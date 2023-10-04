25 насекомых с самыми болезненными укусами

Боль от укуса муравья-пули - пронизывающая, и её можно сравнить с болью от выстрела. По шкале Шмидта он рекордсмен, и получил 4+ балла. Сам Шмидт сравнил эту боль с "хождением на горящих углях с огромным гвоздем в пятке". Эти муравьи живут в огромных колониях, насчитывающих более 3000 муравьев. А если один муравей жалит вас, он тут же посылает своим собратьям сигнал о том, что вы представляете угрозу - и они приходят на помощь.