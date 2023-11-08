Панина дочка! Дочь актёра бросила школу и пустилась во все тяжкие

Как пшет КП, малограмотность наследницы Панина не пугает. Ранее он уже заявил, что ей не нужна математика, так как она собирается стать актрисой, ведь талант у неё точно есть. Ну и что, что пока ленива и неорганизованна, как и он сам.

В США Панин, по его словам, "таскает дочь по злачным заведениям в Сан-Франциско".

Сидя за столиком в придорожном кафе, они грезят об актерской карьере в Америке и снадеждой смотрят в будущее. Пока Панин-старший пьет пиво, его ребенок наслаждается соком. Алексей не объяснил, зачем потащил подростка в пивную.

Нюся сидит с четырьмя взрослыми мужиками, стол заставлен бутылками, сидит во главе стола,

— похвастался артист.

В Штатах он планирует восстановить спектакли, которые показывал в Испании. Однако Алексей не исключает, что может оказаться без денег. Сей факт его не пугает.

Если надо будет, я пойду работать. Мыть посуду. Потому что у меня есть ребенок. Мне нужно в первую очередь думать о Нюсе.

А еще не скрывает: