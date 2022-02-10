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Мемы про 14 февраля, от которых даже и не пахнет ванилью и мимимшностью

Мемы про 14 февраля, от которых даже и не пахнет ванилью и мимимшностью (16 фото)

Автор:
10 февраля 2022 18:00
Сообщество : Юмор
Метки: 14 февраля   день всех влюбленных   картинки   мемы   смешные картинки   фото   
3399
16

Для влюбленных пар 14 февраля - это еще один повод выразить чувства, преподнести подарочек. Только чаще всего этот день отмечают подростки или только вступившие в отношения пары. На этот счет существует много приколов, мы их тоже не обошли стороной, собрали мемы о Дне всех влюбленных.

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А вы отмечаете 14 февраля?

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Метки: 14 февраля   день всех влюбленных   картинки   мемы   смешные картинки   фото   
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5k
Алекс Крайчек 2 часа назад
Реалии 2022

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a_komolow 14 минут назад
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598
Анатолий Шмаров Час назад
А что, кроме подростков кто-то ещё ведётся на эти дешёвые разводы торгашей?
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19k
Anna Час назад
Комментарий к фото
три фигни с орешками и соусами убрать - поставить бутылку коньяка
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3k
Умница-красавица 2 часа назад
Школотская херня
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