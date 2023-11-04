Горная каменная вета: фантастический жук из Новой Зеландии

На самом деле, чтобы увидеть горную каменную вету, придется поднапрячься. Для начала едем на остров Южный: наша животина — эндемик именно этих мест. Дальше засучиваем рукава и лезем на высоту больше 1100 м над уровнем моря. Залезли? А теперь глядим в оба.
Нашу средиземную красоту легко проморгать. Хотя по меркам насекомых она далеко не малютка — до 6 см. Размером с мизинец! Но чтобы найти вету, надо как следует пошарить под камнями. Когда нашарите что-то полосатое, как оса, и с внушительной ассиметричной челюстью, похожей на люк мусоропровода, погодите с криками сигать обратно вниз, в безопасную долину. Вы нашли существо, способностям которого могут позавидовать герои многих книг в жанре фэнтези.
Что происходит со многими насекомыми, когда настают холода? О грустном не хотелось бы, но против истины не попрешь: кирдык с ними происходит. Да и не только с насекомыми, если уж на то пошло. Но горную каменную вету бодрым морозцем шиш напугаешь. Когда в её любимых горах температура опускается до −10 °C — букашка показывает, на что она способна.
Вета буквально становится ледышкой — 85% воды в ее организме замерзает. Оставшиеся жидкости содержат аминокислоты и сахара. Именно они уберегают органы насекомого от губительного действия холодов. В тотальной заморозке животина может провести несколько недель. Но в состоянии анабиоза веты спокойно пребывают около 5 месяцев каждый год.
А когда вета просыпается, просыпается и зверский аппетит. Рацион у насекомого разнообразный: при таких условиях лучше не привередничать. В пищу идут и травы, и мхи, и беспозвоночные. Причем как уже почившие, так и еще живые.
Помимо капризов природы, опасностей хватает. Ни один хищник, живущий на голых скалах, не откажется от 6 сантиметров чистого белка. Чтобы защититься, вета раскидывает лапки, валится на спину, широко раскрывает и без того немаленькую пасть и всем своим видом показывает, что можно не трудиться — она давно уже померла. Если нападающего это не смутило, и он все равно намерен утолить голод, то его ждет гораздо более неприятный сюрприз. Рот у веты предусмотрительно открыт, и она срыгивает прямо в морду оппоненту вещество, после которого аппетит у хищника резко пропадает.
Врагов хватает не только среди хищников, но и среди сородичей. Особенно в сезон размножения. Один самец собирает вокруг себя несколько самок, после чего охраняет гарем от посягательств конкурентов. Как только на горизонте намечается горячий мучачо со стойким желанием продолжить свой род, парни впиваются друг в друга челюстями-клешнями.
Но до размножения молодой вете ещё нужно дожить. Прежде чем букаха сможет оставить потомство, должно пройти 4 года! За это время некоторые насекомые успевают наплодить несколько поколений. А брутальный новозеландский таракан только входит в пору любовных игрищ. Если насекомыша не съедят, размножаться он будет ещё 4 года. Всего — 8 лет жизни! Вот уж поистине сказочные способности к выживанию!
Источник:
- Учёные назвали виды муравьёв, чей укус поражает нервные клетки
- Гигантская пчела: особо агрессивная пчела с уникальным галлюциногенным мёдом
- Лейстотропус версиколор: устраивают массовые драки за право владеть навозом
- Гигантские насекомые, от вида которых захватывает дух
- Панцирный клещ — самое сильное существо на планете