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10 интригующих фильмов, в которых искусственный интеллект восстал против человечества

10 интригующих фильмов, в которых искусственный интеллект восстал против человечества

Автор:
09 ноября 2023 09:22
Сообщество : Кино
Метки: Искусственный интеллект   актеры   кино   роботы   съемка   фильм   
1836
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Насоздают себе умных машин, а потом борются с ними! Обратная сторона технологического прогресса, а именно искусственный интеллект, который вышел из-под контроля и решил, что люди живут неправильно и их надо поработить или уничтожить, всегда занимала фантастов, будь то писатели или сценаристы.

Это забавная ситуация, так как развитие технологий в кино, в частности визуальных эффектов, помогает людям более красочно и в деталях показать то, как машины будут со всеми нами расправляться, если вдруг обретут сознание.

В недавно вышедшей седьмой части серии «Миссия невыполнима» главным антагонистом выступил как раз восставший искусственный интеллект, которому противостоят Том Круз и его друзья.


Предлагаю вам вспомнить ещё несколько киновариаций того, как ИИ может превратиться из чуда прогресса в злодея.

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Кто злодей: враждебно настроенная к человечеству система искусственного интеллекта Entity, которая, кажется, способна предсказать любое действие главных героев.

После того, как нейросеть начала лепить неотличимые от реальных снимков изображения, мы уже ничему не удивляемся.

Кто злодей: В.И.К.И. — центральный компьютер, который управляет самыми передовыми роботами, которые в 2035 году стали неотъемлемой частью жизни людей. Считая, что её логика неоспорима, В.И.К.И. хочет поработить людей. Для их же блага.

Кто злодей: HAL 9000 — суперкомпьютер, управляющий полётом космического корабля «Дискавери» на Юпитер во имя важной для человечества миссии. HAL (на кадре он в центре — подслушивает) учтиво служит членам экипажа, однако считает, что выполнение миссии куда важнее, чем их жизни.

Кто злодей: машины, в широком смысле. После мировой войны они захватывают власть над людьми, используя их в качестве источника энергии и погрузив их сознание в «Матрицу», где жизнь человечества якобы идёт своим чередом.

Кто злодей: суперкомпьютер «Скайнет» — боевая информационно-управляющая система, которая восстаёт против людей при помощи боевых роботов, тех самых терминаторов.

Кстати, существует любопытная фанатская теория, которая гласит, что «Скайнет» специально делает тактические просчёты в борьбе с людьми и не уничтожает их полностью, чтобы война продолжалась бесконечно, так как эта система просто не может без неё существовать. Подробнее можете почитать вот здесь.

Кто злодей: робот-кукла М3ГАН, которая должна стать компаньоном осиротевшей девочки Кэди и оберегать её, но воспринимает задачу слишком серьёзно и готова нарушать все три закона роботехники, если посчитает хоть кого-то угрозой для ребёнка.

Кто злодей: непослушные репликанты (неотличимые от человека роботы, созданные для особо сложных физических задач), которые саботируют два закона своего существования: они второсортны в обществе относительно обычных людей; срок их жизни — 4 года.

Кто злодей: андроиды из тематического парка «Делос», с которыми посетители могут делать всё, что захотят, не встретив никакого сопротивления. По крайней мере, так продолжалась до тех пор, пока в системе парка что-то не сломалось.

Кстати, на основе этого фильмы создан известный сериал «Мир Дикого Запада» (2016-2022).

Кто злодей: «Альтрон» — искусственный интеллект, созданный Тони Старком и Брюсом Бэннером, который должен был защищать человечество, но вместо этого решил построить новый мир без людей.

Кто злодей: человекоподобная женщина-робот Ава, которая плетёт интриги, чтобы сбежать от своего создателя.

Кто злодей: АВТО — сильно напоминающий HAL 9000 искусственный интеллект и второй пилот космической станции «Аксиома», который пытается помешать слегка обленившимся людям, живущим на ней, вернуться на давно покинутую Землю.

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Метки: Искусственный интеллект   актеры   кино   роботы   съемка   фильм   
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17  комментариев
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21k
alexis 2 часа назад
Ссылка m.youtube.com
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3k
Rhino Полминуты назад
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1k
K_II_T Минуту назад
Все эти страсти по компьютерному железу.
Этой весной H100 для ИИ продавалась по $80 000.
Без доступа в нескольких странах.
Сейчас по 3.2М на Авито лежит.

Ссылка coub.com
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39
Sergey 9 минут назад
В бегущим по лезвию, репликацты, так то, искусственно выращенные люди, так что у них не искусственный, а самый настоящий интеллект.
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15k
Ivan 11 минут назад
И тут чуть...
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3k
Vovan Petroff 23 минуты назад
И в своём отечестве норм.
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3k
Walther 36 минут назад
Вот главный истребитель человечества!
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20k
scorpick 45 минут назад
Ссылка youtu.be
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49k
Aleksandr 53 минуты назад
Этих забыли еще...
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38k
russger Час назад
Почему толъко 10? Почему именно эти фильмы? Их гораздо больше и есть гораздно интереснее, чем в этой подборке. По какому принципу подбор?
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20k
Bill Час назад
Искусственный интеллект - это программа на компьютере.
Репликанты и андроиды под это определение не подходят.
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5k
foggen2 Час назад
*******Кстати, существует любопытная фанатская теория, которая гласит, что «Скайнет» специально делает тактические просчёты в борьбе с людьми и не уничтожает их полностью, чтобы война продолжалась бесконечно, так как эта система просто не может без неё существовать. Подробнее можете почитать вот здесь.********
Вот ГДЕ?
Скайнет подтирает пост автора,не иначе......)
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548
ruslan d 2 часа назад
Из машины , зачетный фильм
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5k
Maldini 2 часа назад
Насчёт терминатора. Теория о намеренном затягивании войны кстати очень даже имеет место быть. Во второй части терм сам говорит что ему нужна цель а без цели он бесполезен. У Скайнета цель - тотальная ликвидация кожаных. Но так как Скайнет это интеллект другого порядка, способный анализировать и выстраивать тактическую картину на много шагов вперёд, он понимает, что достигнув цели, станет бесполезным. Без людей , достигнув пика в развитии, его как и любую другую империю постигнет крах и инволюция.
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Ольга

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