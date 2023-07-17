В Канаде разрешат проводить эвтаназию на основании психических заболеваний

Если человек страдает депрессией, биполярным расстройством, анорексией и еще некоторыми заболеваниями, в Канаде ему помогут покинуть этот мир без шума и пыли.
С 2016 года в Канаде легализована эвтаназия в случае неизлечимых заболеваний. А с 2024 года список состояний, при которых человеку помогут уйти из жизни, пополнится. С марта 2024 года в стране вступит закон, согласно которому депрессия, ПТСР, пограничное и биполярное расстройство, шизофрения, анорексия и т.д. будут достаточным основанием для медицинской эвтаназии.
В пример приводится 47-летняя женщина, которая 30 лет борется с анорексией. Расстройство пищевого поведения привело не только к истощению тела - у канадки нет сил, чтобы жить дальше. Она считает, что исчерпала возможности, чтобы помочь себе, и очень устала. Поэтому Паули ждёт 2024 года, когда в силу вступят поправки в закон об эвтаназии, согласно которым канадцы, единственным основным заболеванием которых является расстройство психики, смогут выбрать смерть с медицинской помощью.
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Некоторые защитники интересов людей с ограниченными возможностями потребовали отменить эту схему, утверждая, что власти подвергают таких пациентов большому риску, однако министр юстиции Канады Дэвид Ламетти считает, что никакого "простора" для злоупотребления на почве добровольной эвтаназии нет и не будет.
Между тем, только в 2021 году в Канаде в результате применения эвтаназии умерли 10 064 человека. Это составляет около 3,3% всех ллетальных исходов в стране. В Бельгии, где эвтаназия легальна с 2002 года, процент умерших от эвтаназии, ниже - 2,4%. Через пять лет после легализации эвтаназии в Канаде, в 2021 году её также могли выбрать люди с неизлечимым заболеванием, но в некритическом состоянии.
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то ему надо назначить лечение,
а не умерщвление