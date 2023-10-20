Бегавшего по дороге неадекватного и голого сына экс-прокурора привели в чувство силой

В какой-то момент рядом с ним остановилась машина, внутри находились две сердобольные женщины, решившие помочь человеку, с которым, по их мнению, произошло что-то нехорошее. В итоге помощь потребовалась женщинам. Вислобоков вытащил водителя на дорогу и принялся её кусать и избивать.



