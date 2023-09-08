FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10749 постов • 1450 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Рекордсмен по набиванию живота на скорость съел 276 куриных крылышек за 12 минут

Рекордсмен по набиванию живота на скорость съел 276 куриных крылышек за 12 минут

Автор:
08 сентября 2023 15:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   жруны   и такое бывает   конкурс по поеданию   куриные крылышки   рекордсмен   рекорды   скоростное поедание   соревнование на скоростное поедание   
981
5
1

Австралиец Джеймс Уэбб занимает пятое место в мире по скоростному поеданию пищи. Впервые мужчина принял участие в подобном конкурсе всего два года назад, но ему так понравилось, что теперь он просто не может остановиться. Даже специально тренируется, чтобы довести свою пищеварительную систему до максимума возможностей.

В прошлое воскресенье Джеймс Уэбб принял участие в чемпионате США по поеданию куриных крылышек Wing It On и побил мировой рекорд. При этом он победил человека, которого сам называет величайшим едоком в истории, Джои Честната.


Уэбб обнаружил свой скрытый талант два года назад, когда случайно решил принять участие в конкурсе по скоростному поеданию гамбургеров недалеко от Хантер-Вэлли в Новом Южном Уэльсе (Австралия). И очень быстро поднялся по карьерной лестнице, став пятым конкурентоспособным едоком в мире.


Он серьезно относится к своему здоровью, чтобы компенсировать последствия переедания, и регулярно проходит осмотр у врача.


«Я проверяю свою кровь каждые два месяца, и мой врач больше беспокоится о том, что я потеряю зуб, потому что, как вы можете видеть, я кусаю куриные крылышки так, будто это торт».


В этом виде соревнований, как и в большом спорте, нельзя обойтись без тренировок. Джеймс Уэбб рассказал о том, как готовится к таким соревнованиям, как всемирно известный конкурс по поеданию хот-догов, проводимый компанией Nathan’s Famous. Или всемирное соревнование по поеданию пончиков (в этом году Джеймс победил и в этом конкурсе, съев 59,5 пончиков и побив рекорд Честната).



«Очень важно регулярно ходить в тренажёрный зал или заниматься каким-то видом спорта или активным отдыхом. Также еще есть вместимость желудка, которую нужно разрабатывать. Мне нравится ходить в заведения со шведским столом и проверять, сколько еды я смогу уместить в себя за пару часов».


Неудивительно, что для таких заведений он не очень желанный гость.


«Однажды я зашел в такое кафе, где можно есть сколько угодно, и они извинились и сказали, что у них нет мест, хотя кафе только открылось и все столики были пусты».


«Вы знаете бразильские барбекю-рестораны, где к вашему столу приходят и приносят мясной шашлык? Я уже бывал в этих ресторанах, и они принципиально пропускают наш столик. Или вот пришли мы в ресторан Pizza Hut, где можно есть сколько угодно, а они начали выключать свет и ставить стулья на столы, чтобы заставить нас уйти. Хотя это был четверг и всего 7 часов вечера».


Помимо общей физической подготовки и «растягивания» желудка, важный момент, по словам Уэбба, — это отработка техники. И он, и его коллеги-конкуренты оттачивают различные способы скоростного поедания хот-догов, бургеров, пончиков, крылышек и т. д. Кто-то замачивает хот-дог в воде, чтобы булочку легче было проглотить, кто-то ищет наилучший способ разломать сосиску перед тем, как положить её в рот...


Джеймс, например, считает, что ключом к победе стал его метод поедания куриных крылышек. Он говорит, что ему помогло то, что в Австралии крылышки «тощие», поэтому он привык объедать все мясо с костей — в отличие от американских едоков. И он старается на соревнованиях максимально объедать мясо с крыльев, зная, что оставшиеся косточки судьи будут взвешивать, чтобы всё было по-честному.


Мужик, можно сказать, просто выгрыз себе путь к мировому рекорду.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   жруны   и такое бывает   конкурс по поеданию   куриные крылышки   рекордсмен   рекорды   скоростное поедание   соревнование на скоростное поедание   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Выхухоль (Нагайна) 50 минут назад
ДБ, скоро придумают соревнования, кто больше насрёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pill 18 минут назад
Я мечтаю перестать хотеть есть - денег тьма уходит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Yus 38 минут назад
Соревнования для животных. Кто больше и быстрее сожрет, кто дольше рыгнет, кто громче пёрнет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Vacony 42 минуты назад
...давайте еще в ранг олимпийских соревнований возведем ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Victor 55 минут назад
человек и телескоп
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Дмитрий К. Час назад
Нах.р так издеваться над желудком?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
и потом улетел в сортир блевать небось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
АнтонПолднев Час назад
Пора менять олимпийский девиз...
Предлагаю "Быстрее, больше, жирнее!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

107598



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Потрясающие фотографии во время отлива
Потрясающие фотографии во время отлива
Чем больше родственников, тем хуже для психического здоровья
Чем больше родственников, тем хуже для психического здоровья
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Впечатления "из отпуска"
Впечатления "из отпуска"
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И так каждый раз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#люди#история#конфликт#улыбнуло#Великобритания#сарказм#факты#фильм
#в мире#животные#позитив#Китай#новости#Разное#дети#смешно#чтение#девушки
#Юмор#интересно#Ynews#подборка#США#книга#кино#СССР#интересное#забавно
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Герой-одиночка прогнал грабителей с самурайскими мечами, бросив в них ящик пива Герой-одиночка прогнал грабителей с самурайскими мечами, бросив в них ящик пива Ученые нашли «плавающее золото» внутри мёртвого кита Ученые нашли «плавающее золото» внутри мёртвого кита В Испании средь бела дня ограбили магазин элитного вина В Испании средь бела дня ограбили магазин элитного вина Тиктокер поразил поклонников гигантскими бицепсами Тиктокер поразил поклонников гигантскими бицепсами Охотники из Миссисипи поймали аллигатора-монстра Охотники из Миссисипи поймали аллигатора-монстра

На что жалуетесь?

Вернуться