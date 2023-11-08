Какая часть является худшей в каждой из известных серий ужастиков

Так почему бы нам не отметить отдельно самых лузеров — самые плохо оценённые картины в разных франшизах? Это тоже своего рода достижение.

Мы начнём с известных ужастиков, которые часто обрастают множеством неприглядных продолжений. В качестве единиц измерения мы используем зрительские оценки на русскоязычном Кинопоиске и англоязычным IMDb.