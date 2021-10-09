Не уступай, деточка: сцена в советском трамвае

За широкими чистыми трамвайными окнами мы видим ясный летний день, безупречные улицы города и прогуливающихся по нему модниц. В разгаре ведь 1950е! В самом трамвае не такая безоблачная атмосфера: сердитая полная женщина останавливает девочку-пионерку, которая хотела уступить место старику.





Старик – действительно пожилой мужчина с тростью и чемоданчиком, похожим на докторский. Но почему мать не разрешает дочке проявить уважение и субординацию?