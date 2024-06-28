"Экстрасенс" выманил у женщины 4 млн рублей, подбрасывая ей во двор куклы чертей

Уроженец Краснодарского края на протяжении года вымогал деньги у жительницы Наро-Фоминска, убеждая её в том, что на неё наложена порча. Как рассказала пострадавшая, у неё были жизненные трудности и она наткнулась в интернете на объявление от "потомственного мага и чародея" Николая Григорьевича. Они списались и 38-летний "маг" пообещал женщине решить её проблемы за скромный гонорар.

Через некоторое время мошенник-экстрасенс сообщил женщине, что на неё наложена мощная порча. Для большего эффекта предприимчивый маг нанял людей, которые подбрасывали на её участок тряпичные куклы чертей, отрубленные головы птиц и прочие таинственные предметы, чтобы ещё больше напугать свою жертву.