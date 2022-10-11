В какой стране девушкам запрещено носить нижнее бельё?

Многие страны прославились своими абсурдными законами. Но обычно такие акты являются отголосками далекого прошлого, которые забыли почему-то отменить.
Но недавно африканское государство приняло совершенно новый закон, кажущийся невозможным в XXI веке.
Король Свазиленда Мсвати III специальным актом запретил всем женщинам носить нижнее белье. И наказание за это очень неприятное.
Кстати, заодно он поменял название государство, которое 4 года назад стало Эсватини.
Почему в Свазиленде запретили носить нижнее белье дамам?
Какие еще странные ограничения действуют для них?
Без белья!
Закон предписывает, что при выявлении факта, что на женщине, девочке или девушке есть белье, в дело должна вмешаться полиция.
Наряд обязан сорвать белье с гражданки, где бы она не находилась — даже на публике.
Затем полицейские должны разорвать этот предмет на мелкие кусочки в назидание нарушительнице закона.
При рецидивах могут быть применены более суровые меры.
Правда неясно, как полицейские узнают о преступлении?
Ведь еще раньше король запретил женщинам носить юбки выше колен. А плотно обтягивающие фигуру наряды здесь просто традиционно не приняты.
Также женщинам под страхом наказания запрещены штаны.
Поэтому полиция видимо должна была собирать информацию о нижнем белье через тайных осведомителей. Либо проверять всех подряд.
Женщины и девушки были страшно возмущены новым законом, в стране начались протесты.
Но почему монарх вообще принял такой закон?
Назад, к истокам!
Мсвати с момента своего прихода к власти всячески ратовал за возврат женщин к истокам.
Он публично заявлял, что все зло в государстве происходит от дам, одетых в брюки, короткие юбки и белье.
Король считал, что если когда-то предки веками обходились от вышеперечисленного, то и современным дамам нужно приказать вернуться к традиционному укладу в одежде.
Страна Эсватини действительно является неблагополучной подобно многим африканским государствам — нищета, массовое заражение СПИД, малярия, сложные экономические и природные условия.
Но как это связано с женщинами в штанах и белье, король не уточнял. Как и не предпринял реальных попыток по улучшению положения в стране.
Неадекватные поступки Мсвати III и его странные законы привели к тому, что в стране начались массовые протесты. Несколько месяцев назад короля вынудили бежать в ЮАР. Но его законы пока еще действуют, потому что правительство отрицает факт бегства Мсвати.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Будут съедать рецидивисток.
Вызывает антирес
И такой ишо разрез:
Как у вас там ходют бабы
В панталонах али без?
Посол
Йес!
Нянька
Постеснялся хоть посла б!..
Аль совсем башкой ослаб?..
Где бы что ни говорили
Все одно сведет на баб!