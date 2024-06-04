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Дафен: китайская деревня художников, где каждый год подделывают 5 млн картин

Дафен: китайская деревня художников, где каждый год подделывают 5 млн картин

Автор:
04 июня 2024 10:59
Сообщество : Искусство
Метки: в мире   дафен   деревня художников   искусство   картина   подделка   фото   художник   
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Улицы в Дафене превратились в картинные галереи, а 60 % картин по всему миру покупают именно тут.

Шэньчжэнь ― это город, который производит 90 % бытовой электроники в мире. Недалеко от мегаполиса нашлось место и другому кустарному производству: тут есть деревня, где уже больше тридцати лет китайские художники копируют картины знаменитых художников. Примерно 60 % всех копий известных полотен маслом в мире написаны именно тут, в городке Дафен. За это время захудалая деревушка превратилась в полноценный активный городок.

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Началось все с того, что в 1989 году в деревню переехал художник Хуанг Чанг, который мечтал открыть свой бизнес. Он прихватил с собой 20 студентов-художников. В стенах местных зданий они начали рисовать репродукции известных полотен, чтобы подзаработать. Тогда особой популярностью пользовались шедевры Леонардо да Винчи и Ван Гога.

В начале 1990-х Хуанг Чанг отправил одну из своих работ в американскую сеть Walmart, и после этого его бизнес стал процветать. Хуангу сделали заказ: в течение двух недель нарисовать 50 тысяч картин. По всей видимости, заказ ему выполнить удалось, так как Дафен давно превратился в настоящий город художников.

Местные улицы переполнены магазинчиками, галереями и художественными лавками, здесь практически невозможно найти пустующую стену, ведь на ней обязательно будет картина. Это даже не город, а художественная галерея, где можно увидеть шедевры эпохи Возрождения и полотна современных художников рядом друг с другом. При этом копии написаны достаточно искусно. Картины маслом мастеров из Дафена висят в отелях, ресторанах, учебных заведениях, также их покупают просто обычные люди. Здесь можно найти картины на любой вкус.

Среди местных творцов действуют особые правила. Так, свои собственные картины они не должны продавать под видом оригинала. Также, чтобы не натолкнуться на проблемы с авторскими правами, они не рисуют картины художников, ушедших из жизни после 1950-х годов. Правда, тут действуют два исключения: местные живописцы все же воспроизводят полотна Сальвадора Дали и Энди Уорхола.

В 2018 год в Дафене проживало 8000 человек: художники, изготовители рам и торговцы полотнами, а также их семьи. Сюда стекаются молодые художники, часто студенты, которым надо подзаработать, и многие остаются здесь жить. Доход Дафене неплохой: в среднем картины стоят от 30 до 230 долларов. При этом живописцы в совершенстве овладели мастерством, некоторые художники способны нарисовать сотню небольших репродукций в день. Каждый их мазок отточен, так как рисуют местные художники годами одно и то же. Например, художник на фото ниже справился со своей работой за полчаса.

В 2019 году годовой доход жителей Дафена составил 630 млн долларов. Власти планируют превратить городок в уникальную достопримечательность.

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Метки: в мире   дафен   деревня художников   искусство   картина   подделка   фото   художник   
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11k
vasilykopkov 49 минут назад
Главный институт по легализации подделок - это крупные аукционные дома, такие, как Кристи или Сотбис.
Каждый год на чердаке (в гараже, в подвале, на стене старого ресторана) "неожиданно обнаруживаются" десятки и сотни "подлинных" Ван Гогов, Рембрандтов, Вермееров и т.п.
Эксперты тут же начинают ими восхищаться, быстренько лепят заключение о "несомненной подлинности" и аукционные дома получают свой откат от продажи.
А радиоуглеродный метод датировки аукционы, по странному стечению обстоятельств, вероятно из-за нехватки денег, практически игнорируют.
И у недалёких коллекционеров стены заполнены такими "подлинным шедеврами".
Причем они уже не нуждаются в экспертизе, ведь они "были куплены через Сотбис".
А далее они еще много раз перепродаются, каждый раз обрастая историей бывших владельце и, соответственно - дорожая.
Если даже очередной ушлый покупатель выяснит, что купил подделку, он никому об этом не скажет, просто продаст её через те же аукционные дома.
Лох не мамонт, лох не вымрет....
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9k
alex9845 15 секунд назад
Ну это потому что не надо покупать известных хужожников.Ну не может быть Айвазовского "Девятый вал" в десяти экземплярах.У меня много картин начиная с 40-ых годов неизвестных художников.

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20k
Голос Вселенной 44 минуты назад
Китай - в принципе страна, где каждый год подделывают миллиарды самых различных товаров...
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32k
AzuveR 2 часа назад
Так Китай подделывает всё, что хочешь. От машин до прокладок.
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