22 неизвестных факта о фильме «Любовь и голуби», который чуть не сгубила советская антиалкогольная кампания

1. Сценарий для фильма Владимир Гуркин написал по одноимённой пьесе 1981 г., которую поставили во многих театрах страны, в том числе в 1982 году в «Современнике». Именно на премьере спектакля в «Современнике» Владимира Меньшова осенило, что вот он, материал для его следующего фильма.

2. В основе пьесы – реальная семья Кузякиных, живших на родине Владимира Гуркина, в городе Черемхово Иркутской области. 16 июля 2011 г. здесь был установлен памятник: