В Подмосковье мать школьницы подралась с учительницей

Драка произошла в школе имени Крупской в Деденево. По словам школьников, за день до драки между 52-летней учительницей Натальей С. и школьницей произошел конфликт, во время которого учительница якобы обозвала свою ученицу. Вечером девочка рассказала о произошедшем маме и на следующий день та отправилась в школу на разговор.

Однако, диалог не удался и мать стала требовать позвать директора. Учительница же попыталась выпроводить женщину силой из класса. В итоге завязалась драка, к которой подключилась и старшая сестра девочки.

Присутствует ненормативная лексика.