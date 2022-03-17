Американский астронавт станет рекордсменом NASA по продолжительности пребывания в космосе

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Американец Марк Ванде Хей покинет Международную космическую станцию 30 марта. Его вернут с МКС на Землю на российском космическом корабле "Союз МС-19". Этот человек побил рекорд по продолжительности непрерывного пребывания в космосе для американского астронавта.
По сообщению американского новостного агентства Fox News, в связи с украинским кризисом были некоторые опасения, что Ванде Хея "бросят на орбите".
НАСА моментально отреагировало, заявив, что работа с российскими коллегами продолжается в штатном режиме и Ванде Хей вернётся на корабле "Союз" в конце марта.
"Точно могу сказать, что Марк возвращается домой на "Союзе". Мы на связи с нашими российскими коллегами, — заявил руководитель программы МКС Джоэл Мантальбано на пресс-конференции НАСА. — Наши коллеги из Роскосмоса подтвердили, что готовы вернуть домой весь экипаж. Всех троих".
Роскосмос также сообщил, что возвращение состоится 30 марта, как и планировалось: "Роскосмос никогда и никому не давал усомниться в своей надёжности как партнёра".
Вместе с Ванде Хеем в Казахстане 30 марта приземлятся два россиянина, Пётр Дубров и Антон Шкаплеров.
НАСА моментально отреагировало, заявив, что работа с российскими коллегами продолжается в штатном режиме и Ванде Хей вернётся на корабле "Союз" в конце марта.
"Точно могу сказать, что Марк возвращается домой на "Союзе". Мы на связи с нашими российскими коллегами, — заявил руководитель программы МКС Джоэл Мантальбано на пресс-конференции НАСА. — Наши коллеги из Роскосмоса подтвердили, что готовы вернуть домой весь экипаж. Всех троих".
Роскосмос также сообщил, что возвращение состоится 30 марта, как и планировалось: "Роскосмос никогда и никому не давал усомниться в своей надёжности как партнёра".
Вместе с Ванде Хеем в Казахстане 30 марта приземлятся два россиянина, Пётр Дубров и Антон Шкаплеров.
К тому времени, когда Ванде Хей вернётся, он проведёт в космосе 355 дней, что станет новым рекордом США по непрерывному пребыванию в космосе. Предыдущий рекордсмен, бывший астронавт Скотт Келли, удерживает свой титул с 2016 года.
Ванде Хей уже превзошёл рекорд Келли, который провёл на борту МКС 340 дней.
Ванде Хей уже превзошёл рекорд Келли, который провёл на борту МКС 340 дней.
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Но это достижение происходит на фоне нестабильных отношений между США и Россией в космосе. Россия прекратила продажу ракетных двигателей США после санкций, введённых Байденом в ответ на начало спецоперации России на Украине.
Скотт Келли, Илон Маск и астроном Джонатан Макдауэлл проводят "онлайн-спарринги" в Твиттере с генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, что создает дополнительную напряжённость.
Тем не менее, представители НАСА утверждают, что всё это не влияет на работу МКС. "Ничего не изменилось за последние три недели, — сказал Джоэл Монтальбано, руководитель программы НАСА на МКС, на брифинге для прессы, посвященном выходу в открытый космос в понедельник. — Я могу вам сказать точно, Марк возвращается домой на этом "Союзе". Мы поддерживаем связь с нашими российскими коллегами".
Скотт Келли, Илон Маск и астроном Джонатан Макдауэлл проводят "онлайн-спарринги" в Твиттере с генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, что создает дополнительную напряжённость.
Тем не менее, представители НАСА утверждают, что всё это не влияет на работу МКС. "Ничего не изменилось за последние три недели, — сказал Джоэл Монтальбано, руководитель программы НАСА на МКС, на брифинге для прессы, посвященном выходу в открытый космос в понедельник. — Я могу вам сказать точно, Марк возвращается домой на этом "Союзе". Мы поддерживаем связь с нашими российскими коллегами".
К моменту приземления в Казахстане космонавт проведёт в космосе 355 дней.
"Не думаю, что это действительно мой рекорд — я думаю, что это будет рекорд всей команды, — сказал Ванде Хей ещё в августе. — Это просто ещё один шаг вперёд для человечества. Я также полагаю, что этот рекорд не продержится очень долго, потому что мы всё время делаем больше и лучше".
Изначально Ванде Хей не собирался оставаться в космосе так долго. Когда он отправился на МКС 9 апреля 2021 года, планировалась стандартная шестимесячная смена выходов в открытый космос, научных экспериментов и обслуживания станции.
Но в итоге вышло так, что Ванде Хей и его товарищ по команде, российский космонавт Пётр Дубров, продлили своё пребывание ещё на одну смену. Роскосмос проводил съёмки на борту МКС, отправив туда на неделю режиссера и актрису, и затем Дуброва и Ванде Хея попросили предоставить съемочной группе места на космическом корабле, следующем обратно на Землю.
Пётр Дубров также проведет в космосе 355 дней. Но для России это не рекорд. Российским рекордсменом по непрерывному пребыванию в космосе является Валерий Поляков, который в середине 90-х годов провёл на космической станции "Мир" 438 дней.
"Не думаю, что это действительно мой рекорд — я думаю, что это будет рекорд всей команды, — сказал Ванде Хей ещё в августе. — Это просто ещё один шаг вперёд для человечества. Я также полагаю, что этот рекорд не продержится очень долго, потому что мы всё время делаем больше и лучше".
Изначально Ванде Хей не собирался оставаться в космосе так долго. Когда он отправился на МКС 9 апреля 2021 года, планировалась стандартная шестимесячная смена выходов в открытый космос, научных экспериментов и обслуживания станции.
Но в итоге вышло так, что Ванде Хей и его товарищ по команде, российский космонавт Пётр Дубров, продлили своё пребывание ещё на одну смену. Роскосмос проводил съёмки на борту МКС, отправив туда на неделю режиссера и актрису, и затем Дуброва и Ванде Хея попросили предоставить съемочной группе места на космическом корабле, следующем обратно на Землю.
Пётр Дубров также проведет в космосе 355 дней. Но для России это не рекорд. Российским рекордсменом по непрерывному пребыванию в космосе является Валерий Поляков, который в середине 90-х годов провёл на космической станции "Мир" 438 дней.
Хотя Роскосмос и НАСА продолжают сотрудничать на МКС, твиты Дмитрия Рогозина об МКС у многих вызвали беспокойство. 24 февраля он заявил, что МКС потеряет орбиту и начнёт неконтролируемое падение на Землю, если Россия выведет свои космические корабли. Чуть позже NASA Watch сообщило, что российское государственное СМИ разместило в Telegram видео Роскосмоса, в том числе отредактированные кадры с МКС, чтобы создать впечатление, что космонавты покидают Ванде Хея, оставляя его одного. Однако подтверждения, что видео поступило от Роскосмоса, не было.
Родственники американского астронавта очень обеспокоены происходящим. Они переживают и говорят, что "делать из этой ситуации политику — просто позор".
Родственники американского астронавта очень обеспокоены происходящим. Они переживают и говорят, что "делать из этой ситуации политику — просто позор".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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