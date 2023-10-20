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Бегавшего по дороге неадекватного и голого сына экс-прокурора привели в чувство силой

Бегавшего по дороге неадекватного и голого сына экс-прокурора привели в чувство силой

Автор:
20 октября 2023 14:26
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Наркотики   Приморский край   артём   задержание   неадекват   сын прокурора   
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По данным СМИ, мужчина разгромил кафе и набросился на женщин. К счастью, неравнодушные автолюбители произвели гражданский арест. И довольно жесткий, надо признать.

Инцидент произошёл 14 октября в на трассе в нескольких километрах от города Артём Приморского края. Своё шоу, перебравший с наркотиками сын бывшего прокурора города Роман Вислобоков, начал в расположенном на заправке кафе. Он разгромил помещение, а затем, окончательно потеряв голову, разделся догола и принялся бегать по дороге.

В какой-то момент рядом с ним остановилась машина, внутри находились две сердобольные женщины, решившие помочь человеку, с которым, по их мнению, произошло что-то нехорошее. В итоге помощь потребовалась женщинам. Вислобоков вытащил водителя на дорогу и принялся её кусать и избивать.


К счастью, дорога там довольно оживлённая, поэтому нанести серьёзных травм жертве он не успел — на помощь подоспели несколько мужчин, проезжавших мимо. Они повалили неадекватного мужчину на землю и принялись избивать ногами приводить в чувства. Кто-то из мужчин, видя уровень неадекватности Романа, даже достал травматический пистолет и припугнул его выстрелом.

Мужчины удерживали Вислобокова до приезда Росгвардии и передали его им в руки. Что будет дальше с неадекватным отпрыском бывшего гособвинителя, неизвестно.

Источник:

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Метки: Видео   Наркотики   Приморский край   артём   задержание   неадекват   сын прокурора   
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20  комментариев
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235
Homefighter Час назад
Распоясался понимаешь, сын бывшего прокурора. Так веселиться могут себе позволить только сыновья действующих прокуроров.
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3k
Χάρων 2 минуты назад
Что будет?
Пришьют мужикам превышение...
Нужно было отмудохать мууудака и сказать что сам в неадеквате покалечился.
ТОЛЬКО БЕЗ КАМЕР.
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6k
Wadim 6 минут назад
свежую альфу-пвп завезли)
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34k
ACU900 7 минут назад
Что будет, что будет. Извинения попросит и отпустят с миром. Сын прокурора как никак....
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2k
Nico 18 минут назад
не бейте по голове, бейте по ногам, встать не сможет, и не покалечите, что бы себе проблем не нажить.
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10k
wild cat 23 минуты назад
да, наркота страшная сила!
и это уже, для него, всё. по сути - кирдык.
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18k
Shtoppi Полчаса назад
по ходу не доглядел папа экс-прокурор за сынулькой своим, что тот скатился и начал под веществами бегать по округе и народ кошмарить?
теперь как бы, с подачи этого папаши, тем кто его чадо ненаглядное успокаивал, не накидали по полной за выполнение гражданского долга, а то ведь у нас законы валками для своих писаны, а не для народа.
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2k
Seryi_spb Полчаса назад
Всё правильно сделали, за исключением выкладывания в сеть. Вот у кого ручонки чешутся? Сделал дело - гуляй смело, выложил в сеть - будешь сидеть.
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53
Фрол Полчаса назад
Всё закономерно.Детишки всякого рода чиновников,воспитивались да и сейчас воспитываются своими предками, как хозяева этих земель,городов - на наркоте.Результаты ежедневно на лицо.Иэто уже охами и ахами не выведешь.
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15k
Kucher 50 минут назад
А что будет? Тут и угадывать незачем. Мужиков, его задержавших, посадят далеко и надолго. Росгвардейцы с "волчьим билетом" вылетят со службы. Вы хоть понимаете КОГО они задержали? Холопы даже сметь думать не имеют права, о сопротивлении хозяевам жизни.
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920
John Freeman 51 минуту назад
Неправильно ты, Дядя Фёдор, пост оформляешь...
Человек, ПОХОЖИЙ НА СЫНА ПРОКУРОРА
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34k
Fat Lynx 51 минуту назад
Бля! Ну на*уя так жестоко [мат]?
Достаточно было бы пару раз е*нуть и обоссать...
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235
Homefighter 58 минут назад
Комментарий к фото
Отец послал сына искупить свои грехи? Ну нет. Вряд ли получится
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5k
Дмитрий ! Час назад
Бить вот так ногами по голове человека...они не менее неадекватны, чем он. Был у меня близкий знакомый. В юности в драках постоянно добивал ударами ногами по голове. Много раз ему говорил так не делать. Итог: он убил таким образом человека. Его посадили всего на 8 лет. Мать продала квартиру, чтобы ему скостить срок. Он вышел, женился, родилась дочь, но он её даже не увидел, в него влетели на перекрестке, он погиб. Кара его один фиг настигла.
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9k
uehl Час назад
как бы ребятам самим не влетело. надеюсь всё будет хорошо
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266
dm.star2011 Час назад
вспомнилось

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712
solosolovov 2 часа назад
Ну сейчас начнётся, проявление агрессии по отношению к пострадавшему, причинение мер ограничения свободы к сыну прокурора, он просто был в душевном расстройстве, виноваты те кто его остановил. Угадайте страну?
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