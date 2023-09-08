Рекордсмен по набиванию живота на скорость съел 276 куриных крылышек за 12 минут

Австралиец Джеймс Уэбб занимает пятое место в мире по скоростному поеданию пищи. Впервые мужчина принял участие в подобном конкурсе всего два года назад, но ему так понравилось, что теперь он просто не может остановиться. Даже специально тренируется, чтобы довести свою пищеварительную систему до максимума возможностей.
В прошлое воскресенье Джеймс Уэбб принял участие в чемпионате США по поеданию куриных крылышек Wing It On и побил мировой рекорд. При этом он победил человека, которого сам называет величайшим едоком в истории, Джои Честната.
Уэбб обнаружил свой скрытый талант два года назад, когда случайно решил принять участие в конкурсе по скоростному поеданию гамбургеров недалеко от Хантер-Вэлли в Новом Южном Уэльсе (Австралия). И очень быстро поднялся по карьерной лестнице, став пятым конкурентоспособным едоком в мире.
Он серьезно относится к своему здоровью, чтобы компенсировать последствия переедания, и регулярно проходит осмотр у врача.
«Я проверяю свою кровь каждые два месяца, и мой врач больше беспокоится о том, что я потеряю зуб, потому что, как вы можете видеть, я кусаю куриные крылышки так, будто это торт».
В этом виде соревнований, как и в большом спорте, нельзя обойтись без тренировок. Джеймс Уэбб рассказал о том, как готовится к таким соревнованиям, как всемирно известный конкурс по поеданию хот-догов, проводимый компанией Nathan’s Famous. Или всемирное соревнование по поеданию пончиков (в этом году Джеймс победил и в этом конкурсе, съев 59,5 пончиков и побив рекорд Честната).
«Очень важно регулярно ходить в тренажёрный зал или заниматься каким-то видом спорта или активным отдыхом. Также еще есть вместимость желудка, которую нужно разрабатывать. Мне нравится ходить в заведения со шведским столом и проверять, сколько еды я смогу уместить в себя за пару часов».
Неудивительно, что для таких заведений он не очень желанный гость.
«Однажды я зашел в такое кафе, где можно есть сколько угодно, и они извинились и сказали, что у них нет мест, хотя кафе только открылось и все столики были пусты».
«Вы знаете бразильские барбекю-рестораны, где к вашему столу приходят и приносят мясной шашлык? Я уже бывал в этих ресторанах, и они принципиально пропускают наш столик. Или вот пришли мы в ресторан Pizza Hut, где можно есть сколько угодно, а они начали выключать свет и ставить стулья на столы, чтобы заставить нас уйти. Хотя это был четверг и всего 7 часов вечера».
Помимо общей физической подготовки и «растягивания» желудка, важный момент, по словам Уэбба, — это отработка техники. И он, и его коллеги-конкуренты оттачивают различные способы скоростного поедания хот-догов, бургеров, пончиков, крылышек и т. д. Кто-то замачивает хот-дог в воде, чтобы булочку легче было проглотить, кто-то ищет наилучший способ разломать сосиску перед тем, как положить её в рот...
Джеймс, например, считает, что ключом к победе стал его метод поедания куриных крылышек. Он говорит, что ему помогло то, что в Австралии крылышки «тощие», поэтому он привык объедать все мясо с костей — в отличие от американских едоков. И он старается на соревнованиях максимально объедать мясо с крыльев, зная, что оставшиеся косточки судьи будут взвешивать, чтобы всё было по-честному.
Мужик, можно сказать, просто выгрыз себе путь к мировому рекорду.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- В Испании средь бела дня ограбили магазин элитного вина
- Как выглядит самый длинный в мире язык
- Ученые нашли «плавающее золото» внутри мёртвого кита
- Американка не стригла ногти 22 года в память о дочери
- Герой-одиночка прогнал грабителей с самурайскими мечами, бросив в них ящик пива
Предлагаю "Быстрее, больше, жирнее!"