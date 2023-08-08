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22 вещи, отслужившие свое

22 вещи, отслужившие свое

Автор:
08 августа 2023 10:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещь   новое   подборка   сравнение   старое   фото   
1319
22

Время всегда оставляет свой отпечаток, поэтому у каждой вещи есть срок службы. И как бы ни было горько, но приходится расставаться. Благо, в наше время найти замену, а может, и точную копию, не так сложно. Сравните старое с новым в этой интересной подборке.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вещь   новое   подборка   сравнение   старое   фото   
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1  комментарий
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Сначала лучшие Сначала старые
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эмосурикат прямоползающий Минуту назад
что это за бронебойная губка для мытья машины, что она 20 лет живет
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