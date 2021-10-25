Умели же делать: 20+ старых вещиц, которые прекрасно работают до сих пор

"Вот раньше делали на совесть!" - говорят многие в наши дни. Действительно, пока техника развивается и всячески совершенствуется, взглянув на некоторые старые устройства или вещи, которые прекрасно работают до сих пор, понимаешь - они переживут нас всех. Посмотрим на некоторые ретро вещицы, который служат своим владельцам верой и правдой по сей день.

0

Ретро-лампа от компании Feuerhand, которая изготавливает лампы с 1893 года 0 Источник:

×

"Карманные часы Ingersoll Yankee, которые принадлежали моему родственнику. Год изготовления - 1911" 0 Источник:

"Старинные швейные ножницы моей прабабушки. Они до сих пор острые" 0 Источник:

"Штука для приготовления мороженого фирмы Sterling из 70-х. До сих пор работает" 0 Источник:

"Шлифовальный станок 1950-х, который я планирую полностью разобрать и восстановить" 0 Источник:

"Мой ретро-велосипед Schwinn Circuit 1989 года. Купил его новым. Это мой первый и единственный велосипед" 0 Источник:

"Устройство для приготовления риса. Готовлю в нем не реже двух раз в неделю с 1991 года" 0 Источник:

"Моей микроволновке уже 37 лет. До сих пор шикарно работает" 0 Источник:

"Ремень формы бой-скаута. Ношу почти каждый день с 2005 года" 0 Источник:

"Завтра моему вентилятору исполняется 40 лет" 0 Источник:

"Восстановил мой старенький iPod Classic и Gameboy SP, который мама подарила мне 16 лет назад, когда мне было 13" 0 Источник:

"Ящик для инструментов известной фирмы Snap-On. Они вечные" 0 Источник:

"Мои родители купили этот тостер в 1971 году. Я использовал его с самого детства, и использую до сих пор" 0 Источник:

"Нашел мой старый плеер Sony Walkman DC2 с оригинальными документами 1987 года. Теперь иногда использую в машине" 0 Источник:

"Старый пылесос Electrolux 1969 года. Бабушка с дедушкой до сих пользуются им - и он отлично работает" 0 Источник:

"Этот замок произведен в Канаде в 1979 году" 0 Источник:

Мельницы для перца и соли Peugeot, Франция, 1950-х годов 0 Источник:

"Блендер 70-х годов, который мы восстановили и вернули к жизни. Он - настоящий зверь! Хоть и гудит громко, но это того стоит. Верните товары такого качества, пожалуйста!" 0 Источник:

Кофеварка Technivorm из 70-х, которая прекрасно варит кофе по сей день 0 Источник:

Рабочий степлер из 1970-х 0 Источник:

Оригинальные часы Seiko SSC-017 1950-х годов 0 Источник:

"Вентилятор моей бабушки, изготовленный примерно 60 лет назад. Поражаюсь этому качеству" 0 Источник:

"Этот калькулятор мне подарили в шестом классе. Прошло 10 лет, и я до сих пор использую его на учебе в университете" 0 Источник:

"Последний раз этот пылесос ремонтировали в 1979 году. Он переживет нас всех" 0 Источник:

"Нашел старый термос 1977 года с кожаным чехлом" 0 Источник: