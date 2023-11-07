Лягушка, которая умеет раздуваться до шарообразного состояния

Тупоголовая роющая лягушка прославилась благодаря своему внешнему виду. В случае опасности она раздувается до состояния полной шарообразности.
Тупоголовая лягушка достойна войти в состав персонажей жутких сказок. Лупоглазая, коротколапая, шарообразная — таких несуразных животных ещё поискать нужно! Да и название у амфибии говорящее: тупоголовой лягушку назвали вовсе не за умственные способности, а за то, что её морда имеет очень выразительный плоский подбородок. Для чего лягушенции такое приобретение — неизвестно, но наверняка это очень полезно.
А ещё они умеют раздуваться почти до полного шарообразного состояния. Так у них проявляется испуг. Надувательство позволяет лягушкам надуть хищника. Маленькая лягушка резко увеличивается в размере. А это, в свою очередь, пугает не особо умных хищников.
Да, тупоголовая лягушка похожа на воздушный шарик из магазина приколов, но к полётам она не стремится. Даже наоборот: амфибия уходит поглубже в недра и почти оттуда не высовывается. Исключение — брачный сезон.
Дело в том, что живёт лягушка в сухих лесах Азии. И если взрослые амфибии привыкли к подземному образу жизни, то головастиков приучить развиваться в песочнице не выйдет — им нужна влага и вода. Хочешь-не хочешь, придётся вылезать из уютной темени подземелья, чтобы продолжить род.
Сам процесс происходит следующим образом: повстречав вторую половинку, влюбленные падают в объятья и плывут, не отлипая друг от друга! Периодически парочка ныряет: самка в это время откладывает яйца, а самец оплодотворяет их. Размеры одной кладки — до 300 икринок.
Обжимания происходят массово: куча лягушек, сцепившись друг с другом, плавают в романтической феерии. В это время они крайне уязвимы: как перед хищниками, так и перед людьми. Да, на свою беду амфибии пришлись по вкусу человекам. В Таиланде тупоголовые роющие лягушки считаются деликатесом и отлавливают их как раз в период размножения.
Почему? Да потому что всё остальное время амфибии сидят в подземных норах, которые сами же и роют. Жилплощадь животные предпочитают не делить, обосновываясь в норке в полном одиночестве. А вот когда вся большая популяция собирается в местной луже, так ещё и орёт, что есть мочи — тут уж лови — не хочу. Охота на смешных и вкусных амфибий снизила их поголовье настолько, что на сегодняшний день вид находится под угрозой исчезновения.
Но все мы учимся на своих ошибках и роющие лягушки — не исключение. Брачные ритуалы у них довольно скрытные и при приближении всяких наблюдателей лягушки разбегаются. Поэтому запечатлеть непосредственный процесс любви этих амфибий и поведение головастиков получилось только в 2014 году.
Источник:
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