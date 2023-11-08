Мало кто знает, в Японии довольно широко распространена практика шибари, техника связывания человека веревками из натуральных материалов.
В Японии подобная практика настолько популярна, что каждый день тысячи зрителей приходит посмотреть на специальные представления о том, как мужчина связывает жeнщинy с помощью необычных узлов и множества верёвок.
Можно сказать, что всё это граничит между необычным искусством с ceкcyaльным подтекстом.
Но откуда вообще в Японии взялась мода на подобные "развлечения"?
Само слово "шибари" в переводе с японского означает «связывать», и представляет собой популярное искусство веревочного бoндaжa, зародившееся в Японии в XVII веке.
Прежде чем обсуждать шибари, нам необходимо понять развитие его предшественника: ходзёдзюцу.
В Японии с середины 1500-х годов существовало свыше 100 различных школ, где боевое искусство ходзёдзю́цу активно практиковалось.
Цель этих школ заключалась в том, чтобы научить будущих солдат или "стражей правопорядка" обездвиживать противника с помощью одной или нескольких веревок на поле боя для захвата и конвоирования пленных, а в мирное время — для ареста преступников.
Но при этом к связыванию нужно было подходить с обязательным учётом социального статуса преступника или противника.
Определённого человека (в мирное время или на поле боя) нужно было уметь связывать с учётом его физических пропорций, социального статуса, одежды или доспехов, а также возраста и пола. Для этого в Японии (как мы уже сказали выше) и существовали школы, которые обучали мужчин специальным приёмам и техникам связывания специальных узлов. Например, монахов, самураев, чиновников, нищих или кypтизанок связывали по-разному. Не только разными узлами, способами, но и даже верёвками.
Кстати, верёвки в Японии имели достаточно необычный статус
Например, в Японии с древних времён верёвку симэнава сплетённую из рисовой соломы нового урожая, обычно вешали при входе в синтоистские святилища, храмы, на вратах-тории, священных ориентирах и в целом она обозначала священное пространство. Традиционная одежда у японцев также не имела пуговиц, а застегивалась на специальные тканевые ленты и верёвки. Рукоять катаны, типичного японского меча, сделана из переплетенной тканевой ленты. Граница ринга сумо также сделана из верёвок. Мы могли бы продолжать и продолжать этот список.
Из-за подобных связей верёвок со священными местами, у японцев начала устанавливаться связь между привязанностью, унижением и страданием.
Начиная с конца 1800-х годов, когда в некогда закрытую Японию начали протекать западные концепций, а также более oткpoвeнные техники caдизма и мaзoxизмa, вроде работ маркиза де Сада. Всё это повлияло на представителей высшего социального класса Японии, которые нередко стали ассоциировать связанных и oбнaжeных женщин в унизительныx пoзax с чем-то эpoтичecким.
После первой китайско-японской войны, в июне 1896 года, театр Хонго Харуки-дза в Токио поставил театр под названием «Ниссин Сэнсо – Ёчи но Катаки-тан».
Речь в этом представлении шла о том, что несколько японских медсестер подверглись постоянным связываниям и ceкcyaльным унижениям со стороны китайских солдат в Маньчжурии, но по итогу они простили своих мучителей.
В одном из таких представлений среди зрителей присутствовал четырнадцатилетний юноша, и это шоу до глубины души тронуло его.
Этим молодым человеком был не кто иной, как Ито Сейу, который в будущем стал художником, фотографом и исследователем, которого называли «Отцом Кинбаку». Именно он начал создавать иллюстрации связывания, по которым вскоре начали давать театральные представления, где связывание женщины специальными и сложными узлами стало чем-то вроде искусства.
Термины "шибари" и "кинбаку" часто используются как синонимы для описания искусства японского веревочной практики связывания.
В то время как и шибари, и кинбаку предполагают использование веревки для связывания человека, кинбаку характеризуется строгими и тщательно продуманными узорами узлов и завязок, а также тщательным вниманием, уделяемым положению тела модели и общей композиции сцены.
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