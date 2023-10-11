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Смекалистые люди, для которых нет проблем, есть только решения

Смекалистые люди, для которых нет проблем, есть только решения

Автор:
11 октября 2023 16:59
Сообщество : Юмор
Метки: инженер   интересно   смекалка   фото   я сделал   я у мамы инженер   
1133
15

Порой люди настолько круто решают задачи, что всем вокруг кажутся безумцами. Из подручных средств они могут сделать всё, что угодно, и причём действительно решить проблему. Но они на самом деле гении или идиоты?

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Метки: инженер   интересно   смекалка   фото   я сделал   я у мамы инженер   
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2  комментария
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hairov Полчаса назад
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Павел Полминуты назад
А с потолка что было инопланетянское вторжение отражали, что такую баррикаду соорудили.
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