Заболевшие люди, жалуются, что по полтора месяца не слазят с унитаза.
Только за последний месяц к врачам с одинаковыми симптомами обратились несколько тысяч человек, у 241 из них оказалось заражение особо живучей паразитом Криптоспоридием (лат. Cryptosporidium).
Само же заболевание носит название криптоспоридиоз и отличается рядом характерных симптомов, таких как вонючую диарею, лихорадку, тошноту, общую усталость, головные боли и потерю веса. Симптомы могут длятся до 6 недель, полностью выбивая людей из нормальной жизни.
Обычно криптоспоридиозом чаще всего болеет крупный рогатый скот и овцы, но в редких случаях заражается и человек. Сам паразит очень устойчив к дезинфекции хлором, может жить вне тела своей жертвы длительное время. Врачи предупреждают, что подцепить паразита можно в воде или поверхностях, загрязненных фекалиями инфицированных людей или животных, а также при контакте с уже заболевшим человеком.
Чиновникам здравоохранения неясно, что вызвало рост распространенности криптоспоридиоза.
Но их очень настораживает, что буквально за один день заразилось 450 человек одновременно. Чиновники также подозревают, что истинное число людей, инфицированных в Великобритании, вероятно, будет намного выше, причем многие страдают от симптомов, не обращаясь за лечением.
После опроса зараженных выяснилось, что около 45% из них вернулись из путешествия в Испанию и другие страны Средиземноморья.
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А виновата как всегда Россия.