В Подмосковье мать школьницы подралась с учительницей

В подмосковной школе подрались учительница математики и мать одной из учениц. По одной из версий, конфликт произошёл из-за того, что учительница накануне обозвала школьницу.
Драка произошла в школе имени Крупской в Деденево. По словам школьников, за день до драки между 52-летней учительницей Натальей С. и школьницей произошел конфликт, во время которого учительница якобы обозвала свою ученицу. Вечером девочка рассказала о произошедшем маме и на следующий день та отправилась в школу на разговор.
Однако, диалог не удался и мать стала требовать позвать директора. Учительница же попыталась выпроводить женщину силой из класса. В итоге завязалась драка, к которой подключилась и старшая сестра девочки.
Присутствует ненормативная лексика.
Позже директор все же поговорила и с учительницей и с мамой школьницы. По ее мнению изначально школьница сама некорректно разговаривала с учительницей. Также в учебное заведение приезжала полиция.
Сейчас всем ученикам школы запретили обсуждать драку и публиковать в сети какие-либо фото и видео, связанные с ней.
Конфликт между учительницей и ученицей в школе начался из-за плохо сделанного домашнего задания.
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Но учительница тут тоже с перебором.
-Если педагог - то нафиг такого педагога из школы. И статью УК в плечи за нападение.
-Если мамаша, то дочку надо переводить в другую школу, после такого конфликта. И соответственно, мамаше - статью УК в плечи за нападение.
Нельзя бить учителя и оскорблять, особенно на глазах воспитанников. Это ж банальная субординация.. если дети просекут, что педагога можно матом крыть и пинать, то кто к нему будет серьёзно относиться, авторитет просядет ниже плинтуса. Поэтому родителей которые позволяют себе нецензурную брань или распускание рук - следует наказывать по закону, а детей которые к педагогу относятся неуважительно - наказывать дисциплинарно.
Если педагог быдлит - значит, это не то место работы, где ему следует своё красноречие проявлять, пускай шурует на базар с лотка носками торговать.
Ну и в целом, такие разборки клеить надо на уровне завуча или директора. И не дракой, а спокойно и обоснованно высказать свои претензии. Кто, как и кого обозвал, что предшествовало конфликту. Опросить детей по одному, как было. Какие отношения в классе.
По моему опыту, в 99% случаев виноват ребёнок, который позволил себе лишку, получил справедливый нагоняй от преподавателя, но дома перед мамочкой выставил себя тихоней ангелочком, которого притесняют по беспределу на уроках. А мать сразу в гневе мчится ругаться с педагогом, а это неправильно, повторюсь, есть завуч и директор, в таких конфликтных ситуациях, надо идти к ним.
А теперь о плохом, раз такое творится в школе, то ближайшие 20-30 лет в РФ будет только хуже, дети воспитанные на таком примере будут врачами, учителями, строителями, чиновниками...