FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 541 пост • 211 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь 
Умели же делать: 20+ старых вещиц, которые прекрасно работают до сих пор

Умели же делать: 20+ старых вещиц, которые прекрасно работают до сих пор (27 фото)

Автор:
25 октября 2021 21:40
Сообщество : Жизнь
Метки: винтаж   истории   подборка   ретро   старые вещи   техника   форумы   фото   
3511
27
"Вот раньше делали на совесть!" - говорят многие в наши дни. Действительно, пока техника развивается и всячески совершенствуется, взглянув на некоторые старые устройства или вещи, которые прекрасно работают до сих пор, понимаешь - они переживут нас всех. Посмотрим на некоторые ретро вещицы, который служат своим владельцам верой и правдой по сей день.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: винтаж   истории   подборка   ретро   старые вещи   техника   форумы   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
55k
parallax 2 часа назад
Досталась от прадеда. До сих пор исправно работает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
13k
Паша Эмильевич 10 минут назад
Очень похоже, что на фото американский термос Stanley . Неудевительно, что живой. Эти термосы отличаются очень качественным исполнением. У меня два.
На рыбалках, бывает, катаются по ребристой алюминиевой палубе катера, и хоть бы царапина где...
Кипяток держат около суток.
ЗЫ... Не является рекламой)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman Час назад
Презик одной великой страны. Ему уже 79 лет, а он до сих пор работает. Умели же тогда делать презиков, не то, что сейчас.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
васильев Час назад
а вот за наши галоши обидно стало. должны быть на 1 месте в этом хит-параде
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Александр Ломовицкий Час назад
ниже рассуждения людей возмущенных тем что качество сейчас искусственно снижено . да это так спорить бесполезно , но представьте на минутку что вернулось качество того времени по сути вещи стали вечными как почти все что произведено в СССР и Старой Европе и получаем колоссальную безработицу потому что сейчас население земли по сравнению с тем временем увеличилось в два раза и все хотят кушать всем нужна работа а если техника и вещи будут передаваться по наследству то промышленность встанет .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
865
Ольга 2 часа назад
Современные вещи запрограммированы на то, чтобы прийти в негодность сразу после окончания гарантийного срока. А раньше их делали чтобы служили людям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Юрьевич 2 часа назад
Да, вещи тогда делали на века, а не чтобы они через 3-4 года пришли в негодность и люди побежали покупать новые. 21 век - век тотального, бессмысленного и бессовестного потребительства!

А вот по датам что-то у вас не сходится, калькулятору явно больше 10 лет и по остальным вещам и описаниям к ним, вы явно старше студенческого возраста лет на 20-30.

PS Судя по торпеде, автомобиль не намного старше плеера?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
lekha-fil 2 часа назад
Марка тостера?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
a_komolow 2 часа назад
Раньше технику создавали ИНЖЕНЕРЫ, а сейчас - дефективные менеджеры!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Из жизни стюардессы: что можно и нельзя работникам самой романтической профессии (6 фото) Из жизни стюардессы: что можно и нельзя работникам самой романтической профессии (6 фото) 20+ любопытных ретро вещиц, которые хранят кусочек истории 20+ любопытных ретро вещиц, которые хранят кусочек истории Ретро-снимки эпичных аварий 1930-х годов Ретро-снимки эпичных аварий 1930-х годов Гениальные портреты знаменитостей от легендарного Филиппа Халсмана Гениальные портреты знаменитостей от легендарного Филиппа Халсмана Ретро-фотографии Испании в 70-х Ретро-фотографии Испании в 70-х Места и люди 160 лет назад: интересные исторические фото из 1850-х Места и люди 160 лет назад: интересные исторические фото из 1850-х
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2930



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Ты у меня первая: 20+ необычных тату, которые люди сделали впервые
4
55
Ты у меня первая: 20+ необычных тату, которые люди сделали впервые
Денег нет, но мы загораем
2
107
Денег нет, но мы загораем
Набирающие популярность в сообществах
Непростительные ошибки визажистов
1
21
Непростительные ошибки визажистов
"Креатив дня": в ГИБДД сняли ролик по мотивам сериала "Игра в кальмара"
1
18
"Креатив дня": в ГИБДД сняли ролик по мотивам сериала "Игра в кальмара"
Эксперимент - вентилятор вместо зонта (видео)
Эксперимент - вентилятор вместо зонта (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Они не продавали нам рыбов и те засохли!
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#фильм#история#СССР#спорт#аварии#картинки#автомобили#комментарии
#Юмор#люди#кино#фотографии#познавательно#Россия#дтп#авто аварии#дети#приколы
#интересно#Ynews#прикол#новости#подборка#в мире#животные#актеры#искусство#сарказм

На что жалуетесь?

Вернуться