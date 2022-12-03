25 странных фобий: какая ваша?

Номофобия — это новая фобия, которая развилась по мере роста зависимости общества от технологий. Наиболее вероятные ее причины — страх одиночества и изоляции. Мы стали настолько зависимы от наших устройств буквально во всем, что без них или даже без возможности использовать их в течение какого-либо периода времени мы реально себя не мыслим.

Есть еще одна причина, по которой люди становятся зависимыми от своих телефонов, и она не имеет ничего общего с психическими проблемами. Это дофамин. Когда дофамин выбрасывается в вашу кровеносную систему, он заставляет вас чувствовать себя счастливым, мотивированным или взволнованным. Всякий раз, когда вы бегло просматриваете соцсети, проверяете электронную почту или получаете текстовое сообщение, высвобождается небольшая доза дофамина, буквально действующая как наркотик. Вы испытываете момент эйфории каждый раз, когда вводите пароль. Со временем ваше тело начинает физически нуждаться в дофамине, в гораздо больших дозах. По сути, номофобия вызвана зависимостью, а не страхом. Люди зависимы от ощущений, которые они получают от своих телефонов.