«Иногда я сам себе показываю средний палец»: мэр Нью-Йорка назвал главную причину массового бегства людей из города

Нью-Йорк считается главной финансовой столицей США. Там находится знаменитая фондовая биржа на Уолл-стрит, где проворачивают миллиардные сделки, в городе высоченные небоскрёбы и 340 000 жителей с состоянием от $1 млн долларов. Для сравнения, в Москве 35 200 таких богачей. В Йорке почти в десять раз больше - это данные прошлого года.

Теперь обеспеченных американцев в городе стало поменьше. Бюро переписи населения США проанализировало численность жителей Нью-Йорка и заявило, что за последний год их стало на 104 тысячи человек меньше. Довольно странно, потому что обычно в Йорк все стремились, а тут такое.