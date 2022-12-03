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25 странных фобий: какая ваша?

25 странных фобий: какая ваша?

Автор:
03 декабря 2022 08:30
Сообщество : Факты
Метки: подсознание   позневательно   психические травмы   психология   сознание   страхи   факты   фобии   
1411
26
Считается, что не менее 25% взрослых страдают одной или несколькими фобиями. Большинство фобий вызваны той или иной травмой, пережитой в раннем возрасте, или даже одним моментом, который оставляет неизлечимый шрам в сознании. Но некоторые фобии кажется очень странными. Даже если они реальны для страдальца, посторонний человек может их просто не понять. А между тем, они не так уж редки. Вот 25 странных фобий: может, одна из них ваша?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: подсознание   позневательно   психические травмы   психология   сознание   страхи   факты   фобии   
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11  комментариев
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23k
Добрый Алабай 59 минут назад
Хороший психолог всегда сможет убедить пациента, что у того одна из этих фобий. Или придумает пару-тройку новых. Деньги сами себя не заработают.
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4k
Евгений Д 2 минуты назад
А я боюсь узнать что какой то хрени боюсь.
Вот не читал бы этой херни- меньше бы боялся.
А то- боязнь ходить в туалет ?????? МАРАЗМ
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 11 минут назад
А есть фобия написания тупых постов?
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669
Алексей Зубков 20 минут назад
Номофобия похоже у 90% населения.
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23k
Тигран Саркисян Полчаса назад
Если это в СШП то она сама по себе сплошная фобия)
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10k
MakDag Полчаса назад
Начиная с яслей (опустим в силу несовершенства), затем детсад, школа, армия и т.д и т.п, не знаю ни одного такого, который боялся писаться при виде паука.
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16k
Поручик 53 минуты назад
ГоТсподи, сколько ж в пиндостане "е.банутых на всю голову"?!
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3k
Старичок 57 минут назад
говно пост
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62k
doker 57 минут назад
Да, наверное, боязнь длинных слов. Мне даже название прочитать полностью страшно...
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15k
Виталий Касандров Час назад
Насчет плутофобии ничего не скажу не сталкивался .
По остальным не мое.
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