаёт удивлять поклонников: когда-то он дружил с рэпером Тупаком Шакуром.


Тупак родился в Нью-Йорке 16 июня 1971 года. В юности он изучал поэзию, балет, актерское мастерство и музыку, и даже исполнял Шекспира. В конце 1980-х Шакур заинтересовался рэпом, а уже в 1989 выступал под псевдонимом MC New York. В 1991 году рэпер выпустил свой дебютный альбом 2Pacalypse Now и дебютировал как актёр в фильме "Одни неприятности", а затем сыграл главную роль в криминальном триллере "Авторитет" (1992). Уже тогда у него появились связи в Голливуде.

×
×

У Тупака неоднократно были проблемы с законом. На протяжении всей карьеры он не раз участвовал в различных перестрелках, но самое громкое преступление произошло в ноябре 1993 года, когда его обвинили в изнасиловании. Рэпер отрицал все обвинения, но суд принял сторону жертвы и приговорил Шакура к 4,5 годам тюремного заключения. Из них он отсидел в тюрьме меньше года, но за это время многое успел: например, начал читать труды Никколо Макиавелли и китайского мыслителя Сунь-цзы, которые изменили его мировоззрение. Он также поддерживал дружбу с несколькими знаменитостями: среди его друзей были Джим Керри, Майк Тайсон и Тони Данца.


Джим Керри несколько раз связывалась с рэпером, пока тот сидел в тюрьме, и после этого они стали близкими друзьями. Известно, что во время заключения Керри писал ему смешные подбадривающие письма, которые были очень кстати и поднимали ему настроение в непростые времена. Актёра спрашивали, что именно он писал Шакуру — но он отказывался делиться содержанием писем, что доказывает их взаимное уважение. Сам рэпер восхищался актёрским талантом Керри, и упоминал, что он его любимый актёр.

"Первые восемь месяцев в тюрьме я проводил в полном одиночестве. По 23 часа в день был взаперти, только читал и писал. Написал сценарий для будущего фильма, назвал его "Live to tell" ("Живи, чтобы рассказывать") — полуавтобиографичный, наполовину обо мне, наполовину вымысел. Впервые в жизни написал сценарий. Я уже писал для фильма "Поэтичная Джастис", и целые сцены для "Над кольцом" и "Авторитета", но в этот раз я впервые написал полный сценарий с персонажами," — рассказывал Шакур.

Осенью 1996 года Шакур скончался. Он получил несколько огнестрельных ранений из проезжающего мимо автомобиля в Лас-Вегасе. Через несколько дней он умер в больнице от полученных ран, несмотря на попытки врачей вернуть его к жизни.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Тупак Шакур   джим керри   дружба   звезды   знаменитости   известные люди   истории   тюрьма   шакур тупак   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
64k
Александр Ломовицкий 43 минуты назад
нормальный негр , родился , почитал рэп , посидел в тюрьме ,поучаствовал в перестрелках , погиб.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
11k
Летучий Мыш 7 минут назад
Сказ о том, как Джим Керри парня из тюрьмы ждал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

95694



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Факты о 70-х в СССР и простая жизнь людей в то интересное время
Факты о 70-х в СССР и простая жизнь людей в то интересное время
Кошки - мамы
Кошки - мамы
Набирающие популярность в сообществах
Антишпионский смартфон Р-ФОН начал производиться в России
Антишпионский смартфон Р-ФОН начал производиться в России
10 малоизвестных фактов о психологии
10 малоизвестных фактов о психологии
Женщина погнула смартфон Huawei Mate 50, но он продолжил работать
Женщина погнула смартфон Huawei Mate 50, но он продолжил работать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Переиграл и уничтожил

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#автомир#Прикол#СССР#аварии#авто аварии#полиция#шоу бизнес
#в мире#животные#история#забавно#ДТП#позитив#Автовсячина#факты#улыбнуло
#машина#люди#Юмор#интересно#кино#США#Россия#фильм#кот
Женщина погнула смартфон Huawei Mate 50, но он продолжил работать Женщина погнула смартфон Huawei Mate 50, но он продолжил работать Один в один: 30 людей, очень похожих на знаменитостей Один в один: 30 людей, очень похожих на знаменитостей Татуировки Бена Аффлека и их история Татуировки Бена Аффлека и их история Первый контракт Мэрилин Монро показал её скромный доход Первый контракт Мэрилин Монро показал её скромный доход 30 звёзд, которые снялись в известных рекламных кампаниях 30 звёзд, которые снялись в известных рекламных кампаниях 20 звёздных детей, которые очень похожи на своих родителей в молодости 20 звёздных детей, которые очень похожи на своих родителей в молодости

На что жалуетесь?

Вернуться