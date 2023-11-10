Лягушки, чьи головастики вдвое больше взрослых особей

Хриплые лягушки - обладатели одних их самых огромных головастиков в мире. Кроме того, их детеныши больше похожи на рыбок, чем на амфибий.
Обычно детишки лягушек прячутся в зарослях водных растений, едят падаль, планктон и стараются не попадаться лишний раз на глаза. Для этого они даже стали полупрозрачными! А вот хриплые лягушата окрашены в типичные маскировочные цвета рыб: тёмная спинка, светлое брюшко и пёстрый пятнистый узор. А всё потому, что при 16 сантиметрах в длину раствориться в окружающем пространстве не получится
Поведение у них тоже отличается. Вместо того, чтобы держаться подальше друг от друга и прятаться в укромных местах, хриплые лягушата активно перемещаются и собираются в организованные группки.
Такое поведение не лишено смысла. Гигантский головастик не может забиться под корягу и притвориться ветошью, а в толпе шансы на съедение намного ниже. К тому же не особо глазастые хищники могут принять стайку за цельный объект, большой и опасный. Для мелких рыб, головастиков других видов и насекомых толпа голодных ртов действительно представляет угрозу. Стайка, как толпа голодных школьников в столовке, сметает всё, что попадает в её видимое окружение.
В личиночной стадии животины существуют, на минуточку, от 1 до 2 лет, в десятки раз дольше мальков остальных видов лягух! Но после зимовки, в марте или начале апреля, они проходят через метаморфоз. Изменения стандартны: уменьшается хвост, прорезаются лапки и всё такое. Когда хриплая лягушка окончательно вырастает, из воды показывается худощавое тельце длиной в 3-5 сантиметров! Конечно, потом земноводное отъестся до 10 или даже 12 сантиметров, но никогда не будет крупнее, чем в детстве.
Возможно, весь вес уходит в голос? Вместо стандартного «ква» земноводные издают мощный раскатистый храп. Самки хриплых лягушек считают этот звук чрезвычайно эротичным, поэтому слетаются, как голуби на хлеб. А дальше всё тривиально: дама мечет несколько тысяч икринок, парень всё это оплодотворяет, и парочка расходится по своим делам, оставляя икринки болтаться в водных зарослях у поверхности.
Закончив с родительским долгом, храпящие лягушки могут немного расслабиться. Днём они отсыпаются во влажных местах, а ночью работают по берегам водоёмов точками противонасекомьей обороны. И это амфибии очень хитро придумали: водным хищникам хриплая лягушка неинтересна, а наземные просто не успевают до неё добраться! Поэтому численность лягушек на Юго-Восточном побережье США стабильна, хоть и несколько снизилась на его окраинах. Разрушение среды обитания плохо сказывается почти на всех животных.
У лягушек есть лишь один серьёзный недостаток: они не очень хорошо переносят колебания температуры. Если на улице жарко, тонкокожие животинки скрываются от солнечных лучей в лесу и высокой траве. А если температура падает ниже 17 градусов, животина ныряет в воду в надежде не околеть.
Источник:
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Удивительная (парадоксальная) лягушка, или гвианская водяная жаба (лат. Pseudis paradoxa) бесхвостое земноводное из семейства квакш, обитающее в Южной Америке. Название дано из-за размеров головастиков (длина тела до 25 см), превышающих размеры взрослой особи в 3 4 раза.
Джеральд Даррелл, "три билета до Эдвенчер":
За исключением своих колоссальных размеров, они ничем не отличались от головастиков, которых можно наловить весной в любом английском пруду, вот разве что цветом они были не черные, а крапчатые, зеленовато-серые. Прозрачные края их хвостов были как заиндевелое стекло, а губастые рты смешно надуты, словно они посылали нам через стекло воздушные поцелуи. Вид таких вот громадных головастиков, которые, извиваясь, без устали крутятся в банке, вселяет чувство некоторой жути. Вообразите себе свой испуг, если, гуляя по лесу, вы столкнетесь носом к носу с муравьем величиной с терьера или со шмелем величиной с дрозда. Они вроде бы и обыкновенные, но, увеличенные до фантастических размеров, производят ошеломляющее впечатление, и вы невольно спрашиваете себя, уж не снится ли вам все это.