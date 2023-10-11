Смекалистые люди, для которых нет проблем, есть только решения

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Порой люди настолько круто решают задачи, что всем вокруг кажутся безумцами. Из подручных средств они могут сделать всё, что угодно, и причём действительно решить проблему. Но они на самом деле гении или идиоты?
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