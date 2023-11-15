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Испанец протаранил банкомат после того, как не получил наличные

Испанец протаранил банкомат после того, как не получил наличные

Автор:
15 ноября 2023 07:30
Сообщество : Автомир
Метки: Испания   автомобилист   банкомат   водитель   инцидент   таран   
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Сюрреалистическая сцена произошла около полудня 12 ноября у отделения банка La Caixa в Малаге на побережье Коста-дель-Соль, Испания. Мужчина несколько раз протаранил автомобилем банкомат, потому что тот "не выдал ему денег".

Видно, что испанец улыбается, когда врезается в банкомат, отъезжает на несколько метров назад, а затем снова и снова разгоняется.

По словам очевидцев, мужчина предупредил прохожих уйти с дороги. Всё это действо продолжалось около 10 минут. Как заявил сам дебошир, его охватил гнев из-за того, что он не смог снять наличные.

Полиция подтвердила, что арестовала водителя, сломавшего банкомат в районе Сьюдад-Жардин в Малаге, по подозрению в нанесении ущерба и ограблении. Он прошёл тест на алкоголь и наркотики.

Мужчина, имя которого не называется, утверждает, что был в отчаянии, поскольку у него не было денег, чтобы прокормить своих детей.

"Офицеры полиции задержали мужчину за причинение ущерба и ограбление методом тарана", - заявил представитель правоохранительных органов Малаги.

Он добавил: "Инцидент произошел в воскресенье в 12.30 в районе Сьюдад-Жардин в Малаге, подозреваемый пытался ограбить банк. Полиция идентифицировала свидетелей, в том числе мужчину, который пользовался банкоматом, когда водитель попросил его убраться с дороги и затем несколько раз врезался в аппарат. У задержанного не было обнаружено ни алкоголя, ни наркотиков. Автомобиль, которым он управлял, отбуксировали".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Испания   автомобилист   банкомат   водитель   инцидент   таран   
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