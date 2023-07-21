"Допрыгался, Пригожин!": Канада ввела санкции против Валерии и её мужа

Канада ввела санкции против юридических и физических лиц России. Под раздачу попали карты "Мир", "Тинькофф банка", Yandex Pay, большой четверки телеком-операторов России и издания Readovka. В одном списке с ними также оказались Никита Михалков, Иван Охлобыстин, Юлия Чичерина, Филипп Киркоров, Дмитрий Харатьян, Тимати и SHAMAN, глава Минкультуры Ольга Любимова, а также Валерия и Иосиф Пригожин. Последний крайне возмущён.





По словам продюсера, вся мировая политическая система ему напоминает "Дом-2".

"Это нарушение прав человека. Есть организации по права человека, куда они смотрят? Это главный вопрос. Прежде чем воспитывать Россию, им надо сначала самим воспитаться", - пожаловался Пригожин агентству "РИА Новости".



