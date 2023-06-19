"Меня обзывали обезьяной": как выглядит девушка с редким кожным заболеванием





Уникальная внешность не помешала Беатрис найти любовь всей жизни и быть счастливой. Она замужем за 30-летним Фелипе Коробофф, с которым познакомилась на Чемпионате мира по футболу, проходившем в Бразилии. Пара вместе уже 9 лет, и муж принимает тело и особенности жены.





Фелипе говорит, что ему нравятся родимые пятна жены, и шутит, что не обратил бы на неё внимание и не полюбил бы, если бы не родимые пятна. Фелипе также признался, что у него есть любимые пятнышки на теле Беатрис, например, круглое пятно лбу, которое он называет "королевским пятном".



