"А можно не надо?": Инстасамка заявила, что теперь будет петь только вживую

После проверки всех блогеров ФНС, Инстасамка уехала в Дубай. После этого она погасила всю задолженность и пришла на поклон к Мизулиной. Судя по всему, это сработало. Дарья Зотеева выступила на VK Fest и спела вживую. Правда, поклонники очень расстроились из-за реального вокала "певицы".