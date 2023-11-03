15 фото в стиле "Я починилъ" от очень оригинальных людей

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С помощью смекалки и подручных средств можно починить всё. Герои нашей подборки это знают на все 100%. И пусть порой их решения выглядят глупо и странно, если они работают, то разве это тупо?
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