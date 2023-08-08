30 редких ретро-снимков известных людей

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Фотографии — прекрасная и пока единственная возможность для путешествий во времени. Особенный трепет вызывают винтажные кадры. На них запечатлены уникальные моменты и личности, которые вошли в историю. Взглянем на несколько интересных и редких фотографий знаменитостей, сделанных в разные годы.
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4. Американский актёр Юл Бриннер на премьере фильма "Десять заповедей", где он исполнил роль Рамсеса. 1956 год
7. Мэрилин Монро играет в азартные игры с режиссёром Джоном Хьюстоном во время съёмок фильма «Неприкаянные», 1960 год
8. Актёр Пол Ньюман у своего гоночного авто перед стартом 24-часовой гонки в Ле-Мане, 11 июня 1979 года
9. Актёр Мел Феррер и Одри Хепбёрн целуются во время теннисного матча на мысе Антиб, Франция, 1956 год
13. Шон Коннери фотографирует Брижит Бардо во время съёмок фильма "Шалако" в Довиле, Франция, 1968 год
14. Одри Хепбёрн со своими коллегами по хору на крыше лондонского Кембриджского театра, 1949 год
17. Мэрилин Монро отдыхает между дублями на съёмках фильма "В джазе только девушки", 1959 год
23. Мэрилин Монро берет уроки пения у Фила Мура в знаменитом ночном клубе "Мокамбо", 1949 год
Источник: — переведено специально для fishki.net
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