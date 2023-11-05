33 любопытных факта про буквы русского алфавита

Почему букву Ё постоянно дискриминируют? Зачем нужны мягкий и твердый знак? И другие интересные факты про кириллицу.
Чаще всего кириллица пугает иностранцев. Почти все буквы понятны, но некоторые читаются по-другому, например B в русском Б, а V как раз В. А есть и вовсе странные буквы, которые не читаются совсем – вроде твердого знака Ъ и мягкого знака Ь. Оказывается, про каждую букву есть интересная история, которую мы решили вам поведать.
Первая буква русского алфавита и одна из самых распространенных. Она произошла от греческой альфы и исконно русских слов, начинающихся на нее, практически нет. Разве что «авось». Интересно также, что в старославянском эта буква называлась «Аз», как и местоимение Я. «Азъ есмь царь».
Такой буквы в латинице нет, но есть звук, и он принадлежит букве B, произошедшей от греческой беты. Имеет в русском языке вполне самостоятельную функцию – ведь именно до буквы Б часто сокращают сослагательную частицу «бы». «Если б я был султан…», как поется в советском фильме «Кавказская пленница».
По написанию эта буква похожа на греческую бету, от которой произошла, но читается при этом как английская V. Часто бывает, однако, что эту букву произносят как [ф] – например, в слове «любовь» или «вторник». А бывает, что не произносят совсем! Как, например, первую [в] в слове «чувство». А еще «в» – это предлог.
По тому, как русский человек произносит эту букву, если она стоит в начале слова, можно определить, откуда он родом! В диалектах Тульской и Рязанской областей, например, будут смягчать эту звонкую Г (это называется «Г фрикативное»), а южане из Краснодарского края могут уже более явно произносить [хэ] (что называется «Г гортанное» – это норма для украинского языка, например). По этому поводу в русском даже есть глагол «гэкать», то есть произносить букву не по норме литературного языка. При этом совершенно нормально смягчать до Х в конце слова «Бог», например.
Эта буква происходит от греческой дельты, а в старославянской азбуке она называлась «добро». Правда, какое тут добро, если ее написание в прописи и в печатном шрифте настолько разное! А иностранцев еще и смущает, что строчная «д» в рукописном варианте похожа на английскую g... Еще одна особенность – это оглушение звука [д] на конце слов и перед глухими согласными: «код» и «кот» будут звучать одинаково.
В таком виде эта буква появилась после реформы русского языка Петра I и введения так называемого гражданского шрифта (в противовес церковному). Ранее эта буква выглядела как Є, но так ее было слишком легко спутать с буквой Э, которую даже часто называют «Э оборотное», чтобы не путать. К [е] в начале слова или после гласной добавляется звук [й] (j).
Эта буква официально была утверждена лишь в 1942 году, а до этого в алфавите было 32 буквы. Ё до этого считалась всего лишь вариантом буквы Е. Однако до сих пор Ё часто подвергается дискриминации, и точки над ней не ставят. Нужное произношение должно быть понятно из контекста. (Бедные иностранцы, изучающие язык!)
Самая «жужжащая» буква русского языка. На нее начинается слово «жук», ее целых три в слове «жужжание», и многие находят даже в ее очертаниях форму жука. В греческом такой буквы не было, она пришла из старославянского и означает не что иное, как «жизнь».
Буква З изначально выглядела, как и ее греческий (и латинский) аналог – Z. И долгое время даже существовала в двух начертаниях. Но со временем стали использовать только З-образную форму. Стоит быть аккуратнее с этой буквой, ведь иногда она с буквой С буквально меняется звуками. Например, в слове «сказка» вместо З звучит С, зато в слове «сделать», наоборот, четкое З (перед звонкой согласной). В большом количестве приставок З и С даже взаимозаменяемы в зависимости от буквы, которая идет после. «Бесполезный», но «безрадостный».
Произошла от греческой буквы ита, которая имела начертание H. В старославянском эта буква называлась «иже», что переводилось как «который». В русском языке и сейчас можно встретить выражение «и иже с ними», то есть ему подобные, единомышленники. До реформы русского языка 1917 года в русском алфавите существовала еще и буква I, как греческая йота, но большевики срастили ее с И. Например, слово «мiр» обозначало Вселенную, а слово «мир» – отсутствие войны.
С этой буквой интересно играть в слова, вспоминая, какие с нее начинаются: йод, йога, йогурт… в основном это, конечно, заимствованные слова. Официально как отдельная буква она появилась лишь в XX веке, а до этого ее обозначала буква И с черточкой наверху. Сам звук – что-то среднее между И и J, называется «И краткое».
Эта буква пришла из греческого и знакома тем, кто знает и латинский алфавит. Вот только начертание маленькой буквы «к» отличается от английского, например, варианта – k. У русской буквы нет выдающейся вверх линии, это просто уменьшенная копия большой буквы, которая не выходит за пределы строки. В исконно русских словах почти невозможно встретить сочетание К с Ы или Э – только в заимствованных словах или словах из языков народов России: акын, кэш.
Официально буква называется «эль», но начертанием похожа не на латинский аналог, а на греческую лямбду (Λ). И в прописях пишется именно так. А вот в печатном тексте она похожа на русскую букву П, но с завитком. Это в XIX веке такую моду ввели типографии Санкт-Петербурга, и она является нормой до сих пор.
Эту букву можно часто встретить в Москве и других городах России, крупно выведенную красным цветом – это значок метрополитена. Буква пришла из греческого. Смягчается после многих гласных звуков, из-за чего стала самой милой буквой языка – кошка говорит «мяу», а мы, когда умиляемся, говорим «ми-ми-ми».
Буква, которая отвечает за отказ и отрицание. Нет, не, никак. Самая часто употребляемая буква из согласных. Произошла от буквы ню греческого алфавита и смущает всех иностранцев, что пишется не как N, а как H. Но так было не всегда. В старинных церковных текстах перекладина у буквы была под наклоном, но посередине между вертикальными линиями. А при Петре I перекладина окончательно сместилась в горизонтальное положение.
Это самая часто употребимая буква русского языка. При этом в безударных слогах русские часто произносят не [ее], а как бы переводя в нечто среднее между О и А (в фонетике этот звук обозначается как [ɐ]). Часто над москвичами смеются в регионах, потому что они и вовсе растягивают название своего города как «Ма-а-а-асква». Также и президента Обаму мы произносили как «Абама», приводя в смущение американцев, не понимавших, о чем речь. Зато в деревнях Русского Севера можно встретить людей, которые «окают», то есть неестественно для современного русского уха произносят все буквы О как [о].
Вы точно знаете число π, и именно от этой греческой буквы в русском появилось П (мы его, правда, называем «пэ», а не «пи»). Иностранцы часто удивляются, увидев, что в прописях маленькое «п» получается похожим на английское n.
Эта буква тоже смущает иностранцев. Ведь она выглядит как P, а читается как R. Мы советуем запоминать так: Россия, русский и рубль (₽) начинаются именно с нее! В старинном варианте эта буква называлась «рьци» или «рцы» и означала «говори».
Когда-то в русском языке была и S, кстати, она существует и сейчас в некоторых кириллических алфавитах, в македонском, например. Обе буквы восходят к греческой сигме. В начале XVIII века Петр I ввел гражданский шрифт, и S, часто более похожая по звуку на Z, срослась с З. При этом С осталась в таком виде. Считается, что она приобрела форму маленькой греческой сигмы – ς, у которой для простоты убрали нижний хвостик. С – важная буква, ведь она означает «слово». «В начале было Слово», гласит первая строка Евангелия.
Т происходит от греческой тау (Τ, τ), поэтому ее написание отличается от латинской t. В прописях же маленькая «т» похожа на английское m. Это одна из немногих букв русского языка, которая иногда не читается совсем. Например, в сложных сочетаниях «стн», «стск» и других – «лестница» или «счастливый».
По начертанию эта буква очень похожа на латинский игрек (Y) или греческий ипсилон. Но на самом деле история этой буквы сложнее, и как буква она появилась только при Петре I и его новом гражданском шрифте. Сегодня русская У в фонетике соответствует звуку U [u], но ранее ее записывали как сочетание двух букв «оу» – О и «ижицы» (Ѵ, ѵ), которая в свою очередь происходила от ипсилона и сама по себе означала звук [i]. Сложное «оу» на письме выглядело всегда по-разному: то так Ꙋ, то так ꙋ. Поэтому его упростили до У.
Если мы хотим выразить недовольство, то просто произносим эту букву: «фыркаем», выражаем свое «фу» и «фи», если что-то противно. Буква произошла от греческой фи и часто встречается именно в заимствованных словах.
В русском языке эта буква отвечает одновременно за смех (хи-хи-хи и аха-ха) и за великое множество нецензурных слов, которые мы здесь приводить не можем, а также еще более великое множество производных от них. Во многих языках эту букву заменяет сочетание букв, например X превращается в английское сочетание kh или ch.
Эта буква отвечает звуку [тс], поэтому встречается в иностранных словах, где есть латинское C или Z: например, Цезарь или пицца. А еще «ц» – это междометие, причем очень яркое. Можно «цыкнуть», чтобы кто-то не болтал в театре. Или протянуть «ц-ц-ц», когда начальник говорит, что нужно переделать отчет. А еще можно «цокнуть» каблучком.
В старославянском эта буква называлась «червь». Она произошла от кириллического знака Ҁ (коппа), который пришел из древнегреческой численной системы и означал число 90. В итоге у русского Ч так же появилось чашеобразное начертание, только не вертикальное, а горизонтальное. В сочетаниях с другими буквами Ч то и дело норовит исчезнуть: «что» произносится как «што», а «конечно» – как «конешно». В старомосковском выговоре было и множество других метаморфоз с Ч, например «булочная» произносилась как «булошная».
Самая шуршащая из шипящих букв русского языка. И самая сложная для распознавания в рукописном тексте. (Слово «шиншилла», например, пишется так.)
Скорее всего, пришла в русский из еврейского алфавита, где есть буква «шин». Кстати, официально буква называется «ша», и это же междометие используют (чаще на юге), чтобы попросить кого-то быстро замолчать...
Самая страшная и монструозная буква, которую в английской транскрипции смогли переделать только в shch – бедный Хрущев! Во многих славянских языках, впрочем, встречаются звуки [ш+т] или [ш+ч], которые эта буква и обозначает. А еще можно сказать «ща», если вас зовут скорее куда-то подойти. Или сказать «Ага, щаз прям!», если вы не хотите делать то, что вас просят.
Эта буква даже никак не читается, она называется «твердый знак» и имеет чисто техническую функцию разделителя в случае, если приставка слова заканчивается на согласную, а корень – на гласную. Например, «объявление». В некоторых языках или в фонетике используется для этого апостроф. Однако до революции 1917 года эта буква была гораздо более распространена. Она называлась «еръ» и часто стояла в конце слова после согласной буквы, показывая принадлежность к мужскому роду. Часто ее можно было увидеть на вывесках магазинов «СмирновЪ» и т. д.
Самая сложнопроизносимая для иностранцев буква. В русском языке нет слов, которые бы начинались на Ы (разве что топонимы в республиках, где распространен другой язык. Например, в Якутии есть река Ыгыатта). Сегодня Ы еще и самая смешная буква русского алфавита. Во-первых, «Операция Ы» – это культовая советская комедия. А во-вторых, на языке интернета «ы», а также «ыыыыы» означает что-то вроде смеха, русской версии LOL. И используется над не слишком интеллектуальной шуткой или тупым мемом. Попробуйте выдвинуть нижнюю челюсть вперед и произнести протяжное «ыыыы» – и вы все поймете.
Мягкий знак так же, как и твердый, не читается, но имеет кучу технических функций. Он нужен для разделения гласных и согласных: «семя» и «семья» не только читаются по-разному, но и означают разное. Также мягкий знак смягчает согласные в конце слова, сравните «мат» и «мать». А еще Ь в конце глагола означает форму инфинитива. Больше всего ошибок мы делаем, например, в глаголах, которые заканчиваются на -ться/ -тся.
Про Э оборотное мы уже говорили в пункте про Е. Когда-то было две зеркальных буквы, но при Петре I Э осталось одно. Чаще всего буква Э используется в заимствованных словах (поэт, сэр), но также в местоимениях вроде «этот» или в звукоподражательных словах «эх» или «эге-гей».
Эта буква появилась в начале XVIII века из сращения целых трех звуков – [i+оу]. Используется она довольно редко, часто в заимствованных словах и названиях – Юпитер, например. Ее можно встретить в глаголах настоящего времени первого лица (я люблю тебя) или в некоторых формах существительных (например, дательный падеж – князю). Однако с Ю много исключений, и не со всеми буквами она может соседствовать.
Последняя буква алфавита и одновременно личное местоимение первого лица. Эта буква – зеркальное отражение латинской R, поэтому часто смущает и иностранцев, и русских детей, которые только учатся писать (написать R им зачастую легче). Когда-то буква выглядела как IА (и до сих пор читается как Ya), но при Петре I срослась в одну букву. Если она не в начале слова и не перед гласной, то она читается как А, смягчая при этом согласную перед собой.
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