Детские смешные анкеты, которые веселят всех читающих

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Дети - очень непосредственные. Они всегда говорят честно и открыто, для них нет ничего запретного. Потому их мысли так интересно читать, особенно когда ты уже взрослый.
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