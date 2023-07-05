«Вы - бичихи Челябинска» - Мисс Москва-2023 Ангелина Бреженская ответила завистникам

Длинноязыкие пользователи соцсетей всё же вывели из себя модель из Саратова Ангелину Бреженскую, завоевавшую на днях титул «Мисс Москва». Ко всему прочему, были найдены и растиражированы фотографии красавицы до того как в дело включились пластические хирурги с оптовыми бьюти-вмешательствами. В ответ Ангелина психанула и указала всем хейтерам, где их место.
Не смотря на то, что после триумфального триумфа Ангелины на конкурсе прошло уже несколько дней, споры относительно внешности девушки, похожей на ходячую рекламу клиники пластической хирургии не прекращаются. Одни пользователи поздравляют модель с заслуженной победой, а у других возникло много вопросов относительно естественности красоты новоиспеченной "Мисс Москва".
Возмутило людей в комментах обильное количество пластики, сходство дамы с трансом, атрибуты дубайской жизни и сомнительные достижения пластической хирургии. За комплект из пухлых губ, острых скул и форм, далёких от натуральных, пользователи предложили отдать награду за конкурс её хирургу.
Более того, ушлые журналисты принялись за раскопки недавнего прошлого красотки, пытаясь выяснить, как она выглядела до «тотального тюнинга» внешности и их старания увенчались успехом. "Была вполне симпатичной саратовской девчонкой", -- пишет ТГ-канал "Самые Сливки":
Победительница родилась 21 января 1998 года в Саратове. Переехала в Москву и поступила сначала в РАНХиГС, но обучение решила продолжить на журфаке МГУ. Работает телеведущей. Конкурсы красоты штурмует с 15 лет.
Бреженская на хейт сначала не реагировала, заявляя, что тысячи комментариев и обсуждения делают ее только известнее. Но надолго её не хватило и воспользовавшись силой запрещеннограма Ангелина ответила сразу всем:
Напомним, в конце июня в столице прошел финал 29-го конкурса красоты «Мисс Москва - 2023», участие в котором приняли 33 девушки из разных городов России. Главную корону получила
25-летняя телеведущая и модель Ангелина Бреженская.
Известно, что ранее модель уже принимала участие в других конкурсах.
А в этом году модель еще раз заявит о себе: Бреженская получила право на участие в конкурсе
«Краса России», который пройдет в октябре
Источник:
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Может хватит уже чудовищ постить? И так в мире хороших новостей не хватает в последнее время. А тут ещё Это...
А что простите, такое у@бище...телеведёт?
Дюже они печи засоряют.