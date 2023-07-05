«Вы - бичихи Челябинска» - Мисс Москва-2023 Ангелина Бреженская ответила завистникам

Не смотря на то, что после триумфального триумфа Ангелины на конкурсе прошло уже несколько дней, споры относительно внешности девушки, похожей на ходячую рекламу клиники пластической хирургии не прекращаются. Одни пользователи поздравляют модель с заслуженной победой, а у других возникло много вопросов относительно естественности красоты новоиспеченной "Мисс Москва".

Возмутило людей в комментах обильное количество пластики, сходство дамы с трансом, атрибуты дубайской жизни и сомнительные достижения пластической хирургии. За комплект из пухлых губ, острых скул и форм, далёких от натуральных, пользователи предложили отдать награду за конкурс её хирургу.