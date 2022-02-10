Мемы про 14 февраля, от которых даже и не пахнет ванилью и мимимшностью

Для влюбленных пар 14 февраля - это еще один повод выразить чувства, преподнести подарочек. Только чаще всего этот день отмечают подростки или только вступившие в отношения пары. На этот счет существует много приколов, мы их тоже не обошли стороной, собрали мемы о Дне всех влюбленных.