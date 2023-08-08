30 редких ретро-снимков известных людей

Фотографии — прекрасная и пока единственная возможность для путешествий во времени. Особенный трепет вызывают винтажные кадры. На них запечатлены уникальные моменты и личности, которые вошли в историю. Взглянем на несколько интересных и редких фотографий знаменитостей, сделанных в разные годы.