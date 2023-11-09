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Правило 10/10/10 в принятии важных решений

Правило 10/10/10 в принятии важных решений

Автор:
09 ноября 2023 19:04
Метки: мудрость   правило   психология   решение   трудность   факты   
1568
1

“Утро вечера мудренее” - все однажды слышали эту поговорку. Ее произносят тогда, когда человек никак не может принять важное решение и весь день мучается бесполезными переживаниями. Пословица означает, что обдумывать дела лучше на свежую голову. Многие отмечают, что в утренние часы с трудностями и правда справиться проще - так сказывается должный отдых. Но есть и еще один способ, который помогает разобраться в сложной ситуации.

Мощное правило

Подход на 10 на 10 на 10 отправляет нас… в будущее. Ближайшее и отдаленное. Его разработала Сьюзи Уэлч - известная американская журналистка.

Находясь перед неразрешимой дилеммой, подумайте вот о чем:

×
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  1. Как я буду реагировать на все это через десять минут?
  2. Какие мысли у меня будут по этому поводу спустя десять месяцев?
  3. Как я буду воспринимать тот или иной поступок спустя десяток лет?

Ответы на эти вопросы позволят на время отдалиться от проблемы и посмотреть на нее со стороны - даже так, как если бы она уже почти как год была решена.

Правило десятки притупляет кратковременные эмоции, которые служат плохими советчиками. Оно помогает сохранить тот огромный процент энергии, который уходит на бесплодные тревоги и беспокойства. Стоит прерваться буквально на час или даже одну минуту и поразмышлять - и все уже не кажется столь чудовищным.

Как применять на практике

Что означает закон 10-и уровней для простых людей? Как использовать секретное число на работе, дома и в других сферах жизни? Рассмотрим пример.

Виктор уже долгое время встречается с Ольгой. В целом отношения можно назвать идеальными. Но Виктор не совсем спокоен. У Ольги есть сын, который ходит в первый класс. Она совсем не торопится знакомить его с Виктором. Каждый день мужчина предпринимает ненавязчивые шаги для сближения, но раз за разом получает отговорки. Наконец он решается на откровенный диалог, применяя наш принцип:

  1. Через десять минут после разговора - я переживаю, что наша любовь дала трещину.
  2. Через десять месяцев - я чувствую радость, что нашел в себе силы поговорить об этом.
  3. Через десятилетие - беседа уже не имеет для нас значения. Мы либо расстались по другим причинам, либо стали семьей.

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Метки: мудрость   правило   психология   решение   трудность   факты   
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6  комментариев
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70
Ден Час назад
Фигня какая-то. Мало того,что я не могу решить проблему сейчас,так я ещё должен решить,как именно я буду реагировать на ту-же самую проблему спустя 3 временных отрезка. Боюсь,что станет ещё хуже.
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1k
master_luga 2 минуты назад
Меня научили умному обычаю индейцев. Называется он НАХУА . Применяю его перед принятием какого то , достаточно важного для меня , решения. Помогает.
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 9 минут назад
А после бутылки водки ?
А после 10 бутылок ?
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28k
Matrosskin Полчаса назад
От создателей "кем вы видите себя в компании через пять лет"...
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584
Purple_Bear Полчаса назад
Можно ещё подумать так - что будет с решением проблемы или как я к ней буду относиться спустя 10 глотков пива? А после 10 рюмок водки? А может позвать десять друзей и обсудить?
И вообще можно применить любой другой идиотский метод не думать и не решать проблему.
Нихрена рационального, какое-то словоблудие и фантазии "что может быть, а что быть не может".
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