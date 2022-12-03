25 странных фобий: какая ваша?

Зоофобия - боязнь животных
Некоторые люди с зоофобией боятся всех животных, но их меньшинство. Большинство людей с зоофобией, боятся определенного животного. Наиболее распространены офидиофобия (боязнь змей) и арахнофобия (боязнь пауков). Другими, менее распространенными фобиями животных являются кинофобия (боязнь собак) и энтомофобия (боязнь насекомых).
Если у вас есть какая-либо форма зоофобии, вы не одиноки. Зоофобия во всех ее формах входит в тройку самых распространенных фобий.
Гипертрихофобия — боязнь волос
Одна из причин этой фобии может быть связана с одной из микробных фобий. Поскольку волосы часто грязные или жирные, на них могут быть микробы или вши, страдающие фобией испытывают к ним отвращение. Они могут испытывать физическую тошноту от прикосновения к ним или даже от нахождения рядом с ними.
Погонофобия — боязнь бороды
Считается, что погонофобы связывают растительность на лице с бедностью или бездомностью. Они считают людей с бородой грязными или больными. Другая причина может заключаться в том, что у людей с бородой большая часть лица закрыта, что у страдающих фобией ассоциируется с загадочным, ненадежным или злонамеренным носителем. Учитывая популярность бород в наши дни, времена должны быть тяжелыми для погонофобов!
Хорофобия — боязнь танцев
Хорофобия – боязнь танцев. В отличие от большинства других фобий, возникающих в результате травматического опыта, хорофобия может быть вызвана другими причинами, такими как воспитание в строгой религиозной семье, где танцы считаются грехом, или сильный страх прикосновения.
Вы можете сказать: «Так что просто не танцуй! Подумаешь? ” Что ж, представьте, что вы никогда не вступите ни в какие отношения, потому что это может закончиться браком. Люди танцуют на свадьбах, поэтому нужно избегать влюбляться, потому что какой в этом смысл? Именно так работает тревога и насколько разрушительной может быть фобия. Она может разрушить всю жизнь человека.
Омфалофобия — боязнь пупка
Омфалофобия — боязнь пупка. Это так называемая «специфическая фобия», которая фокусируется на одной мельчайшей детали. Это совершенно иррационально, но от этого не менее разрушительно.
Люди с этим заболеванием считают, что пупок может каким-то образом распутаться, вызывая сильную боль или, возможно, смерть. Умом они знают, что этого просто не могло быть. Но поверить до конца в это они не способны.
Огуречная фобия
Эритрофобия — боязнь покраснеть
Очевидно, что цикл страха может быть бесконечным, что приводит к длительной депрессии и тревожным расстройствам. К счастью, это легко излечимая фобия, которую большинство преодолевают.
Ателофобия: боязнь несовершенства
Ателофобия выходит далеко за рамки того, что большинство людей считают «перфекционизмом». Человек, страдающий ей, боится совершить даже одну маленькую, простую, незначительную ошибку. Это заставляет людей избегать любых и всех ситуаций, в которых присутствует даже возможность ошибки.
Люди с ателофобией, вероятно, выросли в строгой семье, где их постоянно критиковали за все. Они привыкли применять эту критику к своему собственному восприятию себя - до степени фобии.
Урофобия — боязнь мочи или мочеиспускания
Иррациональный страх и тревога могут сделать необходимые походы в туалет почти травмирующим опытом. И о том, чтобы завести домашнего питомца, например, собаку или кошку, не может быть и речи.
Номофобия — боязнь отсутствия смартфона
Есть еще одна причина, по которой люди становятся зависимыми от своих телефонов, и она не имеет ничего общего с психическими проблемами. Это дофамин. Когда дофамин выбрасывается в вашу кровеносную систему, он заставляет вас чувствовать себя счастливым, мотивированным или взволнованным. Всякий раз, когда вы бегло просматриваете соцсети, проверяете электронную почту или получаете текстовое сообщение, высвобождается небольшая доза дофамина, буквально действующая как наркотик. Вы испытываете момент эйфории каждый раз, когда вводите пароль. Со временем ваше тело начинает физически нуждаться в дофамине, в гораздо больших дозах. По сути, номофобия вызвана зависимостью, а не страхом. Люди зависимы от ощущений, которые они получают от своих телефонов.
Танатофобия — страх смерти
Сомнифобия — боязнь заснуть
Всем известно, что лишение сна может вызвать множество физических проблем и болезней, сокращая продолжительность жизни. Так что можно сказать, что сомнифобия может привести к смерти.
Хромофобия — боязнь цветов
Этот тип фобии обычно связан с посттравматическим стрессовым расстройством, аутизмом или синдромом Аспергера. При синдроме Аспергера или аутизме почти невозможно понять, что вызывает фобию. При посттравматическом стрессовом расстройстве вполне вероятно, то, что вызвало травму, связано с цветом.
Коулрофобия — боязнь клоунов
Кенофобия — боязнь открытых пространств
Такие люди также иррационально боятся пустот, таких как большое открытое поле или пастбище. В этих местах они чувствуют себя незащищенными, что приводит к сильному беспокойству и паническим атакам.
Арахибутирофобия — боязнь арахисового масла
Если вы однажды видели, как у кого-то с аллергией на арахис появилась реакция после случайного употребления чего-то с арахисовым маслом, это воспоминание может остаться в вашем подсознании и вызвать фобию. Другая возможная причина может быть связана с общей боязнью удушья. Страх задохнуться является распространенным явлением. При арахибутирофобии к этому нельзя относиться легкомысленно.
Иногда фобический человек может проявлять физические признаки своих страхов. Для тех, кто боится подавиться, процесс глотания становится трудным. По сути, фобия вызывает симптомы, которые подпитывают фобию, усугубляющую симптомы. Это порочный круг паники и ужаса иногда затягивается на всю жизнь.
Фиктофабрикофобия - боязнь вымышленных персонажей
Мозг ребенка усваивает информацию с поразительной скоростью. Причина, по которой они очарованы вымышленными персонажами, заключается в том, что они верят в их реальность. Это понятно, учитывая, что родители, самые доверенные лица ребенка, говорят им, что это так. У несчастных по мере взросления часть этого убеждения остается запертой в их мозгу и вызывает крайнюю тревогу и панику.
Плутофобия — боязнь денег
Аблутофобия - боязнь купания
Аблутофобия — это сильный страх перед купанием, душем или стиркой. Обычно это связано с травмирующим событием в детстве, например, когда ребенок чуть не утонул в ванне или подвергся жестокому обращению. Аблутофобия в основном встречается у малышей и маленьких детей. К счастью, большинство людей просто перерастают аблютофобию по мере взросления. Но для других этот страх может быть многолетним и изнурительным, и вызывать у страдающего им настоящие проблемы.
Гелотофобия — боязнь смеха
Гиппопотомонстросескиппедалиофобия — боязнь длинных слов
Гелиофобия — боязнь солнечного света
Считается, что причины гелиофобии коренятся в воздействии солнца Может быть, у гелиофоба когда-то был особенно страшный солнечный ожог, или он боится заболеть раком кожи. Но какой бы ни была причина, гелиофобия — серьезное заболевание.
Эйсоптрофобия — боязнь зеркал
Есть также те, кто слышал такие легенды, как «Кровавая Мэри», где дух появится и убьет вас, если вы трижды произнесете ее имя в зеркале, стоя в затемненной комнате. А некоторые люди, вероятно, просто посмотрели слишком много фильмов ужасов.
Панофобия — боязнь всего
Фобофобия — боязнь фобий или страха
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вот не читал бы этой херни- меньше бы боялся.
А то- боязнь ходить в туалет ?????? МАРАЗМ
По остальным не мое.