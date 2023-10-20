Бегавшего по дороге неадекватного и голого сына экс-прокурора привели в чувство силой

По данным СМИ, мужчина разгромил кафе и набросился на женщин. К счастью, неравнодушные автолюбители произвели гражданский арест. И довольно жесткий, надо признать.
Инцидент произошёл 14 октября в на трассе в нескольких километрах от города Артём Приморского края. Своё шоу, перебравший с наркотиками сын бывшего прокурора города Роман Вислобоков, начал в расположенном на заправке кафе. Он разгромил помещение, а затем, окончательно потеряв голову, разделся догола и принялся бегать по дороге.
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В какой-то момент рядом с ним остановилась машина, внутри находились две сердобольные женщины, решившие помочь человеку, с которым, по их мнению, произошло что-то нехорошее. В итоге помощь потребовалась женщинам. Вислобоков вытащил водителя на дорогу и принялся её кусать и избивать.
К счастью, дорога там довольно оживлённая, поэтому нанести серьёзных травм жертве он не успел — на помощь подоспели несколько мужчин, проезжавших мимо. Они повалили неадекватного мужчину на землю и принялись
избивать ногами приводить в чувства. Кто-то из мужчин, видя уровень неадекватности Романа, даже достал травматический пистолет и припугнул его выстрелом.
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Мужчины удерживали Вислобокова до приезда Росгвардии и передали его им в руки. Что будет дальше с неадекватным отпрыском бывшего гособвинителя, неизвестно.
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Пришьют мужикам превышение...
Нужно было отмудохать мууудака и сказать что сам в неадеквате покалечился.
ТОЛЬКО БЕЗ КАМЕР.
и это уже, для него, всё. по сути - кирдык.
теперь как бы, с подачи этого папаши, тем кто его чадо ненаглядное успокаивал, не накидали по полной за выполнение гражданского долга, а то ведь у нас законы валками для своих писаны, а не для народа.
Человек, ПОХОЖИЙ НА СЫНА ПРОКУРОРА
Достаточно было бы пару раз е*нуть и обоссать...