Почему у Джоконды нет бровей?

На самом деле это не совсем так. Художники вообще нечасто ставят перед собой целью написать какую-нибудь красавиц.

Причина проста: в этом случае результат будет зависеть по большей части не от них, а от выбранной модели. Художнику же будет отведена роль фотографа.

На самом деле живописцев интересует не столько то, ЧТО они будут писать, сколько то, КАК, они это отразят на холсте. И ценность Джоконды заключается именно в том, КАК это было сделано.

Идеалы же красоты в ту пору не так уж сильно отличались от нынешних. Вернее, от классических, ибо нынешние ботоксные рожи (другого слова не подобрать) даже сейчас не всегда вызывают восторг, а уж тогда и подавно не вызвали бы.

Однако кое-какие отличия в восприятии красоты все же имелись. Как почти всегда, они относились к деталям, а не к целому. В частности, к бровям и ресницам, которых на облике Джоконды не замечено, впрочем, как и на многих других портретах.

Сейчас женщины татуируют себе брови, доходя порой до гротеска, относительно недавно их выщипывали до состояния не менее гротескных «ниточек», а в эпоху Возрождения их часто вообще уничтожали под корень.

Причины такой моды до конца не ясны, но есть несколько предположений, которые мы и рассмотрим.

По одной из версий эту моду ввела королева Франции Изабелла Баварская, которая была брюнеткой, да притом еще и с довольно жесткой и непослушной шевелюрой. Ее она укрощала с помощью головного убора, который делал волосы надо лбом вообще невидными.

Но этого ей было мало, и она стремилась сделать свою шею, как тогда говорили, змеиной, сиречь лебединой. Вытянуть ее было проблематично, поэтому было решено создать оптическую иллюзию, для чего королева стала выбривать волосы на затылке.

Человек же, как известно, та же обезьяна, только голая и двуногая, поэтому королевские придворные моментально подхватили королевские идеи и стали, как заправские мартышки, выбривать себе все что можно.

Поняв, что, сбрив что-то сверху, можно сделать визуально выше то, что снизу, женщины стали сбривать и волосы надо лбом, чтобы лоб стал более высоким и вытянутым. Ну а дальше пошло-поехало.

Как вариант, волосы не выбривали, а «выжигали» щелоком. Увлечение уничтожением волос стало шириться и нарастать, результатом чего стала мода на отсутствие бровей, которые на полностью лишенном намека на растительность лице стали смотреться, как многим казалось, странно.

Однако есть и более, на мой взгляд, аргументированная версия. В отличие от простых девушек, аристократки и одеты были плотнее и на свежем воздухе появлялись реже.

Возможно, появлялись бы и чаще, но ведь в таком случае их кожа, хоть немного, но загорела бы. Между тем, таковая была характерна для простого люда, отгородиться от которого стремились всеми силами.