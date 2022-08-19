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Археологические загадки, которые ставят учёных в тупик

Археологические загадки, которые ставят учёных в тупик

Автор:
19 августа 2022 10:21
Сообщество : Наука
Метки: археологи   загадки   история   наука   раскопки   факты   фото   
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Ещё тысячи лет назад люди смогли сделать ряд изобретений, которые до сих пор остаются загадками для современной науки. К примеру, фигурка птицы, которая поразительно похожа на современный самолёт, или странные бронзовые додекаэдры, не дающие покоя учёным уже 300 лет. Эта статья посвящена, как раз, таким археологическим артефактам, тайна которых ещё не раскрыта.

Каменный акведук Кумбемайо

В Перу, примерно в 20-ти километрах к юго-западу от города Кахамарка, находится один из самых странных археологических памятников в мире и доказательство того, что первобытное человечество, похоже, обладало технологиями, которые мы пока не в состоянии понять.

Акведук Кумбемайо или, говоря простыми словами, водопровод был построен на высоте 3500 метров над уровнем моря в районе, где даже в наши дни проявляется значительная вулканическая активность.

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Более 3000 лет назад, ещё задолго до появления инков, в тех местах жили осёдлые племена древних людей, обладавших уникальными знаниями. Судя по всему, они были земледельцами, поэтому периодические засухи, случавшиеся время от времени в той местности, сильно влияли на их жизнь.

Скорее всего, как раз из-за этого у жителей региона возникла идея спроектировать одну из первых гидравлических систем в мире. Самое удивительное это то, что они реализовали такой глобальный проект, не имея для этого никаких специальных инструментов.

Это невероятно, но они вырыли акведук длиной более девяти километров в весьма твёрдой вулканической породе. В итоге, им удалось создать тщательно продуманную систему отвода воды с холмов к пашням.

Но акведук и загадка его появления - это далеко не единственная тайна сооружений в Перу. Древние жители этих мест построили ещё и несколько церемониальных алтарей, о назначении которых на данный момент ничего неизвестно.

На этих странных камнях, которым более 3000 лет, вырезаны замысловатые и загадочные узоры, в смысл которых не удалось проникнуть ни одному археологу.

Эти конструкции, как и акведук, существуют и сегодня. Их изучают специалисты со всего мира, надеясь проникнуть в тайный смысл рисунков, но, пока, безрезультатно. Остаётся надеяться, что, рано или поздно, у них это получится.


Птица из Саккары

Вы когда-нибудь слышали о загадочной истории птицы из Саккары? Пожалуй, это один из самых любопытных объектов, которые удалось обнаружить ученым в конце 19 века.

В 1898 году египетский археолог, доктор Халил Мессиха, проводил раскопки захоронения в Сапфо. Там он случайно обнаружил необычную фигурку птицы. Она была маленькой и легкой, но при этом имела очень любопытную форму.

Тело фигурки походило на птицу, а вот её крылья выглядели точно так же, как крылья современного реактивного самолета. Они выполнены как единый элемент, сделанный из цельного куска дерева, который утолщён посередине и утончён на концах.

Всё это позволяет предположить, что, более 2000 лет, назад египтяне обладали достаточно серьёзными знаниями в области аэродинамики. Вот почему находка привела египтологов в замешательство, породив множество теорий и споров.

Более того, когда учёные сделали копию фигурки и протестировали её, то смогли убедиться, что она способна планировать несколько метров, если просто подбросить модель в воздух. Может быть, эта птица была первой моделью какой-то невероятной летательной машины, созданной инженерами того времени?

Мнения ученых разделились: одни утверждают, что сходство этой птицы с самолетом совершенно случайно, а вот другие полагают, что её автор был египетским гением, который фактически создал модель современного самолёта.


Римские додекаэдры

Ещё начиная с 18 века, по всей Европе археологи и простые люди находили объекты, которые очень походили друг на друга - додекаэдры. Большая часть этих странных фигур относится к древнеримской цивилизации и была изготовлена в период со 2 по 4 века нашей эры (расцвет Римской Империи).

Римские додекаэдры представляют собой полые объекты, составленные из 12 правильных пятиугольных пластинок с отверстиями. В основном, они выполнены из бронзы (только один сделан из серебра) и имеют размеры от 5 до 12 сантиметров, а весят от 40 до 620 граммов. Также иногда встречаются полнотелые экземпляры из камня.

Впервые додекаэдр был описан около 300 лет назад. С тех пор учёные и энтузиасты, в попытке объяснить их назначение, выдвинули около 60 теорий. Но для чего на самом деле использовались эти странные предметы, так широко распространенные в Италии, Франции, Германии, Венгрии, Англии и многих других странах?

На 2016 год всего было найдено 116 бронзовых додекаэдров, и, похоже, что это ещё - не конец…Только вот к раскрытию загадки учёные так и не приблизились. Что это? Астрономический инструмент, подсвечник, предмет для настольной игры, декоративная фигурка или религиозная реликвия? В настоящее время ни одна из этих гипотез не выделяется среди прочих.

Назначение римских додекаэдров остается загадкой, что не мешает им выставляться в десятках музеев. Большинство из них украшены рисунками и круговыми узорами, но на них никогда не находили букв или цифр.

Больше всего сбивает с толку отсутствие каких-либо упоминаний о додекаэдрах в древнеримских текстах. Может ли это быть случайностью, или кто-то умышленно удалил все упоминания об этих странных артефактах?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: археологи   загадки   история   наука   раскопки   факты   фото   
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7  комментариев
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7k
ron 11 минут назад
Самое удивительное это то, что они реализовали такой глобальный проект, не имея для этого никаких специальных инструментов.

Аккуратнее с такими заявлениями. Раз акведук существует, значит, ЧЕМ ЕГО ПОСТРОИТЬ тоже было. Возможно, не в нашем современном понимании слова "инструмент", но факт имеет место быть...
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Rus77 7 минут назад
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Rus77 8 минут назад
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17k
Олег 24 минуты назад
Ловите конспиролога!
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22k
Егор 41 минуту назад
Акведук - естественное русло (возможно, сезонное) оформили в виде канала;
Птичка – просто удачная детская игрушка;
Шарики – как вариант - для стиральной машины, а барабан был деревянный, например.
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