Крыса поделилась найденной едой с сородичем

Пассажиры нью-йоркского метро запечатлели любопытную сцену. Крыса нашла глазированный пончик и поделилась им с сородичем.
Пассажирке метро удалось снять на видео крысу, которая поделилась едой с подругой. Об этом пишет New York Post.
Жительница Нью-Йорка Карли Хиттнер стала свидетельницей необыкновенной сцены, пока ждала поезд в метро. Женщина заметила на путях недоеденный глазированный пончик, который нашла заинтересованная крыса. К ее удивлению, животное не стало сразу есть пончик, вместо этого грызун потащил его за собой, лишь раз подкрепившись по пути.
Однако он не собирался прятать добычу, а принес ее своей подруге, сидевшей неподалеку. Вторая крыса сначала испугалась огромного подарка и убежала, но затем вернулась и приступила к поеданию пончика вместе с товарищем.
Хиттнер успела достать телефон, и благородный поступок грызуна попал на видео. Женщина выложила ролик в социальные сети.
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- Спасибо.
у меня жена сидела ждала электричку, там рядом крыса хотела брошенную булку съесть, сначала боялась моей жены, жене же пофиг. В конце крыса к ногам жены кусок булки положила) Жена обожает грызунов если что и орать от их вида не будет) это на станции Мытищи было 5 км до Москвы)
Так же нормальным считают то, что крысы бегают как у себя дома....