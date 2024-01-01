«Кайтэн»: фанатичные люди-торпеды

Во время Второй мировой войны все основные страны-участницы требовали от своих солдат стоять насмерть, но только японцы выполняли это требование буквально. В сухопутной армии, в авиации и во флоте страны Восходящего Солнца были сформированы отряды «тэйсинтай» - воинов поклявшихся отдать жизнь за Божественного императора и Японию.
Самыми известными из этих бойцов стали летчики-камикадзе. Но и флот пытался уничтожать противника с помощью торпед «кайтэн» (по-японски «изменяющие судьбу») управляемых подводниками-камикадзе.
Задумка создать управляемую человеком торпеду для уничтожения кораблей противника появилась у офицеров японского флота вскоре после катастрофического поражения у атолла Мидуэй. Япония в сражении потеряла свои самые сильные авианосцы и лучших пилотов корабельной авиации. Многим стало очевидно, что инициатива на просторах Тихого океана перешла к американцам. Страна Восходящего Солнца должна была перейти к стратегической обороне, что, учитывая подавляющее преимущество американской промышленности, могло закончиться только тотальным поражением. В этой ситуации японцев могли спасти только нестандартные ходы.
Один из таких нестандартных ходов пришел в голову двум японским лейтенантам подводного флота. Младший лейтенант Сэкио Нисина и лейтенант Хироси Куроки придумали создать тяжелую торпеду, которой должен был управлять человек. Эта идея не была нова — мини-подлодки применяли те же самые японцы еще во время атаки Перл-Харбора. Но сейчас у пилотов торпед шансов выжить практически не было.
У младших офицеров не было опыта практической работы, но им удалось найти себе единомышленника — Хироси Судзукавэ, трудившегося в одной из проектных судостроительных организаций. В январе 1943 года разработка проекта была завершена, оставалось представить его важным чинам императорского флота. Но именно с этим и возникли сложности — учитывая тяжелое положение на фронтах империи, военные перестали обращать внимание на новаторские идеи изобретателей, сконцентрировавшись на сотрудничестве с уже зарекомендовавшими себя конструкторскими бюро.
Трудно сказать, как на самом деле Нисина и Куроки смогли обратить внимание флотского руководства на свой проект, но есть одна легенда о поступке в японском стиле. Согласно ей, офицеры написали письмо военно-морскому министру собственной кровью, в силу национальных традиций тот был обязан прочесть послание.
Поначалу флотское руководство отклонило идею создания человекоуправляемых торпед, но новые поражения в морских сражениях заставили тонущий японский флот схватиться и за эту соломинку. Разработка нового оружия началась в конце зимы 1944 года. Сразу предполагалось использовать торпеду «Тип 93» и на базе ее агрегатов создать оружие, которое сможет пилотировать подводник.
Первоначально не планировалось, что управлять «кайтэн» станут заведомые жертвы - в этих торпедах предусматривалась система катапультирования пилота. Однако шансы выжить после катапультирования при успешной атаке корабля были минимальны, да и кто бы стал спасать японского пилота? Уж не американцы точно, а подвергать риску подводную лодку ради мизерного шанса спасти пилота никто бы не стал. Вскоре система катапультирования перестала устанавливаться.
Первые «кайтэн» были выпущены уже в июле 1944 года, после проведенных испытаний их спешно доработали и приняли на вооружение. Поражение флота в сражении возле Филиппинских островов не оставляла времени на какие-то существенные доработки. Всего японские инженеры разрабатывали 7 различных типов человекоуправляемых торпед, но до реального применения дошла только «Тип 1».
Эта торпеда имела диаметр 1 м, в носовой части корпуса был размещен заряд массой 1550 кг. Как считалось, этого заряда хватит для потопления практически любого корабля неприятеля. Взрывателей было целых 3 - контактный для взрыва при торпедировании противника, электрический - для подрыва боеголовки и автоматический гидростатический, являвшийся частью системы самоуничтожения.
Для работы двигателя имелся кислородный баллон емкостью 1550 л, еще 9 баллонов емкостью по 160 л обеспечивали работу рулей. Для управления дифферентом имелись 4 небольшие цистерны. Общая длина торпеды «Тип 1» составляла 14,75 м. Поскольку диаметр в 1 м был слишком велик для любого торпедного аппарата, было принято решение, что «кайтэн» будет с помощью специальной конструкции размещаться снаружи подводных лодок и соединяться с ней посредством специального шлюза для пилотов. Одна подлодка-носитель могла вооружаться 4 человекоторпедами. Еще это оружие устанавливалось на надводные корабли, но применялись в реальности они крайне редко. Еще предусматривалось создание береговых баз для «кайтэн» с целью защиты побережья собственно Японии, но это так и не было реализовано.
Когда капитан подводной лодки обнаруживал корабль противника, он отдавал приказ о подготовке «кайтэн» к атаке. Пилоты-камикадзе по шлюзу забирались в торпеды, им по внутренней связи передавались координаты цели, затем подлодка разворачивалась, чтобы направить «кайтэн» в сторону корабля противника и отцепляли торпеды. Пилот самостоятельно запускал двигатель и вел свое оружие на глубине несколько метров, чтобы поразить противника в подводную часть. Для корректировки курса можно было пользоваться небольшим выдвижным телескопом. Однако в реальности перископом пользовались редко, поскольку обнаруженная торпеда расстреливалась американцами.
Хотя построено было примерно 300 «кайтэн», в боевых условиях было использовано не более 100. Лейтенант Куроки погиб во время одного из тренировочных походов. Лейтенант Нисина, будучи пилотом «кайтэн», добился права совершить первую торпедную атаку, причем в свой последний поход он взял урну с прахом товарища. Боевое применение человекоуправляемых торпед себя не оправдало — они принесли больше вреда императорскому флоту, нежели нанесли потерь американцам.
Всего японские «кайтэн» уничтожили крупный американский танкер «Mississinewa», да еще не больше десятка катеров и судов они смогли уничтожить или повредить. Впрочем, после катастрофы у атолла Мидуэй, Японию от поражения уже не могло спасти никакое оружие.
Источник:
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