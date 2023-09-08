Гении инженерной мысли снова в деле

1959
15
У людей, наделённых инженерной мыслью и фантазией, вообще нет проблем с починкой или решением любых задач. Они могут придумать выход из ситуации вообще любой сложности. правда реализация иногда хромает. Но если это работает, разве это тупо?
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