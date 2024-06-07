"Большой и страшный": мужчина нашел в своем доме "инопланетного" жука

Мужчина из США, который обнаружил в своем доме "инопланетного" жука, сначала подумал, что это просто термит. Однако решил побольше узнать о насекомом. Пользователь с ником Royal_Buyer_8178 поделился снимками на популярном форуме Reddit, спросив людей, что это за вид.

Мужчина обнаружил в своем доме причудливое насекомое, похожее на "инопланетянина". Он подумал, что это термит, но правда оказалась куда страшнее.

"Этот жук прогуливается по моему дому, он большой и страшный. Что это за насекомое? Это термит?" — подписал мужчина свое фото.

В разделе комментариев он добавил, что живет в Ирвайне, штат Калифорния. По его словам, он похож на инопланетянина и у него не получается определить, кто это — муравей, паук или скорпион.