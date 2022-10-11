FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4755 постов • 1035 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты
В какой стране девушкам запрещено носить нижнее бельё?

В какой стране девушкам запрещено носить нижнее бельё?

Автор:
11 октября 2022 10:28
Сообщество : Факты
Метки: в мире   запрет   люди   нижнее бельё   правило   факты   фото   
1772
3

Многие страны прославились своими абсурдными законами. Но обычно такие акты являются отголосками далекого прошлого, которые забыли почему-то отменить.

Но недавно африканское государство приняло совершенно новый закон, кажущийся невозможным в XXI веке.

Король Свазиленда Мсвати III специальным актом запретил всем женщинам носить нижнее белье. И наказание за это очень неприятное.

Кстати, заодно он поменял название государство, которое 4 года назад стало Эсватини.


Почему в Свазиленде запретили носить нижнее белье дамам?

Какие еще странные ограничения действуют для них?


Без белья!

Закон предписывает, что при выявлении факта, что на женщине, девочке или девушке есть белье, в дело должна вмешаться полиция.

Наряд обязан сорвать белье с гражданки, где бы она не находилась — даже на публике.

Затем полицейские должны разорвать этот предмет на мелкие кусочки в назидание нарушительнице закона.

×
×

При рецидивах могут быть применены более суровые меры.

Правда неясно, как полицейские узнают о преступлении?

Ведь еще раньше король запретил женщинам носить юбки выше колен. А плотно обтягивающие фигуру наряды здесь просто традиционно не приняты.

Также женщинам под страхом наказания запрещены штаны.

Поэтому полиция видимо должна была собирать информацию о нижнем белье через тайных осведомителей. Либо проверять всех подряд.

Женщины и девушки были страшно возмущены новым законом, в стране начались протесты.

Но почему монарх вообще принял такой закон?


Назад, к истокам!

Мсвати с момента своего прихода к власти всячески ратовал за возврат женщин к истокам.

Он публично заявлял, что все зло в государстве происходит от дам, одетых в брюки, короткие юбки и белье.

Король считал, что если когда-то предки веками обходились от вышеперечисленного, то и современным дамам нужно приказать вернуться к традиционному укладу в одежде.

Страна Эсватини действительно является неблагополучной подобно многим африканским государствам — нищета, массовое заражение СПИД, малярия, сложные экономические и природные условия.

Но как это связано с женщинами в штанах и белье, король не уточнял. Как и не предпринял реальных попыток по улучшению положения в стране.

Неадекватные поступки Мсвати III и его странные законы привели к тому, что в стране начались массовые протесты. Несколько месяцев назад короля вынудили бежать в ЮАР. Но его законы пока еще действуют, потому что правительство отрицает факт бегства Мсвати.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: в мире   запрет   люди   нижнее бельё   правило   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
49k
dima423 2 часа назад
я готов работать в такой службе проверки))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
296
Тоша dima423 Час назад
Бойся своих желаний
хотя... кто знает, какие у тебя там желания

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Mowgley Z ⚔ Полчаса назад
"При рецидивах могут быть применены более суровые меры."
------
Будут съедать рецидивисток.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
SerGProS Час назад
Страна вислых сисек

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
941
Lexx Час назад
Тупому негру, ничего умного в голову не придёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Александр Час назад
Царь

Вызывает антирес
И такой ишо разрез:
Как у вас там ходют бабы
В панталонах али без?

Посол

Йес!

Нянька

Постеснялся хоть посла б!..
Аль совсем башкой ослаб?..
Где бы что ни говорили
Все одно сведет на баб!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Vad Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Ivan 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alorous

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

831846



Другие посты автора
Популярное в сообществах
10 лучших фильмов Станислава Говорухина
10 лучших фильмов Станислава Говорухина
50 малоизвестных фотографий знаменитостей XX века
50 малоизвестных фотографий знаменитостей XX века
Набирающие популярность в сообществах
Суперкомпьютер раскрыл тайну происхождения Луны
Суперкомпьютер раскрыл тайну происхождения Луны
Добро пожаловать в Катар на футбол... По-ходу в Катаре пиво на стадионах разрешат быстрее, чем у нас
Добро пожаловать в Катар на футбол... По-ходу в Катаре пиво на стадионах разрешат...
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот оно что!

Лучшие демотиваторы
Фото на памят....ник

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#подборка#фотографии#сатира#актеры#природа#животные#сарказм#роль
#Юмор#Прикол#в мире#забавно#Разное#Приколы#история#красиво#факты#съемка
#интересно#картинки#кино#Россия#Украина#СССР#фильм#новости#удивительно#девушки
Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием Эксклюзивная карта от Тинькофф с вечным бесплатным обслуживанием Что запрещают японским школьницам? Как это связано с СССР? Что запрещают японским школьницам? Как это связано с СССР? Буры - кто они, главные белые африканцы, почему хотят перебраться жить в Россию Буры - кто они, главные белые африканцы, почему хотят перебраться жить в Россию Шапка в 4 кг и обморок по правилам: факты о британской королевской гвардии Шапка в 4 кг и обморок по правилам: факты о британской королевской гвардии Почему озеро Чад умирает? Что будет с африканским народом? Почему озеро Чад умирает? Что будет с африканским народом? Почему чукчи до сих пор разводят оленей и охотятся на морских зверей Почему чукчи до сих пор разводят оленей и охотятся на морских зверей

На что жалуетесь?

Вернуться