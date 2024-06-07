"Большой и страшный": мужчина нашел в своем доме "инопланетного" жука

Владелец дома обнаружил в своем жилье необычное насекомое. Оказалось, что оно не ядовитое, но может оставить глубокую рану.
Мужчина из США, который обнаружил в своем доме "инопланетного" жука, сначала подумал, что это просто термит. Однако решил побольше узнать о насекомом. Пользователь с ником Royal_Buyer_8178 поделился снимками на популярном форуме Reddit, спросив людей, что это за вид.
Мужчина обнаружил в своем доме причудливое насекомое, похожее на "инопланетянина". Он подумал, что это термит, но правда оказалась куда страшнее.
"Этот жук прогуливается по моему дому, он большой и страшный. Что это за насекомое? Это термит?" — подписал мужчина свое фото.
В разделе комментариев он добавил, что живет в Ирвайне, штат Калифорния. По его словам, он похож на инопланетянина и у него не получается определить, кто это — муравей, паук или скорпион.
Мужчине ответил "знаток" насекомых, которой и помог ему правильно идентифицировать его "инопланетного" жука.
"Solifugae, он же солнечный паук. У них отвратительный укус и они будут есть скорпионов, если им представится такая возможность. Они повсюду у нас в пустыне Мохаве", — написал он.
Solifugae — также известные как верблюжьи пауки, ветряные скорпионы или солнечные пауки — относятся к классу арахнид. Крупные виды этого класса могут достигать 15 см в длину.
Одной из их наиболее характерных особенностей являются челюсти, которые образуют клешни, похожие на крабовые и могут составлять треть общей длины тела некоторых видов. В основном они питаются термитами и мелкими жуками, но эти челюсти позволяют им захватывать и более крупную добычу, включая скорпионов, ящериц, змей, птиц и грызунов.
По данным компании Pinnacle Pest Control, их укусы могут быть "очень болезненными".
"Хотя укус не представляет прямой угрозы для жизни, поскольку верблюжий паук не ядовит, он может оставить глубокую рану. Самый большой риск — это инфекция. Рекомендуется обратиться к врачу, если внешний вид раны со временем ухудшается", — говорится на сайте.
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