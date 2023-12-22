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«Иногда я сам себе показываю средний палец»: мэр Нью-Йорка назвал главную причину массового бегства людей из города

«Иногда я сам себе показываю средний палец»: мэр Нью-Йорка назвал главную причину массового бегства людей из города

Автор:
22 декабря 2023 18:02
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Нью-Йорк   город   грызуны   жители   крысы   
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За последний год из «Большого яблока» уехало 102 тысячи человек.

Нью-Йорк считается главной финансовой столицей США. Там находится знаменитая фондовая биржа на Уолл-стрит, где проворачивают миллиардные сделки, в городе высоченные небоскрёбы и 340 000 жителей с состоянием от $1 млн долларов. Для сравнения, в Москве 35 200 таких богачей. В Йорке почти в десять раз больше - это данные прошлого года.

Теперь обеспеченных американцев в городе стало поменьше. Бюро переписи населения США проанализировало численность жителей Нью-Йорка и заявило, что за последний год их стало на 104 тысячи человек меньше. Довольно странно, потому что обычно в Йорк все стремились, а тут такое.

Данные переписи прокомментировал мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Он обвинил во всём загаженные каменные джунгли, последствия ковида и высокую стоимость жизни. Ну и крысы - одна из главных причин. В городе более двух миллионов грызунов, шастающих по помойкам и жилищам американцев. Дошло до того, что крысы совсем обнаглели: гоняют по улицам среди бела дня и даже нападают на голубей.

Некоторые люди, у которых есть дети и семьи, решают, что хотят поехать туда, где их дети смогут играть на свежем воздухе, к большим зеленым насаждениям, вы хотите увидеть животных - в Нью-Йорке вы не увидите животных, кроме крыс, - сообщил градоначальник.

Мэр подчеркнул, что с крысами борются. Пока без особых успехов, но отчаиваться не надо:

Иногда люди видят меня и показывают большой палец вверх. А иногда показывают средний палец. Ну это Нью-Йорк, иногда я сам просыпаюсь утром, смотрю на себя и показываю себе палец.

В городе назначили главного эксперта по грызунам - бывшую учительницу начальной школы Кэтлин Корради. Её уже в шутку обозвали «королевой крыс». Возможно, за идеи о подмешивании противозачаточных средств в пищу для серых паршивцев или за другие экзотические предложения. Но Корради клятвенно обещает с крысами справиться - так или иначе.

В общем, их борьба продолжается.

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Метки: Видео   Нью-Йорк   город   грызуны   жители   крысы   
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13  комментариев
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13k
Владимир 50 минут назад
Не читал, попробую угадать причину. "Негры"?
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52k
Прораб 6 минут назад
Да уж, это точно не Джулиани ( был такой крутой чувак там мэром), это говно какое то...
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36k
АнтонПолднев 17 минут назад
Для сравнения, в Москве 35 200 таких богачей(с)
Вы, гражданин, не сравнивайте официальное количество с реальным.
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1k
Кожар 24 минуты назад
Об отсутствии других животных - пиз..ж. Эту зверушку я сфоткал на 52 улице в Бруклине. Так же белок и уток очень много. А в Статен Айленде - дикие олени, индюшки.
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16k
GROMOZEKA Полчаса назад
Пока не прочёл, думал - «че за мужик?»
Хотя их там сейчас хрен разберешь
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1k
Кожар Полчаса назад
Нью Йорк в глубокой ж0пе не из-за крыс. Их популяцию можно проредить - было б желание. А из-за дураков и некомпетентных управляющих городом. Тоько отправили "на покой" первую черную полицейскую коммисаршу (после 2х лет развала полиции). Скоро очередь Главной "санитарки города"- она до назначения мусорные траки только издалека видела. Новая борцуха с крысами будет, наверное, учить их географии? И в это же время НЙ, заработавший в 2022 рекордный доход, на грани разорения из-за черного полудурка -мэра, который пригласил в НЙ "беженцев". Теперь их тут сотни тысяч. Их надо поить-кормить-одевать-лечить-учить. А заставить даже мусор убирать за собой низзя. Не положено. Вот народ, кто может, и бежит в пока благословенную Флориду и Техас.
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38k
Александр 46 минут назад
Всех достали черномазые трансгендеры?
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