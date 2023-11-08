Но при этом к связыванию нужно было подходить с обязательным учётом социального статуса преступника или противника.

Определённого человека (в мирное время или на поле боя) нужно было уметь связывать с учётом его физических пропорций, социального статуса, одежды или доспехов, а также возраста и пола. Для этого в Японии (как мы уже сказали выше) и существовали школы, которые обучали мужчин специальным приёмам и техникам связывания специальных узлов. Например, монахов, самураев, чиновников, нищих или кypтизанок связывали по-разному. Не только разными узлами, способами, но и даже верёвками.

Кстати, верёвки в Японии имели достаточно необычный статус

Например, в Японии с древних времён верёвку симэнава сплетённую из рисовой соломы нового урожая, обычно вешали при входе в синтоистские святилища, храмы, на вратах-тории, священных ориентирах и в целом она обозначала священное пространство. Традиционная одежда у японцев также не имела пуговиц, а застегивалась на специальные тканевые ленты и верёвки. Рукоять катаны, типичного японского меча, сделана из переплетенной тканевой ленты. Граница ринга сумо также сделана из верёвок. Мы могли бы продолжать и продолжать этот список.

Из-за подобных связей верёвок со священными местами, у японцев начала устанавливаться связь между привязанностью, унижением и страданием.

Начиная с конца 1800-х годов, когда в некогда закрытую Японию начали протекать западные концепций, а также более oткpoвeнные техники caдизма и мaзoxизмa, вроде работ маркиза де Сада. Всё это повлияло на представителей высшего социального класса Японии, которые нередко стали ассоциировать связанных и oбнaжeных женщин в унизительныx пoзax с чем-то эpoтичecким.