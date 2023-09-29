FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8028 постов • 888 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
15 известных актеров, которые начинали с крохотных появлений в массовке

15 известных актеров, которые начинали с крохотных появлений в массовке

Автор:
29 сентября 2023 14:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актерский путь   актеры   актёры и роли   известные люди   массовка   начало карьеры   первые шаги   шоу бизнес   эпизоды   
2390
16

Когда Марго Робби узнала, что ее муж Том Акерли снимался в массовке в «Гарри Поттере», она в шутку сказала ему: «Если бы я узнала об этом раньше, мы бы очень быстро поженились». Что ж, каждому нужно с чего-то начинать путь наверх.

×
×

Леонардо Вильгельм Ди Каприо — американский актёр и продюсер. Лауреат многочисленных наград, включая премию «Оскар», BAFTA, премию Гильдии киноактёров США, три премии «Золотой глобус», а также «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля.


Майло Энтони Вентимилья — американский актёр. Наиболее известен благодаря ролям Питера Петрелли в телесериале «Герои», Джека Пирсона в телесериале «Это мы», а также Роберта Бальбоа в двух фильмах серии «Рокки» — «Рокки Бальбоа» и «Крид 2».


Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры». С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского.


Кристен Джеймс Стюарт — американская актриса. Получила широкую известность благодаря роли Беллы Свон в серии фильмов «Сумерки». Номинантка на премию «Оскар».


Майкл Бакари Джордан — американский актёр. Наиболее известен по фильмам «Станция „Фрутвейл“», «Фантастическая четвёрка», «Чёрная пантера», а также двум продолжениям серии «Рокки» — «Крид: Наследие Рокки» и «Крид 2». В январе 2022 года дебютировал в качестве режиссёра на съёмках фильма «Крид 3».


Джек Блэк — американский актёр, комик, музыкант и автор песен. Участник рок-группы Tenacious D. Двукратный номинант на премию «Золотой глобус».


Тройэн Эвери Беллисарио — американская киноактриса.


Ченнинг Мэттью Татум — американский актёр, продюсер и модель.


Рене Кэтлин Зеллвегер — американская актриса и продюсер. Лауреат двух премий «Оскар» и BAFTA, четырёх премий «Золотой глобус», а также трёх «Премий Гильдии киноактёров США» и премии «Независимый дух». Обладательница звезды на голливудской «Аллее славы».


Шейн Стивен Харпер — американский певец, актёр, танцор и автор песен. Получил известность благодаря роли Спенсера Уолша в телесериале «Держись, Чарли!».


Бен Аффлек — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Лауреат двух премий «Оскар»: за оригинальный сценарий фильма «Умница Уилл Хантинг» и за фильм «Операция „Арго“». Также был неоднократным лауреатом антипремии «Золотая малина».


Реге-Жан Пейдж — британский актёр театра и кино. Получил известность благодаря роли герцога Гастингса в телесериале «Бриджертоны», за которую он был номинирован на премию Гильдии киноактёров США в категории «Лучший актёр в драматическом сериале».


Джулианна Александра Хаф — американская танцовщица, хореограф, певица и актриса.


Дерек Хаф — американский танцор, хореограф и актёр. Шестикратный победитель шоу Dancing with the Stars.


Томас Фрэнсис Майкл Акерли — английский кинопродюсер, актер и бывший помощник режиссера. Вместе со своей женой Марго Робби он стал соучредителем продюсерской компании LuckyChap Entertainment.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: актерский путь   актеры   актёры и роли   известные люди   массовка   начало карьеры   первые шаги   шоу бизнес   эпизоды   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
fin4all 2 часа назад
Они известны, но пока в очень узких кругах и то не всем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
16k
Элитный тигр 7 минут назад
А где же традиционный Фродо в "Назад в будущем-2"???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78k
Timofey 8 минут назад
Ельцин Борис Николаевич. Вроде он в волейбол играл…
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Александр 24 минуты назад
Кто все эти люди?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Robin Hood Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
328
mechatron Полчаса назад
Элайджа Вуд и Назад в будущее 2
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Николай Полчаса назад
Автор либо слишком молод, либо слишком много следит за кино индустрией, что таких молодых актеров засовывает в какие то известности... сорри половины не знаю, как и сгруппировано - массовка..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Михаил 46 минут назад
несколько лиц есть примелькавшихся, остальные хз кто это.
с таким же успехом можно было выложить фотки с корпоративов и новогодних ёлок, где играли актеры какого-нить мухосранского театра )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
pynh Час назад
хз кто такие половина из них
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
937
Илья 2 часа назад
Я кроме Дикаприо и Афлика никого больше не знаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
190
Phazz Илья Час назад
Рене ещё....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

109590



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 сентября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 сентября
11 интересных фактов о мультсериале "Чип и Дейл спешат на помощь"
11 интересных фактов о мультсериале "Чип и Дейл спешат на помощь"
Набирающие популярность в сообществах
Всё вразнобой&nbsp;
Всё вразнобой 
Распилили легендарный автомобиль, чтобы показать, что у него внутри
Распилили легендарный автомобиль, чтобы показать, что у него внутри
iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото)
iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Переиграл и уничтожил

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#забавно#животные#история#Москва#полиция#дети#смешно
#машина#люди#интересное#Автовсячина#интересно#США#истории#собака#креатив#факты
#автомобили#Юмор#ДТП#аварии#авто аварии#позитив#Китай#девушки#сарказм#улыбнуло
iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото) iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото) 19 легендарных музыкантов и актёры, которые сыграли их в фильмах 19 легендарных музыкантов и актёры, которые сыграли их в фильмах Папарацци засняли Джека Николсона впервые за 1,5 года Папарацци засняли Джека Николсона впервые за 1,5 года 6 любопытных фактов о Киллиане Мёрфи 6 любопытных фактов о Киллиане Мёрфи 25 малоизвестных и второстепенных ролей актеров, которые впоследствии стали звездами 25 малоизвестных и второстепенных ролей актеров, которые впоследствии стали звездами 30 звёзд, которые снялись в известных рекламных кампаниях 30 звёзд, которые снялись в известных рекламных кампаниях

На что жалуетесь?

Вернуться