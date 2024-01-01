«Кайтэн»: фанатичные люди-торпеды

Самыми известными из этих бойцов стали летчики-камикадзе. Но и флот пытался уничтожать противника с помощью торпед «кайтэн» (по-японски «изменяющие судьбу») управляемых подводниками-камикадзе.

Задумка создать управляемую человеком торпеду для уничтожения кораблей противника появилась у офицеров японского флота вскоре после катастрофического поражения у атолла Мидуэй. Япония в сражении потеряла свои самые сильные авианосцы и лучших пилотов корабельной авиации. Многим стало очевидно, что инициатива на просторах Тихого океана перешла к американцам. Страна Восходящего Солнца должна была перейти к стратегической обороне, что, учитывая подавляющее преимущество американской промышленности, могло закончиться только тотальным поражением. В этой ситуации японцев могли спасти только нестандартные ходы.

Один из таких нестандартных ходов пришел в голову двум японским лейтенантам подводного флота. Младший лейтенант Сэкио Нисина и лейтенант Хироси Куроки придумали создать тяжелую торпеду, которой должен был управлять человек. Эта идея не была нова — мини-подлодки применяли те же самые японцы еще во время атаки Перл-Харбора. Но сейчас у пилотов торпед шансов выжить практически не было.