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Американский астронавт станет рекордсменом NASA по продолжительности пребывания в космосе

Американский астронавт станет рекордсменом NASA по продолжительности пребывания в космосе (5 фото)

Автор:
17 марта 2022 09:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   американский космонавт   астронавт   глава роскосмоса   космос   мкс   рекорд   рекордсмен   
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Американец Марк Ванде Хей покинет Международную космическую станцию 30 марта. Его вернут с МКС на Землю на российском космическом корабле "Союз МС-19". Этот человек побил рекорд по продолжительности непрерывного пребывания в космосе для американского астронавта.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   американский космонавт   астронавт   глава роскосмоса   космос   мкс   рекорд   рекордсмен   
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14  комментариев
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4k
sedoisever Час назад
А пошто Маск его не забирает?
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Проктолог-иллюзионист 7 минут назад
Да не ссы мерькос, русские слово держат, в отличие от вашей шайки.
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27k
Григорий 13 минут назад
Из космоса в Казахстан нет проблем, а вот дальше могут быть сложности.
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1k
Пошляк Стебаныч 40 минут назад
Во...
длинный полёт.
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619
Шурман 50 минут назад
Его мама умоляла его забрать из космоса , я что то не понял а где американцы на своих шаталах и тд , Маск на своих ракетах ?:)
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10k
Dihydrogen Monoxide 50 минут назад
Ну амеры отжимают Российскую собственность за границей, а почему бы и нам не отжать амерскую собственность в космосе? ОТправить этого перца домой, да и закрыть все шлюзы.
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13k
Сергей 56 минут назад
Ссылка youtu.be
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172
Евгений Ковалёв Час назад
Ну все рекорд побит. Можно за борт пиндоса.
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172
Евгений Ковалёв Старичок 44 минуты назад
Я так думаю что версия, высасоло товарища через просверленное отверстие, вполне себе рабочая.
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27k
Батончик с маком 2 часа назад
Если пиндосы их называют звездонавтами то надо отправить этого пи.дора на солнце. Нехрен им помогать возвращаться на землю, а то ещё дырок насверлят снова
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23k
Сибиряк 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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23k
Андрей Иванов 2 часа назад
Не пускать его на Союз. Пусть идёт на мировой рекорд - первый человек в мире, померший от старости.
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2k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
Он один?
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