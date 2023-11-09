10 интригующих фильмов, в которых искусственный интеллект восстал против человечества

Это забавная ситуация, так как развитие технологий в кино, в частности визуальных эффектов, помогает людям более красочно и в деталях показать то, как машины будут со всеми нами расправляться, если вдруг обретут сознание.

В недавно вышедшей седьмой части серии «Миссия невыполнима» главным антагонистом выступил как раз восставший искусственный интеллект, которому противостоят Том Круз и его друзья.

Предлагаю вам вспомнить ещё несколько киновариаций того, как ИИ может превратиться из чуда прогресса в злодея.