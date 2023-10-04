25 насекомых с самыми болезненными укусами

Даже самые маленькие насекомые могут ужалить так больно, что встреча с ними запомнится надолго. Учёный Джастин Шмидт не просто так создал шкалу силы ужалений, которая показывает интенсивность укуса разных насекомых от 1 до 4. Посмотрим на насекомых, которые кусаются больнее всего в мире.
Начнём с простого. Галиктиды, пчёлы-плотники и некоторые другие виды пчёл кусают на один балл по шкале боли Шмидта. Джастин Шмидт описал укус этих пчёл как "маленькую искорку, которая опалила волосок на вашей руке" или "ощущение лёгкого солнечного ожога".
Прыгающие муравьи Harpegnathos saltator кусают на один балл по шкале Шмидта. А ещё, у них есть секрет - при размножении у них уменьшается размер мозга, а затем, через несколько дней, он отрастает заново.
Яд, который выделяют эти муравьи, вызывает ощущение, что вас многократно кусают. Боль от их укуса тоже оценивается в один балл - но она длится дольше, чем у многих других мелких муравьёв.
По шкале Шмидта эти муравьи кусают на один балл, но их яд может быть опасен для людей с аллергией на его определённые компоненты. Укус приводит к образованию небольших зудящих прыщиков, которые остаются на коже от 30 минут до часа.
Эта оса известна в США как "западный убийца цикад". Они часто откладывают свои яйца в цикад, которых затем парализуют. Их укус оценивается в 1,5 балла по индексу боли Шмидта.
Самая распространённая пчела жалит на два балла по шкале Шмидта. Сам Шмидт часто сравнивает укусы других насекомых именно с укусом обычной медоносной пчелы. В основном пчёлы не представляют опасности, и жалят только в крайнем случае.
Это самый распространённый шмель в США, и он тоже жалит на два балла по шкале Шмидта. Он может ужалить вас несколько раз подряд, если захочет.
Самая обыкновенная оса также жалит на два балла по шкале Шмидта. Однако, эти насекомые более агрессивны, чем те же пчёлы. Шмидт сравнивает боль от их укуса с "сигарой, которую потушили об ваш язык". Эта боль может длиться до 10 минут.
Эти муравьи обитают в Африке. Их укус тоже оценивается в два балла. Чаще они передвигаются большими группами. Если они ужалят вас несколько раз подряд, боль может сохраняться в течение нескольких дней. Видя этих муравьёв, местные жители часто останавливают машины, позволяя муравьиной колонне пройти - и только потом проезжают.
Эти осы меньше медоносных пчёл по размеру, но кусают тоже на два балла. Они могут ужалить несколько раз подряд - но чаще не делают этого, пока их гнезду ничего не угрожает.
Эти чёрные осы обитают по всей Центральной и Южной Америке, жалят на два балла, и они весьма агрессивны. Они даже оставляют свой яд на гнёздах - он мгновенно отпугивает врагов.
Укус шершня оценивается в два балла по шкале боли. Как и многие другие осы, он может ужалить несколько раз за короткий промежуток времени. Питаются мелкими насекомыми - включая пчёл и ос.
Одонтомахус - род муравьёв с длинными жвалами, похожими на капканы. Они тоже жалят на два балла. Могут укусить несколько раз подряд.
Это один из самых крупных видов муравьёв во всей Северной Америке. По шкале боли их укус оценивают в два балла. Укус вызывает жжение, похожее на ожог огнём, и боль может длиться до 10 минут. Лучше не наступать на их муравейник - вы пожалеете о содеянном.
Оса Dolichovespula maculata кусает на два балла по шкале Шмидта. Обычно жалят только в том случае, если вы находитесь близко к гнезду. В основном питаются цветочным нектаром, и устраняют насекомых-вредителей.
Это самый большой шершень в мире. Хотя его укус тоже оценивают в два балла, яд шершня смертельно опасен - особенно, если он ужалит несколько раз подряд. Некоторые шершни могут быть размером с ладонь! Жалят они, если чувствуют угрозу гнезду.
Эти ребята - одни из самых ядовитых муравьёв, и внесены в Книгу рекордов Гиннесса. Они очень крупные, и их укус оценивается в 2 балла по индексу боли Шмидта. Яд от укуса может привести к летальному исходу, если вовремя не оказать помощь.
Боль от укуса ос Polybia sericea оценивается в 2,5 балла. Шмидт описывает, что эта боль "подобна сатане". А ещё - своими укусами они парализуют гусениц, которыми затем лакомятся.
Наконец, мы добрались до трёх баллов интенсивности укуса из четырёх. Осы Polistes metricus часто встречаются на фермах, где устраняют насекомых-вредителей. Они не очень агрессивны и жалят только тогда, когда чувствуют угрозу. Сильная боль от укуса длится всего минуту, а затем затихает.
Укус муравья Euprenolepis procera оценивают в три балла, и он примерно в 20 раз сильнее укуса медоносной пчелы. Жгучая боль от укуса сопровождается припухлостью и периодическим зудом, который может длиться неделю.
Эти осы распространены в Северной Америке, и часто строят гнёзда возле людей. Боль от их укуса резкая, оценивается в три балла и продолжается 10 минут.
Жало бархатного муравья составляет почти половину длины его тела. Если им не докучать и не брать на руки, кусать они не будут. Они кусают на три балла по индексу Шмидта: при этом боль может продолжаться полчаса.
Эта оса жалит на целых четыре балла. Джастин Шмидт описывает боль от укуса как “пытку”, будто "вы прикованы цепями к жерлу действующего вулкана”. Сразу после укуса чувствуется резкая боль - а когда она отходит, по телу будто проводится электрический ток. Эти осы очень агрессивны, особенно защищая свою территорию.
Тарантуловый ястреб - тропическая оса, которая жалит на четыре балла по шкале боли. По описанию Шмидта, боль "мгновенная и электризующая" - так, что хочется просто лечь и закричать. Обычно эта оса нападает только тогда, когда её провоцируют. Их яд вызывает онемение конечностей.
Боль от укуса муравья-пули - пронизывающая, и её можно сравнить с болью от выстрела. По шкале Шмидта он рекордсмен, и получил 4+ балла. Сам Шмидт сравнил эту боль с "хождением на горящих углях с огромным гвоздем в пятке". Эти муравьи живут в огромных колониях, насчитывающих более 3000 муравьев. А если один муравей жалит вас, он тут же посылает своим собратьям сигнал о том, что вы представляете угрозу - и они приходят на помощь.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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