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15 честных картинок про реальную жизнь, которые заставляют задуматься

15 честных картинок про реальную жизнь, которые заставляют задуматься

Автор:
19 апреля 2023 09:26
Сообщество : Комиксы
Метки: kiririlll   картинки   комиксы   про реальную жизнь   смешные картинки   фото   художник   
2149
17

kiririlll - художник и автор цифрового контента. У него есть целое сообщество, с армией поклонников, в котором он публикует свои зарисовки на разные темы. Комиксы полны смысла и отражают переживания современного поколения. Всё про осознанность, самоценность и хорошее отношение к себе.

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Метки: kiririlll   картинки   комиксы   про реальную жизнь   смешные картинки   фото   художник   
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3  комментария
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5k
Рыжая борода Час назад
Тот случай, когда в посте с тэгом "смешные картинки" больше демотиваторов, чем в посте с тэгом "демотиваторы"!
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5k
vasilykopkov Полчаса назад
Автор цифрового контента - да.
Художник? Нет...
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37k
Александр 2 часа назад
Ну, тут даже поаплодирую. Хорошие картинки.
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