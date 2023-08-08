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30 редких ретро-снимков известных людей

30 редких ретро-снимков известных людей

Автор:
08 августа 2023 21:51
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   Фотографии   винтаж   звезды   знаменитости   известные люди   ретро   ретрофото   старые фото   фото   
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Фотографии — прекрасная и пока единственная возможность для путешествий во времени. Особенный трепет вызывают винтажные кадры. На них запечатлены уникальные моменты и личности, которые вошли в историю. Взглянем на несколько интересных и редких фотографий знаменитостей, сделанных в разные годы.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   Фотографии   винтаж   звезды   знаменитости   известные люди   ретро   ретрофото   старые фото   фото   
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1  комментарий
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Dimon 15 минут назад
С трудом верю, что на пиндосских сайтах публикуют ранние фото Ульянова, Быстрицкой, Гурченко, Гундаревой, Куравлёва и т.д.
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