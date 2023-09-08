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Гении инженерной мысли снова в деле

Гении инженерной мысли снова в деле

Автор:
08 сентября 2023 11:02
Сообщество : Юмор
Метки: инженер   починил   своими руками   сделал сам   я сделал   я у мамы инженер   
1959
15

У людей, наделённых инженерной мыслью и фантазией, вообще нет проблем с починкой или решением любых задач. Они могут придумать выход из ситуации вообще любой сложности. правда реализация иногда хромает. Но если это работает, разве это тупо?

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Метки: инженер   починил   своими руками   сделал сам   я сделал   я у мамы инженер   
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Сталкер Полчаса назад
Бредятина.
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