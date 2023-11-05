33 любопытных факта про буквы русского алфавита

Это самая часто употребимая буква русского языка. При этом в безударных слогах русские часто произносят не [ее], а как бы переводя в нечто среднее между О и А (в фонетике этот звук обозначается как [ɐ]). Часто над москвичами смеются в регионах, потому что они и вовсе растягивают название своего города как «Ма-а-а-асква». Также и президента Обаму мы произносили как «Абама», приводя в смущение американцев, не понимавших, о чем речь. Зато в деревнях Русского Севера можно встретить людей, которые «окают», то есть неестественно для современного русского уха произносят все буквы О как [о].