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В Подмосковье мать школьницы подралась с учительницей

В Подмосковье мать школьницы подралась с учительницей

Автор:
10 ноября 2023 08:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Подмосковье   драка   инцидент   конфликт   учитель   учительница   школа   
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В подмосковной школе подрались учительница математики и мать одной из учениц. По одной из версий, конфликт произошёл из-за того, что учительница накануне обозвала школьницу.

Драка произошла в школе имени Крупской в Деденево. По словам школьников, за день до драки между 52-летней учительницей Натальей С. и школьницей произошел конфликт, во время которого учительница якобы обозвала свою ученицу. Вечером девочка рассказала о произошедшем маме и на следующий день та отправилась в школу на разговор.

Однако, диалог не удался и мать стала требовать позвать директора. Учительница же попыталась выпроводить женщину силой из класса. В итоге завязалась драка, к которой подключилась и старшая сестра девочки.

Присутствует ненормативная лексика.

Позже директор все же поговорила и с учительницей и с мамой школьницы. По ее мнению изначально школьница сама некорректно разговаривала с учительницей. Также в учебное заведение приезжала полиция.

Сейчас всем ученикам школы запретили обсуждать драку и публиковать в сети какие-либо фото и видео, связанные с ней.


Конфликт между учительницей и ученицей в школе начался из-за плохо сделанного домашнего задания.

Источник:

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Метки: Видео   Подмосковье   драка   инцидент   конфликт   учитель   учительница   школа   
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40  комментариев
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3k
xbrat 5 часов назад
Это уже какой-то пестец... Не устраивает отношение учителя, иди к директору и при нем проводите встречу.
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657
Николай Александрович 24 минуты назад
Нужно учителям, как полиции сделать защиту. Чтобы нападение на учителя было очень строго и дорого наказуемо. Уже совсем охренели...
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33k
Slonyash 59 минут назад
Высокая педагогика!
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41k
Aleks 2 часа назад
Понятно в кого доченька еб.анутая. Как говорится гавно от жопы далеко не отлетает....
Но учительница тут тоже с перебором.
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2k
Алексей 2 часа назад
Так на видео училка начала первая применять силу. Сколько же тупого народу однако. Вместо того чтобы использовать рычаги, которые создало общество для решения подобных проблем, начинают применять силу по чём зря в ситуациях где нет никакой угрозы жизни.
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771
Aurelian 2 часа назад
Детей щас воспитывают так, что их манера разговора рождает во мне ярость. Мамаше возможно бы ребенка научить говорить? В любом случае, разговор должен быть строго у руководителя школы.
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32
Хельга 2 часа назад
Три дуры...
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6k
alex 3 часа назад
типичная школа эконома, спальник или замкадышь. быдло-дети, я ж матери и учителя суммоистки, которых больше никуда не возьмут на работу
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1k
Moon24 3 часа назад
Учителя самое поганое сословие - малограмтные , низкоиинеллектуальные и частенько мнящие себя личностями
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860
Flint 3 часа назад
Ну если там мамаша и сестра такие - то и доча от них долна быть недалека...
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41k
Example 6.2.6 3 часа назад
Не понятно, кто потасовку начал.
-Если педагог - то нафиг такого педагога из школы. И статью УК в плечи за нападение.
-Если мамаша, то дочку надо переводить в другую школу, после такого конфликта. И соответственно, мамаше - статью УК в плечи за нападение.
Нельзя бить учителя и оскорблять, особенно на глазах воспитанников. Это ж банальная субординация.. если дети просекут, что педагога можно матом крыть и пинать, то кто к нему будет серьёзно относиться, авторитет просядет ниже плинтуса. Поэтому родителей которые позволяют себе нецензурную брань или распускание рук - следует наказывать по закону, а детей которые к педагогу относятся неуважительно - наказывать дисциплинарно.
Если педагог быдлит - значит, это не то место работы, где ему следует своё красноречие проявлять, пускай шурует на базар с лотка носками торговать.
Ну и в целом, такие разборки клеить надо на уровне завуча или директора. И не дракой, а спокойно и обоснованно высказать свои претензии. Кто, как и кого обозвал, что предшествовало конфликту. Опросить детей по одному, как было. Какие отношения в классе.
По моему опыту, в 99% случаев виноват ребёнок, который позволил себе лишку, получил справедливый нагоняй от преподавателя, но дома перед мамочкой выставил себя тихоней ангелочком, которого притесняют по беспределу на уроках. А мать сразу в гневе мчится ругаться с педагогом, а это неправильно, повторюсь, есть завуч и директор, в таких конфликтных ситуациях, надо идти к ним.
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815
София 3 часа назад
На полу вырванные волосы валяются?
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3k
kuchipachi 3 часа назад
Помню, как, учась в 5м классе, была у нас учительница русского и литературы, которая имела привычку бить нас по поводу и без. Руками, линейкой, учебником и другими подручными предметами. На уроке была обычно тишина и порядок по началу, но это её не останавливало, она продолжала нас бить. Била до тех пор, пока родители не написали заявление директору школы с требованием заменить нашему классу учителя. Это было в середине 90х. К чему я это? К тому, что учителя тоже бывают ещё те неуравновешенные особи. При этом были и учителя строгие, никогда не поднимающие руку на ребёнка, но дисциплина была на уроке просто завидная. И как по мне, то если учитель допустил такое, как на видео, то может не место такому учителю в школе? Мне кажется учитель должен уметь решать вопросы без рукоприкладства хотя бы со взрослыми и отдавать отчёт своим действиям
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24k
ЦСКА 3 часа назад
Гадость какая!
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9k
Гур 3 часа назад
Неее, с этими "детками" до катимся до уровня образование в нигерской школе... Сразу на. х. у. й из школы и дистанционное обучение. За бабло. Может тогда начнут учительский труд уважать.
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2k
tessio 3 часа назад
В своё время мощь СССР закладывалась через систему образования (многие педагогические институты основаны были в 20-30 годы XX века), это обеспечило победу в ВОВ, полёт в космос, атомные технологии и т.д.
А теперь о плохом, раз такое творится в школе, то ближайшие 20-30 лет в РФ будет только хуже, дети воспитанные на таком примере будут врачами, учителями, строителями, чиновниками...
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1k
Алексей Попов 4 часа назад
Так а кто победил то? И нифига училка не права, молча вышла бы из класса, позвала директора, охрану, завуча - мешает проведению учебного процесса. А так такая же хабалка как и мамаша с дочкой. И если вчера ее доченька оскорбляла - то где докладная директору? Понабирают по объявлениям :-)))...
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0
Ye 4 часа назад
Семейка имбецилов. Мать на бутылку, дочку на учёт в полицию. Быть учителем в наше время - проклятье. У нас обидеть учителя в советское это было что-то невообразимое.
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15
Мармат Марматов 4 часа назад
Жалко уже учителей. Со всех сторон нападки на них, дети самореализовываются, директора замалчивают всё, родители защищают своих личинок, которые на 99% виноваты, зарплаты копеечные, того и гляди дело возбудят . Кто же на защиту учителей встанет?
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1k
АНДРЕЙ 4 часа назад
Стопудово ,ученица перед этим на куй училку послала.
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5k
Олег Белов 4 часа назад
Я не юрист, но как мне кажется мама ученицы пару статей УК подняла. Может кто-то профессионально ситуацию объяснит?
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