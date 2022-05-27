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«Не стыдись, что употребляешь»: в метро Нью-Йорка появилась реклама запрещённых веществ

«Не стыдись, что употребляешь»: в метро Нью-Йорка появилась реклама запрещённых веществ

Автор:
27 мая 2022 16:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Метро   Нью-Йорк   США   америка   вещества   реклама   электричка   
300
4

Она призывает принимать их аккуратно и никогда не делать этого в одиночку. Просто ад.

Ничего особенного, просто реклама в американском метро:

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«Не стыдись того, что употребляешь. Но делай это с соблюдением всех мер предосторожности».

Он посвящён веществу, который называть не будем, это аналог «хмурого». Также на плакате сказано:

«От вещества велик риск передоза, поэтому лучше не употреблять в одиночку. Далее советуют начинать с малых доз и постепенно их увеличивать. Всегда иметь под рукой препарат-антагонист и не смешивать разные виды веществ а то голова заболит, можно преставиться. И проверять вещество драг-полоской».

BLM было. ЛГБТ у них тоже в полный рост. Однополые браки легализованы. Теперь вот взялись за вещества. Ну что же, не будем им мешать.

Их электричка летит в преисподнюю. Даже делать ничего не надо - просто подождать.

Источник:

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Метки: Метро   Нью-Йорк   США   америка   вещества   реклама   электричка   
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8  комментариев
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61k
ZOOM 11 часов назад
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10k
kaboza 3 часа назад
вот ответственные персонажи, следят друг за другом..
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9k
Владимир 5 часов назад
Перевели бы целиком. Это социальный плакат для борьбы с передозировкой. Конечно, кто то посчитает, что чем больше получат передоз, тем меньше наркоманов (но они то никуда не денутся, везде есть), но вот относятся к ним иначе, надеятся, все же, что пойдут на реабилитацию - все возможности есть и тоже там упомянуты.
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4
Виталий Власенко 8 часов назад
Что эта нигга себе позволяет?
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39
eutace 10 часов назад
просто у них действительно перенаселение, поэтому власти решили с этим бороться и таким способом
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5k
Shtoppi 11 часов назад
Там про пи.оров наверняка где-нибудь рядом такой же плакат висит)))
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23k
ПаганецЪ 11 часов назад
Давайте, торчите! Чем больше вас подохнет, тем чище будет мир.
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poбт 11 часов назад
с таким метро че еще остается
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August

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