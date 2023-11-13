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«Похожа на куклу из секс-шопа»: в Кемеровской области отметили день рождения героини популярного мультфильма и к школьникам пришло вот такое чудо

«Похожа на куклу из секс-шопа»: в Кемеровской области отметили день рождения героини популярного мультфильма и к школьникам пришло вот такое чудо

Автор:
13 ноября 2023 15:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Кемеровская область   Кукла   день рождения   маша и медведь   мультфильм   школа   
1079
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Испугались и дети, и родители.

Есть такой детский мультик «Маша и медведь». Популярен не только у нас, но и в мусульманских странах. Причина - ну вы поняли, потому что девочка ходит в платке. Мультфильм выпускается уже 14 лет и заканчиваться не собирается.

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У главной героини сериала на прошлой неделе был «день рождения», его решили с размахом отметить в Старопестерёвской школе Беловского округа Кемеровской области. К детям пришла такая куколка, что они запомнят её навсегда.

В управлении образования от куклы сразу же открестились и заявили, что это не их собственность. Ведомство работает с учреждениями культуры, они и предоставили Машу.

Образовательные учреждения работают во взаимодействии с учреждениями культуры. В учреждениях образования никаких ростовых кукол нет. Что предоставили учреждения культуры, тем и пользуемся. Насчёт красиво\не красиво, тут комментировать не буду, на вкус и цвет, как говорится… Понятно, что она не совсем похожа на Машу.

Да уж, жизнь её явно помотала.

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Метки: Кемеровская область   Кукла   день рождения   маша и медведь   мультфильм   школа   
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11k
Том Сойер Час назад
Та Маша - сестра этой Алёнки.....

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36k
Андрей Иванов Минуту назад
Зато запоры прошли
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15k
Kucher Час назад
Так это ТЁТЯ Маша, причём явно пьющая. И от неё ждёшь скорее фразу "Молодой человек. угостите даму сигареткой". И рост, и внешность и (что вероятно) голос никак не тянут на девочку-младшеклассницу из мультика. А вот на контингент ошивающийся ежедневно в районе пивной - вполне себе даже похоже.
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