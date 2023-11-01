Крыса поделилась найденной едой с сородичем

Пассажирке метро удалось снять на видео крысу, которая поделилась едой с подругой. Об этом пишет New York Post.

Жительница Нью-Йорка Карли Хиттнер стала свидетельницей необыкновенной сцены, пока ждала поезд в метро. Женщина заметила на путях недоеденный глазированный пончик, который нашла заинтересованная крыса. К ее удивлению, животное не стало сразу есть пончик, вместо этого грызун потащил его за собой, лишь раз подкрепившись по пути.