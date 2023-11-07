Лягушка, которая умеет раздуваться до шарообразного состояния

Почему? Да потому что всё остальное время амфибии сидят в подземных норах, которые сами же и роют. Жилплощадь животные предпочитают не делить, обосновываясь в норке в полном одиночестве. А вот когда вся большая популяция собирается в местной луже, так ещё и орёт, что есть мочи — тут уж лови — не хочу. Охота на смешных и вкусных амфибий снизила их поголовье настолько, что на сегодняшний день вид находится под угрозой исчезновения.