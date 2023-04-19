15 честных картинок про реальную жизнь, которые заставляют задуматься

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kiririlll - художник и автор цифрового контента. У него есть целое сообщество, с армией поклонников, в котором он публикует свои зарисовки на разные темы. Комиксы полны смысла и отражают переживания современного поколения. Всё про осознанность, самоценность и хорошее отношение к себе.
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