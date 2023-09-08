Рекордсмен по набиванию живота на скорость съел 276 куриных крылышек за 12 минут

Он серьезно относится к своему здоровью, чтобы компенсировать последствия переедания, и регулярно проходит осмотр у врача.

«Я проверяю свою кровь каждые два месяца, и мой врач больше беспокоится о том, что я потеряю зуб, потому что, как вы можете видеть, я кусаю куриные крылышки так, будто это торт».

В этом виде соревнований, как и в большом спорте, нельзя обойтись без тренировок. Джеймс Уэбб рассказал о том, как готовится к таким соревнованиям, как всемирно известный конкурс по поеданию хот-догов, проводимый компанией Nathan’s Famous. Или всемирное соревнование по поеданию пончиков (в этом году Джеймс победил и в этом конкурсе, съев 59,5 пончиков и побив рекорд Честната).

«Очень важно регулярно ходить в тренажёрный зал или заниматься каким-то видом спорта или активным отдыхом. Также еще есть вместимость желудка, которую нужно разрабатывать. Мне нравится ходить в заведения со шведским столом и проверять, сколько еды я смогу уместить в себя за пару часов».

Неудивительно, что для таких заведений он не очень желанный гость.