Не уступай, деточка: сцена в советском трамвае

Художник Петр Костюков создал в 1954 году любопытное произведение, словно бы противоречащее тому, что мы знаем о соцарте.
Искусство советское – это идеологическое искусство. Потомкам эпохи ценности социалистического мира знакомы и близки. Для детей 21 века этот мир всегда останется идеализированным и эфемерным. Однако, что мы знаем наверняка – время середины ХХ века была временем расцвета всех качеств русского человека.
Тем более странно видеть такую сценку на солнечной картине советской эпохи. Но рассмотрим композицию поближе. Сюжет, который показывает нам автор, разворачивается в общественном транспорте, самом атмосферном, если говорить о конкретной эпохе.
За широкими чистыми трамвайными окнами мы видим ясный летний день, безупречные улицы города и прогуливающихся по нему модниц. В разгаре ведь 1950е! В самом трамвае не такая безоблачная атмосфера: сердитая полная женщина останавливает девочку-пионерку, которая хотела уступить место старику.
Старик – действительно пожилой мужчина с тростью и чемоданчиком, похожим на докторский. Но почему мать не разрешает дочке проявить уважение и субординацию?
Кстати, а почему мы решили, что женщина на картине – мать юной героини? Они не похожи внешне, их визуально ничего не связывает кроме властного прикосновения.
Хотя в какой-то мере женщина права, судя по композиционным деталям, в транспорте вполне достаточно свободного места, и пожилой мужчина, при желании, не останется стоять до конца поездки.
Позади героев мы видим публику и еще одного выразительного персонажа. Кондуктор в рабочем синем халате негодующе смотрит на женщину, удивляясь ее непедагогичному подходу. Возможно, за действиями персонажа кроются глубокие личные истории, но вдаваться в детали художник не спешил. Этот маленький визуальный рассказ он оставил для интерпретации зрителем.
Как думаете, в чем же, собственно состоит посыл работы? О чем по-вашему произведение Петра Костюкова?
Источник:
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Все очевидно:
Если надо - то попросит,
Если гордый - постоит.
... похожему на лейбу бронштейна