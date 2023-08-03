Огромный «ядерный гриб» в небе перепугал россиян

Это зрелище, несмотря на свою природную красоту, может вызвать тревогу у людей, которые не знакомы с метеорологическими процессами и могут ошибочно принять его за следствие ядерного взрыва. Но эксперты успокаивают: подобные облака являются естественным явлением и не несут в себе никакой угрозы.





Тем не менее, этот удивительный природный феномен явно стал неожиданным подарком для любителей неба. Были сделаны множество удивительных снимков и видеозаписей этого метеорологического явления, которые впоследствии обсуждались в социальных сетях и привлекли большое количество комментариев.

