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"А можно не надо?": Инстасамка заявила, что теперь будет петь только вживую

"А можно не надо?": Инстасамка заявила, что теперь будет петь только вживую

Автор:
04 июля 2023 14:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Юмор   вокал   инстасамка   интересное   фото   шоу бизнес   
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После проверки всех блогеров ФНС, Инстасамка уехала в Дубай. После этого она погасила всю задолженность и пришла на поклон к Мизулиной. Судя по всему, это сработало. Дарья Зотеева выступила на VK Fest и спела вживую. Правда, поклонники очень расстроились из-за реального вокала "певицы".

Дарья Зотеева (Инстасамка) выступила на фестивале VK. Девушка пела свою песню "За деньги да" без фонограммы, поразив слушателей своим настоящим голосом. Как оказалось, без обработки голос певицы совсем обычный, как у всех. Никаких особых вокальных данных обнаружено не было.

Думаю, одного видео достаточно. Хотя в социальных сетях таких роликов тысячи. Слушатели были удивлены настоящим голосом певицы. Оказалось (какая неожиданность!) почти всегда Инстасамка пела под фонограмму. После выступления блогерша в своём Telegram заявила, что теперь всегда будет петь без фонограммы.

В этом же Telegram Зотеева рассказала, что во время концерта чуть не засветила грудь.

Источник:

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Метки: Ynews   Юмор   вокал   инстасамка   интересное   фото   шоу бизнес   
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18  комментариев
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17k
Alex ASK 2 часа назад
А ПокемонКа не заявляла, что будет писать более умные посты?
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1k
Виталий 3 минуты назад
Там целая толпа неадекватов.
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29k
Serg2001 Полчаса назад
Ну так "выпавшая сися" это единственный актив, который она может как-то использовать... Ничего другого за душой нет. Всё по классике? "А король то голый!"
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17k
Алексей Час назад
Ссылка www.youtube.com
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23k
AzuveR Час назад
Покемонка, поправлю Вас ещё раз, не нстасамка ,а прошма. И вопрос, а более интересная информация для постов, в Вашем арсенале имеется ? Кроме Киркоровых ,самок и тому подобное ?
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ну, не знаю. Караван идёт. Бузовы, самки, и многие, многие подобные имеют многомиллионные состояния. Стало быть, оно того стоит - работать на свою аудиторию и выдавать ей субпрпродукт, которого она жаждет.
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10k
Игорь 2 часа назад
этот пост - реклама этой блевотины?
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2k
Шапкин 2 часа назад
А где сися, которая выпала?
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13k
GROMOZEKA 2 часа назад
Наличие таких персонажей не вызывает у меня вопросов.
Вопросы и недоумения вызывают те, кто на нее подписан и слушает это по доброй воле
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13k
Ivan 2 часа назад
"А можно не надо?": Инстасамка заявила, что теперь будет петь только вживуюПосмотреть
"А можно не надо?": Инстасамка заявила, что теперь будет петь только вживую
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1k
КолдурасЪ 2 часа назад
За что,Господи?! Чем мы прогневали тебя?!
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153
Иванов КолдурасЪ 45 минут назад
Чего так расстраиваетесь, раньше слушали ее?
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63k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
Ссылка coub.com
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9k
SuperTroll 2 часа назад
Биомасса изрыгающая звуки дыркой, считает себе певицей?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
336185



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