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15 фото в стиле "Я починилъ" от очень оригинальных людей

15 фото в стиле "Я починилъ" от очень оригинальных людей

Автор:
03 ноября 2023 11:53
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   инженер   оригиналы   починил   смекалка   фото   я у мамы инженер   
1727
16

С помощью смекалки и подручных средств можно починить всё. Герои нашей подборки это знают на все 100%. И пусть порой их решения выглядят глупо и странно, если они работают, то разве это тупо?

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Метки: Прикол   инженер   оригиналы   починил   смекалка   фото   я у мамы инженер   
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5  комментариев
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8k
Влад 44 минуты назад
Комментарий к фото
кстати-если босиком гонять то очень даже
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53k
turyst 16 минут назад
Ещё и не так извернёшся, при необходимости.

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14k
KotSkripaley 22 минуты назад
А замки на капот на стоянке используют?
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637
Николай Александрович 24 минуты назад
7. Да там целых 2 замка. Видимо кто-то подразарился на аккумах
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1k
Звёздный странник 46 минут назад
Комментарий к фото
Ну, если "крестиком" помогает, то пусть. Главное, чтобы швы не разошлись и зарубцевались.
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