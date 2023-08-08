22 вещи, отслужившие свое

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Время всегда оставляет свой отпечаток, поэтому у каждой вещи есть срок службы. И как бы ни было горько, но приходится расставаться. Благо, в наше время найти замену, а может, и точную копию, не так сложно. Сравните старое с новым в этой интересной подборке.
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3. "Наконец-то подарил отцу новую пару на его 60-летие. Его реакция: "Что мне делать с двумя парами?"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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