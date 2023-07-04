"А можно не надо?": Инстасамка заявила, что теперь будет петь только вживую

После проверки всех блогеров ФНС, Инстасамка уехала в Дубай. После этого она погасила всю задолженность и пришла на поклон к Мизулиной. Судя по всему, это сработало. Дарья Зотеева выступила на VK Fest и спела вживую. Правда, поклонники очень расстроились из-за реального вокала "певицы".
Дарья Зотеева (Инстасамка) выступила на фестивале VK. Девушка пела свою песню "За деньги да" без фонограммы, поразив слушателей своим настоящим голосом. Как оказалось, без обработки голос певицы совсем обычный, как у всех. Никаких особых вокальных данных обнаружено не было.
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Думаю, одного видео достаточно. Хотя в социальных сетях таких роликов тысячи. Слушатели были удивлены настоящим голосом певицы. Оказалось (какая неожиданность!) почти всегда Инстасамка пела под фонограмму. После выступления блогерша в своём Telegram заявила, что теперь всегда будет петь без фонограммы.
В этом же Telegram Зотеева рассказала, что во время концерта чуть не засветила грудь.
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Вопросы и недоумения вызывают те, кто на нее подписан и слушает это по доброй воле