В Канаде разрешат проводить эвтаназию на основании психических заболеваний

Некоторые защитники интересов людей с ограниченными возможностями потребовали отменить эту схему, утверждая, что власти подвергают таких пациентов большому риску, однако министр юстиции Канады Дэвид Ламетти считает, что никакого "простора" для злоупотребления на почве добровольной эвтаназии нет и не будет.





Между тем, только в 2021 году в Канаде в результате применения эвтаназии умерли 10 064 человека. Это составляет около 3,3% всех ллетальных исходов в стране. В Бельгии, где эвтаназия легальна с 2002 года, процент умерших от эвтаназии, ниже - 2,4%. Через пять лет после легализации эвтаназии в Канаде, в 2021 году её также могли выбрать люди с неизлечимым заболеванием, но в некритическом состоянии.