Против солиста Rammstein Линдеманна возбудили дело об изнасиловании

Немецкое издание Bild пишет, что в конце мая фронтмена группы Rammstein сразу две девушки обвинили в изнасиловании. Одна из них написала заявление в полицию, вторая — в прокуратуру. Против Тилля Линдеманна возбудили уголовное дело по статье 177 УК ФРГ ("насильственные действия сексуального характера"). Сейчас прокуратура занимается расследованием дела.

Отмечается, что одна из пострадавших девушек по имени Шелби Линн обвинила Линдеманна в домогательствах перед концертом группы в Вильнюсе. По её словам музыкант, помимо прочего, добавил в её напиток наркотики. Затем обвинения посыпались словно из рога изобилия. Ещё несколько девушек позвонили в радиостанции NDR и Süddeutsche Zeitung и на правах анонимности рассказали, что Rammstein через свой аккаунт в Instagram* отбирает красивых фанаток для закрытых вечеринок, которые проходят как до, так и после концертов группы. Главным условием для допуска на мероприятие, по их словам, является согласие на половой акт.