Горная каменная вета: фантастический жук из Новой Зеландии

Помимо капризов природы, опасностей хватает. Ни один хищник, живущий на голых скалах, не откажется от 6 сантиметров чистого белка. Чтобы защититься, вета раскидывает лапки, валится на спину, широко раскрывает и без того немаленькую пасть и всем своим видом показывает, что можно не трудиться — она давно уже померла. Если нападающего это не смутило, и он все равно намерен утолить голод, то его ждет гораздо более неприятный сюрприз. Рот у веты предусмотрительно открыт, и она срыгивает прямо в морду оппоненту вещество, после которого аппетит у хищника резко пропадает.