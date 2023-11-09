Мощное правило

Подход на 10 на 10 на 10 отправляет нас… в будущее. Ближайшее и отдаленное. Его разработала Сьюзи Уэлч - известная американская журналистка.

Находясь перед неразрешимой дилеммой, подумайте вот о чем:

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Как я буду реагировать на все это через десять минут? Какие мысли у меня будут по этому поводу спустя десять месяцев? Как я буду воспринимать тот или иной поступок спустя десяток лет?

Ответы на эти вопросы позволят на время отдалиться от проблемы и посмотреть на нее со стороны - даже так, как если бы она уже почти как год была решена.

Правило десятки притупляет кратковременные эмоции, которые служат плохими советчиками. Оно помогает сохранить тот огромный процент энергии, который уходит на бесплодные тревоги и беспокойства. Стоит прерваться буквально на час или даже одну минуту и поразмышлять - и все уже не кажется столь чудовищным.

Как применять на практике

Что означает закон 10-и уровней для простых людей? Как использовать секретное число на работе, дома и в других сферах жизни? Рассмотрим пример.

Виктор уже долгое время встречается с Ольгой. В целом отношения можно назвать идеальными. Но Виктор не совсем спокоен. У Ольги есть сын, который ходит в первый класс. Она совсем не торопится знакомить его с Виктором. Каждый день мужчина предпринимает ненавязчивые шаги для сближения, но раз за разом получает отговорки. Наконец он решается на откровенный диалог, применяя наш принцип: