Умели же делать: 20+ старых вещиц, которые прекрасно работают до сих пор

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"Вот раньше делали на совесть!" - говорят многие в наши дни. Действительно, пока техника развивается и всячески совершенствуется, взглянув на некоторые старые устройства или вещи, которые прекрасно работают до сих пор, понимаешь - они переживут нас всех. Посмотрим на некоторые ретро вещицы, который служат своим владельцам верой и правдой по сей день.
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"Карманные часы Ingersoll Yankee, которые принадлежали моему родственнику. Год изготовления - 1911"
"Мой ретро-велосипед Schwinn Circuit 1989 года. Купил его новым. Это мой первый и единственный велосипед"
"Восстановил мой старенький iPod Classic и Gameboy SP, который мама подарила мне 16 лет назад, когда мне было 13"
"Мои родители купили этот тостер в 1971 году. Я использовал его с самого детства, и использую до сих пор"
"Нашел мой старый плеер Sony Walkman DC2 с оригинальными документами 1987 года. Теперь иногда использую в машине"
"Старый пылесос Electrolux 1969 года. Бабушка с дедушкой до сих пользуются им - и он отлично работает"
"Блендер 70-х годов, который мы восстановили и вернули к жизни. Он - настоящий зверь! Хоть и гудит громко, но это того стоит. Верните товары такого качества, пожалуйста!"
"Этот калькулятор мне подарили в шестом классе. Прошло 10 лет, и я до сих пор использую его на учебе в университете"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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На рыбалках, бывает, катаются по ребристой алюминиевой палубе катера, и хоть бы царапина где...
Кипяток держат около суток.
ЗЫ... Не является рекламой)))
Умели же тогда делать презиков, не то, что сейчас.
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Ряд международных СМИ, среди которых - российское издание "Важные истории", опубликовали глобальное расследование об офшорах и секретных счетах политиков, чиновников и их близких со всего мира. Среди тех, кто упоминается в расследовании - люди из ближайшего окружения Владимира Путина.
глобальное расследование об офшорах и секретных счетах политиков, чиновников и их близких со всего мира. Среди тех, кто упоминается в расследовании - люди из ближайшего окружения Владимира Путина.
Согласно опубликованной информации, Светлана Кривоногих, которую называют близкой подругой президента России, и дочь которой Лиза, как утверждалось в СМИ, феноменально похожа на Путина, с 2006 года является бенефициаром компании Brockville Development Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. По данным реестра недвижимости Монако, Brockville владеет квартирой в роскошном жилом комплексе Monte Carlo Star в двух шагах от казино Monte Carlo, её стоимость - 3,6 миллиона евро.
Отмечается, что номинальным собственником Brockville значится панамский офшор Radnor Investments SA. Ранее он фигурировал в сделках с долей нефтетрейдера SNG Trading, принадлежавшего другу Путина, бизнесмену Геннадию Тимченко.
Кроме Светланы Кривоногих на Британских Виргинских островах свои компании зарегистрировали институтские друзья Путина - Николай Егоров и Виктор Хмарин. Приблизительный размер активов фирмы Pollux Global Corp, которой владеет Егоров, оценивается в 50 миллионов долларов. Хмарин же, как утверждается в расследовании, являлся бенефициаром компании Luciano Services Corp - она была зарегистрирована в 2009 году. Целью её создания было держать счёт в швейцарском банке BSI.
В свою очередь Роман Путин, сын двоюродного брата президента России, как минимум до 2013 года владел офшором Infinite Capital Corp, зарегистрированном на Сейшельских островах. Компания должна была заняться инвестированием средств в бизнес-авиацию, а её уставный капитал составлял 100 тысяч долларов.
В Сингапуре, как утверждают расследователи, учредил свою компанию Angelus Trust председатель правления Сбербанка Герман Греф. Она управляла семейными активами Грефа более чем на 55 миллионов долларов. В 2017 году глава Сбербанка принял решение сделать управляющим и бенефициаром Angelus Trust своего племянника Оскара, проживающего в Швейцарии.
Наконец в расследование сказано, что семья Сергея Чемезова, главы корпорации "Ростех", спрятала в офшорах имущество на 22 миллиарда рублей, в том числе - виллу и яхту в Испании.
Большинство из тех, кто упоминается в расследовании, пока не комментировал опубликованную информацию.
Сведения об активах окружения Путина опубликованы в рамках международного проекта "Архив Пандоры" - глобального расследования об офшорах и секретных счетах политиков, чиновников и их родственников со всего мира. Проектом в течение нескольких лет занимались более 600 репортеров из 120 стран, в том числе - журналисты российского издания "Важные истории". Утверждается, что всего расследователи переработали почти 12 миллионов документов. Архив с ними получил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) от источника, чьё имя не разглашается по соображениям безопасности.
"Важные истории" утверждают, что в глобальном расследовании содержится информация об офшорах многих депутатов Госдумы и родственников руководителей госкомпаний. Издание обещает опубликовать её в ближайшее время .
А вот по датам что-то у вас не сходится, калькулятору явно больше 10 лет и по остальным вещам и описаниям к ним, вы явно старше студенческого возраста лет на 20-30.
PS Судя по торпеде, автомобиль не намного старше плеера?