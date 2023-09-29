15 известных актеров, которые начинали с крохотных появлений в массовке

Когда Марго Робби узнала, что ее муж Том Акерли снимался в массовке в «Гарри Поттере», она в шутку сказала ему: «Если бы я узнала об этом раньше, мы бы очень быстро поженились». Что ж, каждому нужно с чего-то начинать путь наверх.
1. Леонардо Ди Каприо сыграл одного из одноклассников Дарлин в сериале «Розанна» 1991 года
Леонардо Вильгельм Ди Каприо — американский актёр и продюсер. Лауреат многочисленных наград, включая премию «Оскар», BAFTA, премию Гильдии киноактёров США, три премии «Золотой глобус», а также «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля.
2. Майло Вентимилья изобразил одного из футболистов, которые помогали Лэйни убираться в доме, чтобы она могла проводить время с Заком, в фильме 1999 года «Это всё она»
Майло Энтони Вентимилья — американский актёр. Наиболее известен благодаря ролям Питера Петрелли в телесериале «Герои», Джека Пирсона в телесериале «Это мы», а также Роберта Бальбоа в двух фильмах серии «Рокки» — «Рокки Бальбоа» и «Крид 2».
3. Меган Маркл сыграла девушку, которую Энни поймала во время секса с Итаном в его машине в пилотной серии «90210: Новое поколение» в 2008 году
Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры». С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского.
4. Кристен Стюарт стояла в очереди к питьевому фонтанчику в фильме Disney Channel 1999 года «Сын русалки»
Кристен Джеймс Стюарт — американская актриса. Получила широкую известность благодаря роли Беллы Свон в серии фильмов «Сумерки». Номинантка на премию «Оскар».
5. Когда Майклу Б. Джордану было 12 лет, он получил свое первое упоминание на IMDb в качестве статиста в эпизоде сериала «Клан Сопрано» 1999 года. Он сыграл хулигана в одном из воспоминаний Тони
Майкл Бакари Джордан — американский актёр. Наиболее известен по фильмам «Станция „Фрутвейл“», «Фантастическая четвёрка», «Чёрная пантера», а также двум продолжениям серии «Рокки» — «Крид: Наследие Рокки» и «Крид 2». В январе 2022 года дебютировал в качестве режиссёра на съёмках фильма «Крид 3».
6. Джек Блэк ненадолго появился в роли Отброса пустошей (Wasteland Scrap) # 2 в фильме «Разрушитель» 1993 года
Джек Блэк — американский актёр, комик, музыкант и автор песен. Участник рок-группы Tenacious D. Двукратный номинант на премию «Золотой глобус».
7. Тройэн Беллисарио появилась в роли Тесс и подруги Эмили Кристен в фильме «Папаша с афиши» в 1998 году
Тройэн Эвери Беллисарио — американская киноактриса.
8. Первоначально у Ченнинга Татума было несколько строк диалога в «Войне миров» 2005 года, но все они были вырезаны, осталась лишь часть сцены, где он бежит в толпе
Ченнинг Мэттью Татум — американский актёр, продюсер и модель.
9. Рене Зеллвегер впервые появилась на экране в фильме «Под кайфом и в смятении» 1993 года
Рене Кэтлин Зеллвегер — американская актриса и продюсер. Лауреат двух премий «Оскар» и BAFTA, четырёх премий «Золотой глобус», а также трёх «Премий Гильдии киноактёров США» и премии «Независимый дух». Обладательница звезды на голливудской «Аллее славы».
Шейн Стивен Харпер — американский певец, актёр, танцор и автор песен. Получил известность благодаря роли Спенсера Уолша в телесериале «Держись, Чарли!».
11. У Бена Аффлека, сыгравшего баскетболиста, изначально была роль в фильме «Баффи – истребительница вампиров» 1992 года, но в финальной версии его целиком переозвучили
Бен Аффлек — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Лауреат двух премий «Оскар»: за оригинальный сценарий фильма «Умница Уилл Хантинг» и за фильм «Операция „Арго“». Также был неоднократным лауреатом антипремии «Золотая малина».
12. Реге-Жан Пейдж появился в качестве гостя на свадьбе Флер Делакур и Билла Уизли в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1» 2010 года
Реге-Жан Пейдж — британский актёр театра и кино. Получил известность благодаря роли герцога Гастингса в телесериале «Бриджертоны», за которую он был номинирован на премию Гильдии киноактёров США в категории «Лучший актёр в драматическом сериале».
13. Когда Джулианне Хаф было 11 лет, она сыграла студентку Гриффиндора в фильме 2001 года «Гарри Поттер и философский камень»
Джулианна Александра Хаф — американская танцовщица, хореограф, певица и актриса.
Дерек Хаф — американский танцор, хореограф и актёр. Шестикратный победитель шоу Dancing with the Stars.
Томас Фрэнсис Майкл Акерли — английский кинопродюсер, актер и бывший помощник режиссера. Вместе со своей женой Марго Робби он стал соучредителем продюсерской компании LuckyChap Entertainment.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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с таким же успехом можно было выложить фотки с корпоративов и новогодних ёлок, где играли актеры какого-нить мухосранского театра )