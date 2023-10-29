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В Великобритании зафиксирована вспышка заражений паразитом, вызывающим внезапную диарею

В Великобритании зафиксирована вспышка заражений паразитом, вызывающим внезапную диарею

Автор:
29 октября 2023 11:26
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Великобритания   больницы   заболевание   инфекция   криптоспоридиоз   понос   
826
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Заболевшие люди, жалуются, что по полтора месяца не слазят с унитаза.

Только за последний месяц к врачам с одинаковыми симптомами обратились несколько тысяч человек, у 241 из них оказалось заражение особо живучей паразитом Криптоспоридием (лат. Cryptosporidium).

Само же заболевание носит название криптоспоридиоз и отличается рядом характерных симптомов, таких как вонючую диарею, лихорадку, тошноту, общую усталость, головные боли и потерю веса. Симптомы могут длятся до 6 недель, полностью выбивая людей из нормальной жизни.


Обычно криптоспоридиозом чаще всего болеет крупный рогатый скот и овцы, но в редких случаях заражается и человек. Сам паразит очень устойчив к дезинфекции хлором, может жить вне тела своей жертвы длительное время. Врачи предупреждают, что подцепить паразита можно в воде или поверхностях, загрязненных фекалиями инфицированных людей или животных, а также при контакте с уже заболевшим человеком.

Чиновникам здравоохранения неясно, что вызвало рост распространенности криптоспоридиоза.

Но их очень настораживает, что буквально за один день заразилось 450 человек одновременно. Чиновники также подозревают, что истинное число людей, инфицированных в Великобритании, вероятно, будет намного выше, причем многие страдают от симптомов, не обращаясь за лечением.


После опроса зараженных выяснилось, что около 45% из них вернулись из путешествия в Испанию и другие страны Средиземноморья.


Источник:

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Метки: Великобритания   больницы   заболевание   инфекция   криптоспоридиоз   понос   
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10  комментариев
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8k
rutt 43 минуты назад
Руки перед едой мыть надо, доэкономились.
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20k
scorpick Минуту назад
Ахахах, кто помнит анекдот, мол, вы будете с теплотой и ностальгией вспоминать маски, нося обязательный памперс во время следующей эпидемии?
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9k
Trenzel2003 2 минуты назад
Цветущий сад. Одни насекомых разводят, другие животных. Эти решили благоуханием заняться. Да заодно и органическое удобрение производить.
А виновата как всегда Россия.
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2k
lyubov 12 минут назад
Походу теперь в европах кто от поноса не помрет, тех клопы доедят
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1k
adssaf afasffdsga 12 минут назад
Ну, полтора месяца на горшке они не проводят - люди с тяжёлой дегидратацией так долго не живут вне больницы.
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14k
Иван Полчаса назад
Nevseremos!
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10k
Billi_Bons Полчаса назад
А потом с толчка не слазят. )
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10k
Борис Карабанов Полчаса назад
Я так понимаю, что вопроса о происхождении эпидемии зловредного поноса ни у кого в "цивилизованном" мире не возникает - всё очевидно.
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24k
ЦСКА 41 минуту назад
Это вот этот индопоросенок занес...
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31k
Владимир 43 минуты назад
Я в курсе, что у н х там руки мыть дорого после туалета, но что бы настолько..
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