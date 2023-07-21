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"Допрыгался, Пригожин!": Канада ввела санкции против Валерии и её мужа

"Допрыгался, Пригожин!": Канада ввела санкции против Валерии и её мужа

Автор:
21 июля 2023 10:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Иосиф Пригожин   Канада   валерия   продюсер   санкции   санкционный список   шоу бизнес   
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Канада обновила санкционный список, в который попали карты "Мир" и Иосиф Пригожин. Продюсер возмущён и негодует.

Канада ввела санкции против юридических и физических лиц России. Под раздачу попали карты "Мир", "Тинькофф банка", Yandex Pay, большой четверки телеком-операторов России и издания Readovka. В одном списке с ними также оказались Никита Михалков, Иван Охлобыстин, Юлия Чичерина, Филипп Киркоров, Дмитрий Харатьян, Тимати и SHAMAN, глава Минкультуры Ольга Любимова, а также Валерия и Иосиф Пригожин. Последний крайне возмущён.


По словам продюсера, вся мировая политическая система ему напоминает "Дом-2".

"Это нарушение прав человека. Есть организации по права человека, куда они смотрят? Это главный вопрос. Прежде чем воспитывать Россию, им надо сначала самим воспитаться", - пожаловался Пригожин агентству "РИА Новости".


«Не надо требовать демократии от России, если вы сами не готовы к демократии. Канада больше всех занимается нарушением прав человека. Запрещает въезжать или выезжать, путешествовать. Как раз то, о чем гласит демократия, — свобода передвижений, свобода мнения, свобода мысли. Институт демократии в Канаде существует только для узкого круга людей. Мы были в Солт-Лейк-Сити, в Ванкувере и Торонто. Как туристы и как артисты. Ниагару мы уже видели. Планов на гастроли туда у нас не было в ближайшее время. Парадокс в том, что в Канаду нужна отдельная виза, поэтому они могли бы просто не давать визу. Я уже не буду говорить нюансы, где существуют определенные ошибки в именах. Я думаю, что могли перепутать с другим Пригожиным», - поясняет продюсер.

Пригожин говорит, что даже не рассматривал идею жить в Канаде, поэтому все эти запреты его не особо затронут.


"Жить туда мы никогда не собирались ехать. Даже в страшном сне не мог бы себе такое представить. Надеюсь, что этого никогда и не произойдет. Они запрещают тех, кто туда, наверное, и не собирается. У меня нет какого-то расстройства по этому поводу или возмущения. Мы уже просто к этому привыкли».


Привыкли-то привыкли, но всё равно обидно Иосифу. Кому хочется отдуваться за своего однофамильца?


А вот Дмитрий Песков назвал расширение санкций Канады против РФ попыткой Оттавы "бежать впереди всех" других стран Запада, чтобы показать "какой она образцовый "санкционерщик"". Пресс-секретарь президента РФ также изумился санкциям Лондона, которые внесли в список детский центр "Артек". Это решение Песков назвал "верхом маразма".

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Метки: Ynews   Иосиф Пригожин   Канада   валерия   продюсер   санкции   санкционный список   шоу бизнес   
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ДедМаздай 16 минут назад
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Aleksandr 11 минут назад
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Antonium 41 минуту назад
"Канада ввела санкции против Валерии и её мужа" - Йосик, не переживай главное чтобы Израиль не ввел.
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20k
scorpick Час назад
Они там Арктику и Антарктику путают. И Грузию со штатом Джорджия. Не переживай Йосик. Будем строить нормальные курорты, образование и здравоохранение у себя. Наконец-то.
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