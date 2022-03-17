Американский астронавт станет рекордсменом NASA по продолжительности пребывания в космосе

К моменту приземления в Казахстане космонавт проведёт в космосе 355 дней.



"Не думаю, что это действительно мой рекорд — я думаю, что это будет рекорд всей команды, — сказал Ванде Хей ещё в августе. — Это просто ещё один шаг вперёд для человечества. Я также полагаю, что этот рекорд не продержится очень долго, потому что мы всё время делаем больше и лучше".



Изначально Ванде Хей не собирался оставаться в космосе так долго. Когда он отправился на МКС 9 апреля 2021 года, планировалась стандартная шестимесячная смена выходов в открытый космос, научных экспериментов и обслуживания станции.



Но в итоге вышло так, что Ванде Хей и его товарищ по команде, российский космонавт Пётр Дубров, продлили своё пребывание ещё на одну смену. Роскосмос проводил съёмки на борту МКС, отправив туда на неделю режиссера и актрису, и затем Дуброва и Ванде Хея попросили предоставить съемочной группе места на космическом корабле, следующем обратно на Землю.



Пётр Дубров также проведет в космосе 355 дней. Но для России это не рекорд. Российским рекордсменом по непрерывному пребыванию в космосе является Валерий Поляков, который в середине 90-х годов провёл на космической станции "Мир" 438 дней.