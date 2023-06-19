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"Меня обзывали обезьяной": как выглядит девушка с редким кожным заболеванием

"Меня обзывали обезьяной": как выглядит девушка с редким кожным заболеванием

Автор:
19 июня 2023 14:24
Сообщество : Истории из жизни
Метки: девушка с пятнами   интересно   истории   истории из жизни   особенная девушк   прикольно   фото   
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Беатрис Пульезе - 28-летняя жительница Бразилии. С детства Беатрис столкнулась с осуждением внешности из-за редкого кожного недуга.

80% тела девушки покрывают родимые пятна. Её обзывали в детстве обезьяной. Такое состояние встречается у 1 человека из 500 000.

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Естественно, она пыталась избавиться от родимых пятен. Она перенесла немало операций, чтобы её кожа стала такой, как у остальных.

Однако в 2008 году она решила, что с неё хватит - и прекратила делать операции. Она полностью приняла свою внешность и уникальность.



Уникальная внешность не помешала Беатрис найти любовь всей жизни и быть счастливой. Она замужем за 30-летним Фелипе Коробофф, с которым познакомилась на Чемпионате мира по футболу, проходившем в Бразилии. Пара вместе уже 9 лет, и муж принимает тело и особенности жены.


Фелипе говорит, что ему нравятся родимые пятна жены, и шутит, что не обратил бы на неё внимание и не полюбил бы, если бы не родимые пятна. Фелипе также признался, что у него есть любимые пятнышки на теле Беатрис, например, круглое пятно лбу, которое он называет "королевским пятном".


Поддержка близких помогла девушке поверить в свою красоту, в кругу семьи её никогда не осуждали.


Беатрис работает биологом и в свободное время помогает социализироваться людям, страдающим кожными болезнями.

"Это может показаться клише, но это правда, мы все должны принять себя такими, какими родились", — считает Беатрис.


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Метки: девушка с пятнами   интересно   истории   истории из жизни   особенная девушк   прикольно   фото   
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2  комментария
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109k
parallax 50 минут назад
Негры вон, вообще сполошное родимое пято, и ничего. Симпатичная деваха, только татухи набила зря.
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1k
Чешир 19 минут назад
Девушка симпатичная
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