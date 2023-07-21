"Допрыгался, Пригожин!": Канада ввела санкции против Валерии и её мужа

Канада обновила санкционный список, в который попали карты "Мир" и Иосиф Пригожин. Продюсер возмущён и негодует.
Канада ввела санкции против юридических и физических лиц России. Под раздачу попали карты "Мир", "Тинькофф банка", Yandex Pay, большой четверки телеком-операторов России и издания Readovka. В одном списке с ними также оказались Никита Михалков, Иван Охлобыстин, Юлия Чичерина, Филипп Киркоров, Дмитрий Харатьян, Тимати и SHAMAN, глава Минкультуры Ольга Любимова, а также Валерия и Иосиф Пригожин. Последний крайне возмущён.
По словам продюсера, вся мировая политическая система ему напоминает "Дом-2".
"Это нарушение прав человека. Есть организации по права человека, куда они смотрят? Это главный вопрос. Прежде чем воспитывать Россию, им надо сначала самим воспитаться", - пожаловался Пригожин агентству "РИА Новости".
«Не надо требовать демократии от России, если вы сами не готовы к демократии. Канада больше всех занимается нарушением прав человека. Запрещает въезжать или выезжать, путешествовать. Как раз то, о чем гласит демократия, — свобода передвижений, свобода мнения, свобода мысли. Институт демократии в Канаде существует только для узкого круга людей. Мы были в Солт-Лейк-Сити, в Ванкувере и Торонто. Как туристы и как артисты. Ниагару мы уже видели. Планов на гастроли туда у нас не было в ближайшее время. Парадокс в том, что в Канаду нужна отдельная виза, поэтому они могли бы просто не давать визу. Я уже не буду говорить нюансы, где существуют определенные ошибки в именах. Я думаю, что могли перепутать с другим Пригожиным», - поясняет продюсер.
Пригожин говорит, что даже не рассматривал идею жить в Канаде, поэтому все эти запреты его не особо затронут.
"Жить туда мы никогда не собирались ехать. Даже в страшном сне не мог бы себе такое представить. Надеюсь, что этого никогда и не произойдет. Они запрещают тех, кто туда, наверное, и не собирается. У меня нет какого-то расстройства по этому поводу или возмущения. Мы уже просто к этому привыкли».
Привыкли-то привыкли, но всё равно обидно Иосифу. Кому хочется отдуваться за своего однофамильца?
А вот Дмитрий Песков назвал расширение санкций Канады против РФ попыткой Оттавы "бежать впереди всех" других стран Запада, чтобы показать "какой она образцовый "санкционерщик"". Пресс-секретарь президента РФ также изумился санкциям Лондона, которые внесли в список детский центр "Артек". Это решение Песков назвал "верхом маразма".
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь