«Похожа на куклу из секс-шопа»: в Кемеровской области отметили день рождения героини популярного мультфильма и к школьникам пришло вот такое чудо

Испугались и дети, и родители.
Есть такой детский мультик «Маша и медведь». Популярен не только у нас, но и в мусульманских странах. Причина - ну вы поняли, потому что девочка ходит в платке. Мультфильм выпускается уже 14 лет и заканчиваться не собирается.
У главной героини сериала на прошлой неделе был «день рождения», его решили с размахом отметить в Старопестерёвской школе Беловского округа Кемеровской области. К детям пришла такая куколка, что они запомнят её навсегда.
В управлении образования от куклы сразу же открестились и заявили, что это не их собственность. Ведомство работает с учреждениями культуры, они и предоставили Машу.
Образовательные учреждения работают во взаимодействии с учреждениями культуры. В учреждениях образования никаких ростовых кукол нет. Что предоставили учреждения культуры, тем и пользуемся. Насчёт красиво\не красиво, тут комментировать не буду, на вкус и цвет, как говорится… Понятно, что она не совсем похожа на Машу.
Да уж, жизнь её явно помотала.
Источник:
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