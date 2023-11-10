Лягушки, чьи головастики вдвое больше взрослых особей

В личиночной стадии животины существуют, на минуточку, от 1 до 2 лет, в десятки раз дольше мальков остальных видов лягух! Но после зимовки, в марте или начале апреля, они проходят через метаморфоз. Изменения стандартны: уменьшается хвост, прорезаются лапки и всё такое. Когда хриплая лягушка окончательно вырастает, из воды показывается худощавое тельце длиной в 3-5 сантиметров! Конечно, потом земноводное отъестся до 10 или даже 12 сантиметров, но никогда не будет крупнее, чем в детстве.