Археологические загадки, которые ставят учёных в тупик

Более 3000 лет назад, ещё задолго до появления инков, в тех местах жили осёдлые племена древних людей, обладавших уникальными знаниями. Судя по всему, они были земледельцами, поэтому периодические засухи, случавшиеся время от времени в той местности, сильно влияли на их жизнь.

Скорее всего, как раз из-за этого у жителей региона возникла идея спроектировать одну из первых гидравлических систем в мире. Самое удивительное это то, что они реализовали такой глобальный проект, не имея для этого никаких специальных инструментов.

Это невероятно, но они вырыли акведук длиной более девяти километров в весьма твёрдой вулканической породе. В итоге, им удалось создать тщательно продуманную систему отвода воды с холмов к пашням.