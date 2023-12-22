«Иногда я сам себе показываю средний палец»: мэр Нью-Йорка назвал главную причину массового бегства людей из города

За последний год из «Большого яблока» уехало 102 тысячи человек.
Нью-Йорк считается главной финансовой столицей США. Там находится знаменитая фондовая биржа на Уолл-стрит, где проворачивают миллиардные сделки, в городе высоченные небоскрёбы и 340 000 жителей с состоянием от $1 млн долларов. Для сравнения, в Москве 35 200 таких богачей. В Йорке почти в десять раз больше - это данные прошлого года.
Теперь обеспеченных американцев в городе стало поменьше. Бюро переписи населения США проанализировало численность жителей Нью-Йорка и заявило, что за последний год их стало на 104 тысячи человек меньше. Довольно странно, потому что обычно в Йорк все стремились, а тут такое.
Данные переписи прокомментировал мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Он обвинил во всём загаженные каменные джунгли, последствия ковида и высокую стоимость жизни. Ну и крысы - одна из главных причин. В городе более двух миллионов грызунов, шастающих по помойкам и жилищам американцев. Дошло до того, что крысы совсем обнаглели: гоняют по улицам среди бела дня и даже нападают на голубей.
Некоторые люди, у которых есть дети и семьи, решают, что хотят поехать туда, где их дети смогут играть на свежем воздухе, к большим зеленым насаждениям, вы хотите увидеть животных - в Нью-Йорке вы не увидите животных, кроме крыс, - сообщил градоначальник.
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Мэр подчеркнул, что с крысами борются. Пока без особых успехов, но отчаиваться не надо:
Иногда люди видят меня и показывают большой палец вверх. А иногда показывают средний палец. Ну это Нью-Йорк, иногда я сам просыпаюсь утром, смотрю на себя и показываю себе палец.
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В городе назначили главного эксперта по грызунам - бывшую учительницу начальной школы Кэтлин Корради. Её уже в шутку обозвали «королевой крыс». Возможно, за идеи о подмешивании противозачаточных средств в пищу для серых паршивцев или за другие экзотические предложения. Но Корради клятвенно обещает с крысами справиться - так или иначе.
В общем, их борьба продолжается.
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Вы, гражданин, не сравнивайте официальное количество с реальным.
Хотя их там сейчас хрен разберешь