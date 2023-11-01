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Крыса поделилась найденной едой с сородичем

Крыса поделилась найденной едой с сородичем

Автор:
01 ноября 2023 07:32
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Метро   Нью-Йорк   США   животные   крыса   пончик   
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Пассажиры нью-йоркского метро запечатлели любопытную сцену. Крыса нашла глазированный пончик и поделилась им с сородичем.

Пассажирке метро удалось снять на видео крысу, которая поделилась едой с подругой. Об этом пишет New York Post.

Жительница Нью-Йорка Карли Хиттнер стала свидетельницей необыкновенной сцены, пока ждала поезд в метро. Женщина заметила на путях недоеденный глазированный пончик, который нашла заинтересованная крыса. К ее удивлению, животное не стало сразу есть пончик, вместо этого грызун потащил его за собой, лишь раз подкрепившись по пути.

Однако он не собирался прятать добычу, а принес ее своей подруге, сидевшей неподалеку. Вторая крыса сначала испугалась огромного подарка и убежала, но затем вернулась и приступила к поеданию пончика вместе с товарищем.

Хиттнер успела достать телефон, и благородный поступок грызуна попал на видео. Женщина выложила ролик в социальные сети.

Источник:

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Метки: Видео   Метро   Нью-Йорк   США   животные   крыса   пончик   
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8  комментариев
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10k
hairov 2 часа назад
Неправильно говорят -
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15k
VedSpec 49 секунд назад
Типа выводить грызунов не собираются, а говорят что жить с ними по соседству это нормально...
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2k
Alexander Gorn 19 минут назад
- Вот, Вася, смотри. Видишь? Даже крыса - не крыса! А ты, Вася, крыса!
(Никакого конкретного Василия в виду не имел, обладателей этого гордого имени прошу не обижаться)
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7k
Vladimir Полчаса назад
- Ну, ты крыса!
- Спасибо.
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2k
Жирный бот 53 минуты назад
Крысы умные скотинки)
у меня жена сидела ждала электричку, там рядом крыса хотела брошенную булку съесть, сначала боялась моей жены, жене же пофиг. В конце крыса к ногам жены кусок булки положила) Жена обожает грызунов если что и орать от их вида не будет) это на станции Мытищи было 5 км до Москвы)
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123k
parallax Час назад
Они эволюционируют.
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3k
Χάρων Час назад
То, что поделилась считают нормальным.
Так же нормальным считают то, что крысы бегают как у себя дома....
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