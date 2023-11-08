Какая часть является худшей в каждой из известных серий ужастиков

Говоря о кинофраншизах, мы часто задаёмся вопросом — какая из частей была лучшей? Обычно ею становятся первая или вторая, так как редко какая серия фильмов не теряет в качестве по мере увеличения количества частей.
Так почему бы нам не отметить отдельно самых лузеров — самые плохо оценённые картины в разных франшизах? Это тоже своего рода достижение.
Мы начнём с известных ужастиков, которые часто обрастают множеством неприглядных продолжений. В качестве единиц измерения мы используем зрительские оценки на русскоязычном Кинопоиске и англоязычным IMDb.
Худший из «Криков». Но исключительно из-за влияния оценок западных зрителей на IMDb. Если брать оценки на Кинопоиске, то худшим стал бы «Крик 4» (2011).
Кинопоиск: 6.4IMDb: 5.6
Худший фильм во франшизе «Заклятие». В неё также входит другой спин-офф «Проклятие Аннабель». Тут всё сложно, именно поэтому мы делали отдельный пост о том, в каком порядке смотреть фильмы этой серии.
Кинопоиск: 5.7IMDb: 5.3
Худший из «Астралов». Удивительно, но только в этой серии худшей стала самая последняя вышедшая часть.
Кинопоиск: 5.5IMDb: 5.5
Худший «Пункт назначения». Однако при этом он стал самым кассовым фильмом серии.
Кинопоиск: 5.7IMDb: 5.1
Худшая «Пила» (9-ая часть). Это спин-офф, который является частью франшизы. Его производство запустил Крис Рок, который явно заслужил пощёчину за получившийся результат.
Кинопоиск: 5.4IMDb: 5.2
Худший из «Кошмаров на улице Вязов».
Кинопоиск: 6.0IMDb: 4.7
Худший из франшизы «Детские игры» (5-ая часть).
Кинопоиск: 5.1IMDb: 4.9
Худшее «Паранормальное явление». Хотя четвёртая часть по оценкам лучше лишь на две десятых.
Кинопоиск: 4.7IMDb: 4.6
Худший из «Хэллоуинов» (8-ая часть). Достойными конкурентами «Воскрешения» стали «Хэллоуин 3: Сезон ведьм» (1982) и «Хэллоуин 6: Проклятие Майкла Майерса» (1995), но у них чуть выше общая оценка на двух сайтах.
Кинопоиск: 5.2IMDb: 3.9
Худшая «Пятница, 13-е» (9-ая часть).
Кинопоиск: 4.3IMDb: 4.1
Худшие «Дети кукурузы» (9-ая часть).
Кинопоиск: 3.3IMDb: 3.6
Худшая «Техасская резня бензопилой», с чем мы и поздравляем молодых Мэттью Макконахи и Рене Зеллвегер, которые исполнили в ней главные роли.
Кинопоиск: 3.3IMDb: 3.3
Худший из «Восставших из ада» (9-ая часть).
Кинопоиск: 3.0IMDb: 2.7
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Пункт назначения? Да растянули и даже натянули, иной раз я серию от серии отличить не могу. Но забавно. Стечение обстоятельств как ужастик? Оригинально же!
Крик не смотрел, только пародии. Восставшие! Как же мне нравилась первая часть! Потом как-то решил посмотреть дальше, но больше 30 минут второй не получилось.