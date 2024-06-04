Дафен: китайская деревня художников, где каждый год подделывают 5 млн картин

В 2018 год в Дафене проживало 8000 человек: художники, изготовители рам и торговцы полотнами, а также их семьи. Сюда стекаются молодые художники, часто студенты, которым надо подзаработать, и многие остаются здесь жить. Доход Дафене неплохой: в среднем картины стоят от 30 до 230 долларов. При этом живописцы в совершенстве овладели мастерством, некоторые художники способны нарисовать сотню небольших репродукций в день. Каждый их мазок отточен, так как рисуют местные художники годами одно и то же. Например, художник на фото ниже справился со своей работой за полчаса.