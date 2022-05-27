«Не стыдись, что употребляешь»: в метро Нью-Йорка появилась реклама запрещённых веществ

«Не стыдись того, что употребляешь. Но делай это с соблюдением всех мер предосторожности».

Он посвящён веществу, который называть не будем, это аналог «хмурого». Также на плакате сказано:

«От вещества велик риск передоза, поэтому лучше не употреблять в одиночку. Далее советуют начинать с малых доз и постепенно их увеличивать. Всегда иметь под рукой препарат-антагонист и не смешивать разные виды веществ а то голова заболит, можно преставиться. И проверять вещество драг-полоской».

BLM было. ЛГБТ у них тоже в полный рост. Однополые браки легализованы. Теперь вот взялись за вещества. Ну что же, не будем им мешать.

Их электричка летит в преисподнюю. Даже делать ничего не надо - просто подождать.