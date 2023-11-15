Испанец протаранил банкомат после того, как не получил наличные

По словам очевидцев, мужчина предупредил прохожих уйти с дороги. Всё это действо продолжалось около 10 минут. Как заявил сам дебошир, его охватил гнев из-за того, что он не смог снять наличные.

Полиция подтвердила, что арестовала водителя, сломавшего банкомат в районе Сьюдад-Жардин в Малаге, по подозрению в нанесении ущерба и ограблении. Он прошёл тест на алкоголь и наркотики.