В какой стране девушкам запрещено носить нижнее бельё?

Но недавно африканское государство приняло совершенно новый закон, кажущийся невозможным в XXI веке.

Король Свазиленда Мсвати III специальным актом запретил всем женщинам носить нижнее белье. И наказание за это очень неприятное.

Кстати, заодно он поменял название государство, которое 4 года назад стало Эсватини.

Почему в Свазиленде запретили носить нижнее белье дамам?

Какие еще странные ограничения действуют для них?

Без белья!

Закон предписывает, что при выявлении факта, что на женщине, девочке или девушке есть белье, в дело должна вмешаться полиция.

Наряд обязан сорвать белье с гражданки, где бы она не находилась — даже на публике.

Затем полицейские должны разорвать этот предмет на мелкие кусочки в назидание нарушительнице закона.