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22 неизвестных факта о фильме «Любовь и голуби», который чуть не сгубила советская антиалкогольная кампания

22 неизвестных факта о фильме «Любовь и голуби», который чуть не сгубила советская антиалкогольная кампания

Автор:
30 октября 2023 10:42
Сообщество : Кино
Метки: Любовь и голуби   актеры   кино   съемка   факты   фильм   фото   
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В ходе съемок любимой россиянами комедии «Любовь и голуби» случилось много казусов.

1. Сценарий для фильма Владимир Гуркин написал по одноимённой пьесе 1981 г., которую поставили во многих театрах страны, в том числе в 1982 году в «Современнике». Именно на премьере спектакля в «Современнике» Владимира Меньшова осенило, что вот он, материал для его следующего фильма.


2. В основе пьесы – реальная семья Кузякиных, живших на родине Владимира Гуркина, в городе Черемхово Иркутской области. 16 июля 2011 г. здесь был установлен памятник:

2.1. У Раисы Захаровны тоже есть прототип, но Гуркин отказался тыкать пальцем, сославшись, что прототип сейчас очень заметная фигура в Иркутской области.


3. Говорят, что главе семейства, Василию, фильм понравился, хотя показанной в нём истории никогда не было и он не ассоциировал себя с персонажем. Да и зла на Гуркина не держал – они в кинотеатр даже вместе пришли. Драматург с режиссёром просто очень театрально раздули обычную бытовую ссору, которые всегда сопутствуют семейной жизни.


4. А вот снимали фильм вовсе даже не в Сибири, а в Карелии, на окраине Медвежьегорска на берегу р.Кумсы (ул.Нижняя, д.12). Подробный репортаж о посещении этого места здесь. Туристам здесь рады :)


5. Исполнительница роли Нади Нина Дорошина сыграла этого персонажа в постановке пьесы «Любовь и голуби» в «Современнике». Меньшов вспоминал, что у него не было и тени сомнения, что именно она должна исполнить эту роль.

6. Кстати, на момент съёмок Дорошиной было 50 лет, а сыгравшей бабу Шуру Наталье Теняковой – 40. Ну, раз уж начал о возрастах, то вот: Александру Михайлову было 40 лет, а Сергею Юрскому 49. А ещё Тенякова и Юрский действительно супруги.


7. Персонаж Раисы Захаровны (Людмила Гурченко) на самом деле практически полностью творение Меньшова. В оригинальной пьесе Гуркина она появляется лишь однажды во время встречи с Надей. Так что курортный роман Василия можно увидеть только в киноверсии. Обратите внимание, что Раиса Захаровна медитирует под «Элегию» Жюля Массне. Это тоже «привет от режиссёра» - в то время Меньшов увлекался классической музыкой и Массне в частности.

8. Владимир Меньшов считал «Любовь и голуби» одной из лучших своих режиссёрских работ. В некоторых интервью читается, что он ставит картину даже выше «Москва слезам не верит», хотя по охвату зрительской аудитории они отличались почти в 2 раза (см. п.22). И Тому есть причина. Премьера фильма попала на начало горбачёвской антиалкогольной кампании, и чиновники потребовали вырезать все тематические сцены. Можете себе представить «Голубей» без спиртного? Меньшов категорически отказался, его даже отстраняли от проекта, но потом вернули. В результате фильм вышел «вторым экраном», без рекламы и фестивалей.


9. Одна из сцен, которую пришлось сократить по «алкогольной статье» - на пристани. Вспомните: Василий и дядя Митя оставляют 6 пол-литровых кружек пива, к ним невзначай присаживается мужичок и… методично выпивал ВСЕ ШЕСТЬ КРУЖЕК. Меньшов вспоминал, что это было настоящее пиво, а мужичок – местный рекордсмен по этой теме.


10. Молодого Василия Кузякина сыграл 15-летний сын Александра Михайлова – Константин.

11. Волнистый чуб ведущего кадрили на самом деле надетый задом наперёд парик Людмилы Гурченко.

12. «Курортные» съёмки проводились в ноябре в районе Батуми, а Александр Михайлов выпадал в бодрящую 14-градусную воду («не сезон» читается по пустоте на пляже):

12.1. Пляжное преображение Василия обеспечивала пара водолазов, которые быстренько под водой всё снимали. Купающийся народ – члены съёмочной бригады. Всего сделали три дубля. Вот как это выглядело со стороны:


13. Финал картины со стоящими на крыше голубятни главными героями оказался самой сложной в логистическом плане сценой. Нину Дорошину привезли на площадку на вертолёте, а Александр Михайлов должен был срочно выезжать в аэропорт, чтобы успеть на параллельные съёмки.


14. Меньшов любит в своих фильмах ссылаться на свои предыдущие фильмы :) В «Москве» по телевизору под настроечную таблицу слышна песня из дебютного фильма режиссёра «Розыгрыш», в «Голубях» семья Кузякиных смотрит «Москву», а в «Зависти богов» в кинотеатре демонстрируется «Любовь и голуби». Кстати, это киноляп: действие «Зависти» проходит за несколько лет до премьеры «Голубей».

15. Фраза «Извините, что помешал вам деньги прятать» - импровизация Сергея Юрского.


16. Из фильма было много всего понавырезано и, к сожалению, восстановить полную версию невозможно – плёнку уничтожили. Александр Михайлов вспоминал следующую сцену под названием «Сон Кузякина». «Василий встречается с дочкой и видит у нее в руках журнал. А там на обложке мужик сосет из трубочки коктейль. Спрашивает: «Что это у него такое?». Дочь отвечает: «Спиртной напиток, коктейль называется». – «А где его пьют?». – «В баре». У главного героя появляется сверхзадача: попробовать коктейль. И вот Василий сидит в баре, а Раиса Захаровна танцует перед ним. Он – с гаванской сигарой и коктейлем с трубочкой, который мечтал попробовать. Вася поворачивает голову влево, а там стоят баба Шура и дядя Митя, и тоже пьют коктейли. Поворачивает вправо – напитки потягивают жена Надюха с детьми. В этот момент кто-то бьет Василия по щекам. Он поворачивается, а там – голубь. Потом монтаж обрывается, и Вася уже лежит в постели Раисы Захаровны в ее городской квартире, а рядом щенок. Пес воет, Василий плачет. Вдруг раздается страшный шум – со словами «Ешкин кот!» Вася вскакивает с постели. Оказывается, он заложил белье в стиральную машину, а ее всю трясет. Кузякин кидается на эту стиралку, а она по комнате скачет…».

17. На роль дяди Мити приглашали Олега Табакова, ему не понравился сценарий и он сделал выбор в пользу «Мэри Поппинс, до свидания!». А интересно было бы!


18. Собачка Раисы Захаровны на самом деле домашний питомец Людмилы Гурченко. Идея о кактусах, которые постоянно колют Василия тоже принадлежит актрисе.

19. Владимир Меньшов вспоминал, что никак не мог подступиться к сцене драки Нади и Раисы Захаровны. Идея поместить дам за ширмы пришла внезапно. На мой взгляд – реализация гениальна в своей простоте и эффекте.


20. Голубей привезли в Медвежьегорск из Москвы. С дрессировщицей.


21. В этом кадре должны были раскрыться 10 «волшебных тростей в цветочками», но Меньшова вполне удовлетворили и 7. Снято с первого дубля.

22. В кинопрокате фильм посмотрело 44,5 млн зрителей. Неплохой результат, но почти в 2 раза меньше, чем другой знаменитый фильм Владимира Меньшова, «Москва слезам не верит» (1979), его результат – 84,4 млн.




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Метки: Любовь и голуби   актеры   кино   съемка   факты   фильм   фото   
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18  комментариев
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14k
Александр Маслов 2 часа назад
Больше всех понравился дядя Митя. Сергей Юрский бесподобен

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23k
hebpat 18 минут назад
23 Факт.
Михайлов чуть не погиб во время съёмок этого фильма, вот что он сам рассказывал:
"Я падаю, там высота была полтора-два метра. И там внизу были водолазы, которые хватали меня. Я падаю в костюме с чемоданом, меня хватали, опускали ниже и помогали раздеваться. Когда я делал второй дубль, затянут был галстук, он был мокрый, они снять его не смогли. Узел затянулся полностью, я понял, что захлебываюсь. Бог есть, я увидел кинжал, прикрепленный к ноге одного из водолазов. Я стал лихорадочно стучать. Он сообразил, несмотря на панику в глазах, разрезал галстук, и я выплыл."
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33k
Slonyash Полчаса назад
Фильм - шедевр, конечно! Один из навечно любимых!
Царствие Небесное Меньшову и другим...
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41k
big_al Полчаса назад
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60k
Александр 51 минуту назад
На мой взгляд, Раиса Захаровна - лучшая роль Гурченко
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56k
zloykoyot Час назад
Я фильм знаю наизусть. Где там молодой Кузякин?
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−1
zubo4istka 2 часа назад
Бесподобный фильм!
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24k
ЦСКА 2 часа назад
-В армию меня забирают!
-Кто?
- Дед "Пихто"!
-А это, Ёшкин кот, медкомиссия??
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32k
Teodor 2 часа назад
Не всегда цензура лишь душила доброе-вечное, иногда она играла роль худсовета - кто-то должен был ограничивать буйную фантазию творцов-режиссеров, а то им только дай разгуляться... Я вот посмотрел мысленно фильм с вырезанными сценами и он мне не понравился. Вполне достаточно, к примеру, фразы Василия "коктейль попробую..." без размусоливания...
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24k
ЦСКА 2 часа назад
И здесь эта гнида обосраная хотела нагадить!
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