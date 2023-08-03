Огромный «ядерный гриб» в небе перепугал россиян

Вечером над Казанью появилось кучево-дождевое облако, которое своей формой напомнило знаменитый "ядерный гриб", вызвав у наблюдателей смешанные чувства.
Формирование такого облака, которое сначала поднимается на значительную высоту, а затем, под воздействием сильных ветров, начинает расплываться, создает эффект, схожий с взрывом ядерной бомбы. Это природное явление привлекло внимание жителей и гостей столицы Татарстана.
Как известно, кучево-дождевые облака образуются в результате интенсивного вертикального воздушного потока, который поднимает влажный воздух в верхние слои атмосферы. При достижении определенной высоты, влажность конденсируется, образуя такие мощные облака. Если же на этой высоте присутствуют сильные ветра, они могут "расплескать" облако, придавая ему форму "ядерного гриба".
Это зрелище, несмотря на свою природную красоту, может вызвать тревогу у людей, которые не знакомы с метеорологическими процессами и могут ошибочно принять его за следствие ядерного взрыва. Но эксперты успокаивают: подобные облака являются естественным явлением и не несут в себе никакой угрозы.
Тем не менее, этот удивительный природный феномен явно стал неожиданным подарком для любителей неба. Были сделаны множество удивительных снимков и видеозаписей этого метеорологического явления, которые впоследствии обсуждались в социальных сетях и привлекли большое количество комментариев.
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