15 известных актеров, которые начинали с крохотных появлений в массовке

Когда Марго Робби узнала, что ее муж Том Акерли снимался в массовке в «Гарри Поттере», она в шутку сказала ему: «Если бы я узнала об этом раньше, мы бы очень быстро поженились». Что ж, каждому нужно с чего-то начинать путь наверх.