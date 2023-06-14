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Против солиста Rammstein Линдеманна возбудили дело об изнасиловании

Против солиста Rammstein Линдеманна возбудили дело об изнасиловании

Автор:
14 июня 2023 18:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: rammstein   Тилль Линдеманн   вечеринки   изнасилование   обвинения   прокуратура   уголовное дело   
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Тилля потихоньку уже начали отменять и сворачивать с ним контракты.

Немецкое издание Bild пишет, что в конце мая фронтмена группы Rammstein сразу две девушки обвинили в изнасиловании. Одна из них написала заявление в полицию, вторая — в прокуратуру. Против Тилля Линдеманна возбудили уголовное дело по статье 177 УК ФРГ ("насильственные действия сексуального характера"). Сейчас прокуратура занимается расследованием дела.


Отмечается, что одна из пострадавших девушек по имени Шелби Линн обвинила Линдеманна в домогательствах перед концертом группы в Вильнюсе. По её словам музыкант, помимо прочего, добавил в её напиток наркотики. Затем обвинения посыпались словно из рога изобилия. Ещё несколько девушек позвонили в радиостанции NDR и Süddeutsche Zeitung и на правах анонимности рассказали, что Rammstein через свой аккаунт в Instagram* отбирает красивых фанаток для закрытых вечеринок, которые проходят как до, так и после концертов группы. Главным условием для допуска на мероприятие, по их словам, является согласие на половой акт.

По данным издания Bild, из-за секс-скандала с Линдеманном уже отказалось сотрудничать издательство Kiepenheuer & Witsch (KiWi), которое выпускало сборники его стихов в 2013, 2015 и 2020 годах. Также ходят слухи, что группа Rammstein близка к роспуску — якобы члены коллектива недовольны поведением Тилля.


Примечательно, что ровно неделю назад группа уволила русскую кастинг-директора Алёну Макееву, которая, по некоторым данным, занималась отбором девушек для сексуальных утех Тилля Линдеманна. Представители группы даже наняли юридическую фирму, чтобы расследовать все обвинения в домогательствах. Так или иначе, но всех собак решили спустить на фронтмена группы. По рассказам инсайдеров, у группы существовал особый формат вечеринок — большая для фанатов и маленькая для Линдеманна и отобранных для него девушек. Такого формата, как заверяют музыканты, больше не будет.

* Запрещены в РФ

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Метки: rammstein   Тилль Линдеманн   вечеринки   изнасилование   обвинения   прокуратура   уголовное дело   
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10  комментариев
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109k
parallax 53 минуты назад
Вроде уже из пубертатного периода он уже давно вышел. На кой ему кого-то насиловать, если поклонницы сами готовы под него лечь?
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9k
Борис Карабанов 9 минут назад
Тилли-Тилли тесто
Жених и невеста...
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4k
Григорий 16 минут назад
гляди решили ещё раз поднять денюшек, по мотивам [мат] голливудских
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13k
gavrosh Полчаса назад
"Изнасилование" приобрело новый, нам не понятный смысл.
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10k
au3 40 минут назад
"Главным условием для допуска на мероприятие, по их словам, является согласие на половой акт"

Так о каком изнасиловании может идти речь? Приходя дают согласие.

И до вынесения приговора судом он не виновен, так что отменять его и юридически нельзя.
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46k
Максим Т. Час назад
Доигрался Тилль на скрипке,
Очень музыку любил
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Burzum
Лесник
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