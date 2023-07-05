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«Вы - бичихи Челябинска» - Мисс Москва-2023 Ангелина Бреженская ответила завистникам

«Вы - бичихи Челябинска» - Мисс Москва-2023 Ангелина Бреженская ответила завистникам

Автор:
05 июля 2023 19:05
Сообщество : Жить в России
Метки: ангелина бреженская   бичихи   конкурс красоты   конфликт   мисс москва   модель   челябинск   
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Длинноязыкие пользователи соцсетей всё же вывели из себя модель из Саратова Ангелину Бреженскую, завоевавшую на днях титул «Мисс Москва». Ко всему прочему, были найдены и растиражированы фотографии красавицы до того как в дело включились пластические хирурги с оптовыми бьюти-вмешательствами. В ответ Ангелина психанула и указала всем хейтерам, где их место.

Не смотря на то, что после триумфального триумфа Ангелины на конкурсе прошло уже несколько дней, споры относительно внешности девушки, похожей на ходячую рекламу клиники пластической хирургии не прекращаются. Одни пользователи поздравляют модель с заслуженной победой, а у других возникло много вопросов относительно естественности красоты новоиспеченной "Мисс Москва".

Возмутило людей в комментах обильное количество пластики, сходство дамы с трансом, атрибуты дубайской жизни и сомнительные достижения пластической хирургии. За комплект из пухлых губ, острых скул и форм, далёких от натуральных, пользователи предложили отдать награду за конкурс её хирургу.

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Более того, ушлые журналисты принялись за раскопки недавнего прошлого красотки, пытаясь выяснить, как она выглядела до «тотального тюнинга» внешности и их старания увенчались успехом. "Была вполне симпатичной саратовской девчонкой", -- пишет ТГ-канал "Самые Сливки":

Победительница родилась 21 января 1998 года в Саратове. Переехала в Москву и поступила сначала в РАНХиГС, но обучение решила продолжить на журфаке МГУ. Работает телеведущей. Конкурсы красоты штурмует с 15 лет.



Бреженская на хейт сначала не реагировала, заявляя, что тысячи комментариев и обсуждения делают ее только известнее. Но надолго её не хватило и воспользовавшись силой запрещеннограма Ангелина ответила сразу всем:


Напомним, в конце июня в столице прошел финал 29-го конкурса красоты «Мисс Москва - 2023», участие в котором приняли 33 девушки из разных городов России. Главную корону получила

25-летняя телеведущая и модель Ангелина Бреженская.

Известно, что ранее модель уже принимала участие в других конкурсах.

А в этом году модель еще раз заявит о себе: Бреженская получила право на участие в конкурсе

«Краса России», который пройдет в октябре

Источник:

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Метки: ангелина бреженская   бичихи   конкурс красоты   конфликт   мисс москва   модель   челябинск   
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86  комментариев
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3k
Alex 4 часа назад
Дык чего на правду-то обижаться? Была вполне красивой девахой, а стала ботексно-силиконовой куклой.
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2k
Р Х Полчаса назад
Фубля, силиконохранилище говорящее.
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6k
VL 37 минут назад
жмякла какая-то. обсиликоненая. пфффф....
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4k
Дмитрий Круглов 50 минут назад
Красивая была когда-то...
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8k
Serjio Час назад
Чо пристали? Эти конкурсы всю жизнь проводились только с одной целью - показать товар не только лицом, ну и похвастаться... Для чего по вашему нужны такие огромные вафли вместо губ?
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24
Алексей Давыдов Час назад
Журфак МГУ тот еще рассадник шлюх. Девочкам там все через койку сдавать)
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35k
Dobry vojak Svejk Час назад
Святыеебеня...
Может хватит уже чудовищ постить? И так в мире хороших новостей не хватает в последнее время. А тут ещё Это...
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8k
Компьютер DELL с монитором Час назад
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3k
leofox Час назад
25-летняя телеведущая и модель.....
А что простите, такое у@бище...телеведёт?
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38k
Вепс 2 часа назад
Эти конкурсы для киборгов нормальные девчата должны обходить стороной, там уже давно не красотой меряются.
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401
Maxim Russo 2 часа назад
На снимках "мисс Москва-2023" выглядит вогнуто-выгнутой... Потом присмотрелся - ан, нет - кривобокая!
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26k
ПаганецЪ 2 часа назад
На "ЯПе" кто-то назвал эти конкурсы "красоты" "Мисс эскорт". Очень точно, по-моему!
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78
Артур С. 2 часа назад
По моему к конкурсу должны допускаться девушки без косметики на лице и пластика под кожей.Тогда это будет не борьба кошельков папиков...
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12k
Просто Царь 2 часа назад
Слышал, что работники крематориев очень не любят, когда сжигают силиконовые тушки.
Дюже они печи засоряют.
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23k
Валерий 2 часа назад
Какая, нафиг, популярность? Я о ней забыл через полчаса. Сейчас увидел, подумал - кукла. Впрочем, не сильно и ошибся.
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969
ruslan d 2 часа назад
ну тем не менее она тут , а они там
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3
андрей дубатовка 2 часа назад
Не,ну она реально страшная.Кто и как её выбирал?
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6k
Андрей Крылов 2 часа назад
Ответила завистникам? Как можно завидовтаь бабе тупой, которорая из своего (реально симпатичного тела) сделала нарочитую, страшную куклу? Тут не завидовать надо, а соболезновать. Бог ума не дал.
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1k
Вадик Бондаренко 2 часа назад
На транса похожа.Папику зачет, конкурс недешевый.
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9k
RIZ deadening 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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10k
Фомич 2 часа назад
Почему такие конкурсы не называть честно "Мисс Пластическая хирургия", Мисс Силикон", "Мисс самого богатого папика" и т.д.?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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