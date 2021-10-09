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Не уступай, деточка: сцена в советском трамвае

Не уступай, деточка: сцена в советском трамвае (5 фото)

Автор:
09 октября 2021 10:42
Сообщество : Искусство
Метки: Петр Костюков   искусство   картина   люди   трамвай   факты   фото   художник   
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Художник Петр Костюков создал в 1954 году любопытное произведение, словно бы противоречащее тому, что мы знаем о соцарте.


Искусство советское – это идеологическое искусство. Потомкам эпохи ценности социалистического мира знакомы и близки. Для детей 21 века этот мир всегда останется идеализированным и эфемерным. Однако, что мы знаем наверняка – время середины ХХ века была временем расцвета всех качеств русского человека.

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Тем более странно видеть такую сценку на солнечной картине советской эпохи. Но рассмотрим композицию поближе. Сюжет, который показывает нам автор, разворачивается в общественном транспорте, самом атмосферном, если говорить о конкретной эпохе.


За широкими чистыми трамвайными окнами мы видим ясный летний день, безупречные улицы города и прогуливающихся по нему модниц. В разгаре ведь 1950е! В самом трамвае не такая безоблачная атмосфера: сердитая полная женщина останавливает девочку-пионерку, которая хотела уступить место старику.


Старик – действительно пожилой мужчина с тростью и чемоданчиком, похожим на докторский. Но почему мать не разрешает дочке проявить уважение и субординацию?


Кстати, а почему мы решили, что женщина на картине – мать юной героини? Они не похожи внешне, их визуально ничего не связывает кроме властного прикосновения.

Хотя в какой-то мере женщина права, судя по композиционным деталям, в транспорте вполне достаточно свободного места, и пожилой мужчина, при желании, не останется стоять до конца поездки.


Позади героев мы видим публику и еще одного выразительного персонажа. Кондуктор в рабочем синем халате негодующе смотрит на женщину, удивляясь ее непедагогичному подходу. Возможно, за действиями персонажа кроются глубокие личные истории, но вдаваться в детали художник не спешил. Этот маленький визуальный рассказ он оставил для интерпретации зрителем.


Как думаете, в чем же, собственно состоит посыл работы? О чем по-вашему произведение Петра Костюкова?


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Метки: Петр Костюков   искусство   картина   люди   трамвай   факты   фото   художник   
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6  комментариев
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30k
Растрелли В.В. 42 минуты назад
Дед - либеродрилл, а тётенька из Единой России.
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3k
Dmitrii Ivanov 4 минуты назад
"Как думаете, в чем же, собственно состоит посыл работы?"

Все очевидно:
Если надо - то попросит,
Если гордый - постоит.
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10k
K7OO 43 минуты назад
Сюжет очевиден - не должны советские пионеры уступать место человеку, похожему на Троцкого.
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