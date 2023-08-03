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Огромный «ядерный гриб» в небе перепугал россиян

Огромный «ядерный гриб» в небе перепугал россиян

Автор:
03 августа 2023 08:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Видео   красота   небо   природа   фото   ядерный гриб   
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Вечером над Казанью появилось кучево-дождевое облако, которое своей формой напомнило знаменитый "ядерный гриб", вызвав у наблюдателей смешанные чувства.


Формирование такого облака, которое сначала поднимается на значительную высоту, а затем, под воздействием сильных ветров, начинает расплываться, создает эффект, схожий с взрывом ядерной бомбы. Это природное явление привлекло внимание жителей и гостей столицы Татарстана.


Как известно, кучево-дождевые облака образуются в результате интенсивного вертикального воздушного потока, который поднимает влажный воздух в верхние слои атмосферы. При достижении определенной высоты, влажность конденсируется, образуя такие мощные облака. Если же на этой высоте присутствуют сильные ветра, они могут "расплескать" облако, придавая ему форму "ядерного гриба".


Это зрелище, несмотря на свою природную красоту, может вызвать тревогу у людей, которые не знакомы с метеорологическими процессами и могут ошибочно принять его за следствие ядерного взрыва. Но эксперты успокаивают: подобные облака являются естественным явлением и не несут в себе никакой угрозы.


Тем не менее, этот удивительный природный феномен явно стал неожиданным подарком для любителей неба. Были сделаны множество удивительных снимков и видеозаписей этого метеорологического явления, которые впоследствии обсуждались в социальных сетях и привлекли большое количество комментариев.

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Метки: Видео   красота   небо   природа   фото   ядерный гриб   
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7  комментариев
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37
paulgr 2 часа назад
То "а может бахнем", то очко "жим-жим" от облаков. Люди такие люди.
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4k
просто Дмитрий 19 минут назад
UNIAN уже " взяло на себя ответственность"?
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11k
ron 47 минут назад
интересно, расскажут жителям Казани правду или нет? )))
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2k
Dema 49 минут назад
Знамение.
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61k
doker Час назад
Красивое...
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17k
K7OO Час назад
Вряд ли кто-то принял эту фигню за ядерный взрыв. Просто люди обожают везде искать какие-то знамения и именно их и пугаются.
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