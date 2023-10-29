В Великобритании зафиксирована вспышка заражений паразитом, вызывающим внезапную диарею

Только за последний месяц к врачам с одинаковыми симптомами обратились несколько тысяч человек, у 241 из них оказалось заражение особо живучей паразитом Криптоспоридием (лат. Cryptosporidium).

Само же заболевание носит название криптоспоридиоз и отличается рядом характерных симптомов, таких как вонючую диарею, лихорадку, тошноту, общую усталость, головные боли и потерю веса. Симптомы могут длятся до 6 недель, полностью выбивая людей из нормальной жизни.