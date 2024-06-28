"Экстрасенс" выманил у женщины 4 млн рублей, подбрасывая ей во двор куклы чертей

Вот только против прокуратуры сверхъестественные способности не сработали. Мошеннику и его подельникам грозит до 10 лет колонии.
Уроженец Краснодарского края на протяжении года вымогал деньги у жительницы Наро-Фоминска, убеждая её в том, что на неё наложена порча. Как рассказала пострадавшая, у неё были жизненные трудности и она наткнулась в интернете на объявление от "потомственного мага и чародея" Николая Григорьевича. Они списались и 38-летний "маг" пообещал женщине решить её проблемы за скромный гонорар.
Через некоторое время мошенник-экстрасенс сообщил женщине, что на неё наложена мощная порча. Для большего эффекта предприимчивый маг нанял людей, которые подбрасывали на её участок тряпичные куклы чертей, отрубленные головы птиц и прочие таинственные предметы, чтобы ещё больше напугать свою жертву.
Мошенник смог убедить клиентку, что порчу наложили не только на неё, но и на всю семью. Поэтому нужно провести целый ряд специальных обрядов, чтобы освободить всех домочадцев от оков злых чар. Таким образом, "маг и чародей" смог выманить у доверчивой женщины 3,8 млн рублей.
К счастью, для пострадавшей о проделках "экстрасенса" узнали правоохранительные органы. На днях Наро-Фоминская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение — 38-летнего Николая Григорьевича и его соучастников обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Магам и чародеям грозит до 10 лет лишения свободы.
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