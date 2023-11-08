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Панина дочка! Дочь актёра бросила школу и пустилась во все тяжкие

Панина дочка! Дочь актёра бросила школу и пустилась во все тяжкие

Автор:
08 ноября 2023 23:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Испания   Панин   актёр   анна панина   дочь   школа   
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Скандально-известный актер Алексей Панин сообщил, что 12 октября его любимой Нюсе исполнилось 16, и с тех пор она ещё ни разу не была в школе. Папа гордо заявил, что у девушки и до этого были проблемы с посещаемостью. Она вместо школы работала официанткой в Испании, чтобы прокормить обнищавшего отца.

В середине октября Алексей Панин объявил о том, что получил американский паспорт. Актер переехал из Испании в США вместе с 16-летней дочкой Анной. А на днях скандальный артист объявил о том, что его наследница бросила школу.

Ранее из-за прогулов Анны горе-папашу донимали органы опеки. Но теперь ему это не грозит. Закон запрещает школе и ведомствам вмешиваться в дела учеников, которым исполнилось 16 лет:

В Испании она с 16 лет имеет право больше не ходить в школу. Сейчас она дурака валяет. С тех пор как мы уехали в Париж на день рождения, в школе мы не были. Но по закону ее уже никто не ищет.

Как пшет КП, малограмотность наследницы Панина не пугает. Ранее он уже заявил, что ей не нужна математика, так как она собирается стать актрисой, ведь талант у неё точно есть. Ну и что, что пока ленива и неорганизованна, как и он сам.

В США Панин, по его словам, "таскает дочь по злачным заведениям в Сан-Франциско".

Сидя за столиком в придорожном кафе, они грезят об актерской карьере в Америке и снадеждой смотрят в будущее. Пока Панин-старший пьет пиво, его ребенок наслаждается соком. Алексей не объяснил, зачем потащил подростка в пивную.

Нюся сидит с четырьмя взрослыми мужиками, стол заставлен бутылками, сидит во главе стола,

— похвастался артист.

В Штатах он планирует восстановить спектакли, которые показывал в Испании. Однако Алексей не исключает, что может оказаться без денег. Сей факт его не пугает.

Если надо будет, я пойду работать. Мыть посуду. Потому что у меня есть ребенок. Мне нужно в первую очередь думать о Нюсе.

А еще не скрывает:

Я бы с удовольствием в Россию приезжал зарабатывать деньги. Приехал, отснялся, отыграл в спектакле, уехал.


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Метки: Испания   Панин   актёр   анна панина   дочь   школа   
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15  комментариев
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17k
Марина Час назад
Ну, может она реально талантлива, но в США карьеру в оранжевом Ютубе можно только с 18 начинать. Но если они уедут а Южную Америку, то карьера попрёт.
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1k
Aleksei 16 минут назад
через пару лет сможет папашу содержать,снимая ролики на онлифанс..3.14-ц..
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36
Евгений Бобр 19 минут назад
Какой же он глупый...
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990
whytez 20 минут назад
Даже не смешно. Мне кажется, что в нашем веке само слово интеллигенция уже стало сродни оскорблению. Что ни писатель, что ни поэт - то собака в зад е%ет, то инопланетяне украли разум. То время, когда культуру приходится возрождать простому люду. Творческие люди творят только дичь.
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6k
Евгений Д 37 минут назад
Этому тупому пидрилоиду панину надо запретить воспитывать детей
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1k
Antarez 38 минут назад
Этот дебил украл ребенка у матери и нарушил решение суда, каким то образом вывез ее за границу. И теперь она без образования тусуется в компании бухих мужиков
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27k
Сталкер Час назад
Пусть доча к вудману на кастинг сходит. Вдруг действительно талантливой окажется?
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PUMBA Час назад
В прошлом году общался с Лёшей,а Аня несколько раз подходила к нам ради приличия.
В этой девочки воспитания,культуры и достоинства на порядок больше,чем во всех расейских новых звёздах вместе взятых.
Время циклично... Когда то выжили из России интелигенцию ублюдки красные, сейчас всё повторяется.
Тоска.
Лёша,если читаешь,привет от владельца жёлтого кемпера с Явой 250 на прицепе!
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107
ApolloOne PUMBA Полчаса назад
Панин с дочкой интелигенция?!?
Да что ты несешь то, что с тобой не так?
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7k
Allmaster 2 часа назад
Вот не помнил о нем, а какому то мудаку нужно его вытащить на свет, пост создал. Он у панина заместо собаки используется, раз помнит о нем?
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18k
Shtoppi 2 часа назад
как говорят генетики: "убожество родителей передается детям".
видимо скоро, если не уже, начнет употреблять алкоголь и вещества, и спариваться с животными во всех смыслах.
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83k
Доктор Джонс 2 часа назад
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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85021



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