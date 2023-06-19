"Меня обзывали обезьяной": как выглядит девушка с редким кожным заболеванием

Беатрис Пульезе - 28-летняя жительница Бразилии. С детства Беатрис столкнулась с осуждением внешности из-за редкого кожного недуга.
80% тела девушки покрывают родимые пятна. Её обзывали в детстве обезьяной. Такое состояние встречается у 1 человека из 500 000.
Естественно, она пыталась избавиться от родимых пятен. Она перенесла немало операций, чтобы её кожа стала такой, как у остальных.
Однако в 2008 году она решила, что с неё хватит - и прекратила делать операции. Она полностью приняла свою внешность и уникальность.
Уникальная внешность не помешала Беатрис найти любовь всей жизни и быть счастливой. Она замужем за 30-летним Фелипе Коробофф, с которым познакомилась на Чемпионате мира по футболу, проходившем в Бразилии. Пара вместе уже 9 лет, и муж принимает тело и особенности жены.
Фелипе говорит, что ему нравятся родимые пятна жены, и шутит, что не обратил бы на неё внимание и не полюбил бы, если бы не родимые пятна. Фелипе также признался, что у него есть любимые пятнышки на теле Беатрис, например, круглое пятно лбу, которое он называет "королевским пятном".
Поддержка близких помогла девушке поверить в свою красоту, в кругу семьи её никогда не осуждали.
Беатрис работает биологом и в свободное время помогает социализироваться людям, страдающим кожными болезнями.
"Это может показаться клише, но это правда, мы все должны принять себя такими, какими родились", — считает Беатрис.
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