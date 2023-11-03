25 ретро кухонных приборов, которые до сих пор на ходу

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Пока технологии неустанно прогрессируют, некоторые ретро-вещи и приборы из прошлого служат дольше, чем их современные вариации. На форуме Reddit есть целое сообщество, где люди публикуют фото винтажных кухонных приспособлений и приборов, которыми гордятся. Взглянем на самые интересные девайсы!
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11. "Мини-печь из чугуна Pot Belly. Мы использовали её для приготовления кофе во время отключений электричества после ураганов"
16. Компания Sony была основана в 1946 году. Эта электрическая рисоварка - их первое устройство
24. "Риелтор показала мне этот дом конца 1800-х. Некоторые вещи здесь - до сих пор оригинальные"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: винтаж винтажное кухня кухонные принадлежности кухонные приспособы подборка приборы ретро старое фото
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Жорик, который пережил кучу столов, верой и правдой служил не одному поколению и еще послужит столько же
Да и резьбу то можно нарезать побольше