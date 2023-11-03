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25 ретро кухонных приборов, которые до сих пор на ходу

25 ретро кухонных приборов, которые до сих пор на ходу

Автор:
03 ноября 2023 20:18
Сообщество : Еда
Метки: винтаж   винтажное   кухня   кухонные принадлежности   кухонные приспособы   подборка   приборы   ретро   старое   фото   
2129
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Пока технологии неустанно прогрессируют, некоторые ретро-вещи и приборы из прошлого служат дольше, чем их современные вариации. На форуме Reddit есть целое сообщество, где люди публикуют фото винтажных кухонных приспособлений и приборов, которыми гордятся. Взглянем на самые интересные девайсы!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: винтаж   винтажное   кухня   кухонные принадлежности   кухонные приспособы   подборка   приборы   ретро   старое   фото   
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16  комментариев
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54k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
со старой техникой всё просто, в те времена инженеры не знали что такое "запланированный ресурс" а делали всё как надо.
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13k
Иван Иваныч Полчаса назад
Как и винтовка Мосина, обслуживает уже 7е поколение.
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472
Fil Полчаса назад
У меня из виновного такая штука. Работает, что характерно.
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11k
Vacony Полчаса назад
так.. фото открывашки уже кидали ?
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14k
gavrosh Полчаса назад
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5k
Babangdida 43 минуты назад
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88k
Taras Kozalupko 51 минуту назад
Наш ответ Чемберлену!
Жорик, который пережил кучу столов, верой и правдой служил не одному поколению и еще послужит столько же

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30k
Юрьевич 55 минут назад
Общество потребителей окончательно сформировалось ближе к концу 20-го века... Настал век одноразовых вещей. До этого вещи делали на века, часто до мелочей предусмотрев их ремонтопригодность.
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10k
Billi_Bons Час назад
Минус за пиндоские картинки.
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2k
Сергей Час назад
Опять пиндосню постишь!!!!Задрали уже!!!!!
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12
Homespark Час назад
Оригинальная техника в доме 1800-х годов порадовала.
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mercure

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